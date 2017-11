Vsestranska Erna dobila vlogo v priljubljenem muzikalu

Sin vpraša očeta: "Oče, kaj je to teorija?"

Oče: "Pojdi k mami in sestri in ju vprašaj, če bi seksali za deset tisoč evrov!"

Sin se vrne in pove: "Rekli sta, da bi!"

Oče: "No, vidiš, sinko. Teoretično imamo dvajset tisoč evrov v hiši, praktično pa dve prostitutki."