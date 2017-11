Tokrat je bil tarča Peter Poles

Priljubljena oddaja Dan najlepših sanj, v kateri se uresničijo tudi najbolj divje sanje, obeležuje posebni jubilej. V soboto nam bodo postregli že s 50. oddajo. In čeprav izpolnjujejo želje drugim, so se tokrat pustili presenetiti sami. Ob tej priložnosti so namreč dobili posebno torto. Čeprav je ustvarjalcem na čelu z voditeljem Petrom Polesom v največjo čast to, da drugim uresničujejo skrite želje, so bili tudi torte zelo veseli.

Ustvarjalci oddaje, ki iz tedna v teden skrbijo za ganljiva snidenja dolgo izgubljenih sorodnikov in prijateljev, ter pomagajo, da v še tako temne življenjske zgodbe posije nekaj upanja, so na ta dosežek zelo ponosni. A ne počivajo na lovorikah, po kratkem slavju in sladkanju s torto se polni energije podajajo naprej v akcijo. Tako bodo še naprej vneto skrbeli za nepozabne trenutke, in kdo ve, mogoče naslednjo željo uresničijo prav vam!

50. oddaja bo na sporedu to soboto ob 20. uri na POP TV.