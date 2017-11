V oddaji Dan najlepših sanj tokrat v ospredju pristno prijateljstvo

Priljubljena oddaja Dan najlepših sanj praznuje prav posebni jubilej – na sporedu bo že 50. oddaja. A oddaja ne počiva na lovorikah, čas je za nove želje.

V studiu tako prihaja 79-letna gospa Dragica iz Ljubljane, ki ima dobro prijateljico že več kot 50 let, a ta prijateljica živi daleč na severu Nemčije. Prijateljstvo je kljub razdalji iskreno in globoko, saj stike več kot 50 let ohranjata le preko pisem. Dragičina velika želja pa je, da bi še zadnjič rada v živo srečala svojo prijateljico Nino po več kot pol stoletja.

Končno sta se po 50 letih znova srečali. (Foto: Miro Majcen)

Hvaležna za prijateljstvo je tudi 12-letna Latoja iz Jesenic na Dolenjskem, ki ima svojo prijateljico, 11-letno Elo tako rada, da ji je želela izpolniti njeno veliko željo. Ela je namreč velika oboževalka mladinske serije Jaz sem Luna in najbolj bi jo osrečilo, da bi Ela lahko svoje idole lahko videla v živo na koncertu in jih spoznala. Tako iskreno in nesebično prijateljstvo je želela nagraditi tudi naša oddaja in pripravila poleg presenečenja za tarčo Elo še presenečenje za Latojo.

Ela je velika oboževalka mladinske serije Jaz sem Luna. (Foto: Miro Majcen)

Dolgih 15 let svoje idole spremlja tudi Aleš, ki ne manjka na nobenem njihovem koncertu v bližnji okolici. Aleš spremlja svojo priljubljeno glasbeno rock skupino iz Sarajeva predvsem zaradi globokih besedil in dobre glasbe. Z našo pomočjo so tudi člani skupine Crvena Jabuka izvedeli za zvestega oboževalca Aleša, ki ga bodo v naslednji oddaji presenetili.

