Za solze in smeh bodo poskrbela pevsko, morsko in dinamitno presenečenje

Navihana Mateja Korez, ki pogosto rada naplahta svoje bližnje, je morala v studiu poprijeti za mikrofon. (Foto: Miro Majcen)

Vedno navihana gospa Mateja Korez, ki se zelo pošali in preseneti svoje domače in prijatelje, bo prva tarča sedme oddaje Dan najlepših sanj. Tokrat ji bo njena hči Ingrid vrnila milo za drago, saj je ustvarjalcem oddaje pisala, da bi svoji mami rada uresničila dolgoletno željo. Mateja je namreč dolgoletna oboževalka pevca Jasmina Stavrosa in najbolj si želi, da bi ga enkrat spoznala in da bi zapel le njej.

Ima oddaja Dan najlepših sanj novega snemalca ali je to le krinka? (Foto: Miro Majcen)

Prav tako pa ima dolgoletno željo Matic iz Strahovice pri Kaminku, ki ga je njegovo dekle naplahtalo, naj si pride oddajo ogledat, da ji izpolni željo za njen rojstni dan. Toda velika želja se bo izpolnila Maticu! Ker se je že od mladih nog boril s hudo skoliozo in kifrozo, ima pri svojih rosnih 24 letih za sabo že težko operacijo hrbtenice. Kot velik borec je uspešno prestal zelo tvegano operacijo, v času okrevanja pa je našel veliko strast v preučevanju in občudovanju morskih akvarijev. Ekipa oddaje Dan najlepših sanj mu bo pomagala izpolniti gorečo željo, da bo imela košček morja vedno doma v svoji sobi.

Matic je velik poznavalec morskega življa in košček morja bo odslej imel tudi doma. (Foto: Miro Majcen)



Nepozabno presenečenje pa bo doživela tudi vsestranska in aktivna Erna Wojčicki Germovšek iz Bovca. Je vzgojiteljica, skavtinja, pevka v cerkvenem zboru, povezovalka dogodkov, ustanoviteljica podporne skupine za samopomoč staršem zasvojenih otrok, režiserka gledaliških predstav, predvsem pa strastna ljubiteljica gledališča in amaterska igralka, zato nič čudnega, da je tudi njena največja želja povezana prav z igranjem. V oddaji jo bodo presenetile znane Alenka Godec, Damjana Golavšek in Simona Vodopivec, ki nastopajo pod umetniškim imenom Dinamitke. S čim, pa si lahko ogledate v oddaji Dan najlepših sanj.

Energična gospa Erna se lepo zlije z Dinamitkami. (Foto: Miro Majcen)

Poznate koga, ki je za svojim sorodnikom ali prijateljem izgubili vsako sled? In bi jih radi znova združili? Bi radi spravo z nekom, ki ga niste nikoli zares pozabili? Poznate koga, ki bi si želel spoznati svetovno zvezdo? Bi se radi komu izpovedali, zahvalili in polepšali dan? Si predstavljate, da nekomu uresničite nepozabno doživetje? Želja pa je lahko seveda tudi vaša.

