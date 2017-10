11 kvalitetnih gostiln v Novem mestu in okolici

Pristne domače jedi v enajstih gostilnah že čakajo, da vam predstavijo vse svoje dobrote in pestro izbiro jedače ter pijače. Nas so očarali še s toplino ter navdušili z domačnostjo in zagotovo bodo tudi vas.

Gostilna Racman, Brežice

http://www.gostilna-racman.si/

Gostilna Racman zna poskrbeti za svoje goste tako s pestro ponudbo kot s prijazno postrežbo in zato se le-ti vedno znova zadovoljni vračajo. Brezina 19a je lokacija, kjer se nahajajo in vabijo v svojo družbo vse, ki jim veliko pomeni pristna domača hrana, ki je sezonsko obarvana. Jedi so narejene iz sestavin, ki zrastejo na domačem vrtu ali so od lokalnih pridelovalcev. Dobrodošli ste od ponedeljka do sobote, počivajo le v nedeljo in za praznike.

Za vas vsak dan postrežejo štiri menije, ob sobotah tudi posebna sobotna kosila. Vsak dan iz krušne peči še posebej zadiši po sveže pečenem kruhu.

Naj malo razdražimo vaše brbončice z nekaj predlogi iz obširne jedilne karte. Morda bi vam za začetek zadišala dimljena račja prsa ali račja pašteta, morda krožnik mešanih sirov? Jedi, ki jih pripravljajo so s posebnim poudarkom na rački. Med ostalo pestro ponudbo pa lahko nadaljujemo z domačimi krompirjevimi njoki z jurčki ali s poprovim steakom s sirovimi štruklji? Ali pa orada s sezonsko zelenjavo in zelišči iz krušne peči? Ob tem ne manjka dobra vinska kapljica izpod rok lokalnih vinarjev. To je le nekaj jedi iz pestre ponudbe, v kateri ne manjkajo niti solatni krožniki, juhe, pizze in seveda sladice. Med sladicami moramo izpostaviti okusno bizeljsko gibanico, palačinke z različnimi nadevi in gratinirane štruklje iz krušne peči.

Vsa družina se trudi in ustvarja zgodbo uspešne restavracije, ki je leta 1992 zrasla iz tedanje pizzerije. S skupnimi močmi s prijaznostjo in kvalitetnim delom se trudijo, da bi pripravili le najboljše za svoje goste.

Njihov največji cilj je, da so gostje pri njih zadovoljni. Sami pravijo tako: ''Sesti za omizje in v prijetni družbi zmerno zaužiti hrano in pijačo je kulturno doživetje''. Zagotovo se strinjamo in pritrdimo, da morate to tudi sami doživeti.

Gostilna in pizzeria Italia, Brežice

http://www.pizzeria-italia.si/

Gostilna in pizzeria Italia je gostilna s 16 – letno tradicijo. Na Borštnikovi 10 vas pričakujejo vse dni v tednu. V vseh teh letih so se trudili in se še, da svojim gostom ponudijo le najboljše. Ravno zaradi tega se vsi tako radi vračajo na to znano lokacijo. Ker so v bližini Term Čatež se pri njih vsakodnevno zvrsti kar precej tujih gostov, predvsem Nizozemcev, ki so prav vsi po vrsti izredno zadovoljni tako s ponudbo kot prijazno postrežbo.

Tako vam postrežejo s picami iz krušne peči ali z ostalimi raznovrstnimi jedmi, kot so mesne lasagne, kaneloni, špageti ali različni zrezki. Naročili boste lahko tudi jedi z žara – čevapčiče, pleskavice, ražnjiče ali kotlete. Vabjo vas na različne plošče, morske jedi, vegetarijanske jedi in solate. Za sladek zaključek pa ne manjkajo niti sladice – privoščite si palačinke z različnimi nadevi.

Svoje goste radi razvajajo in tako boste dobili majhno pozornost v obliki čokoladice. Vsekakor vas bo navdušil lep sprejem, ki ga boste doživeli že ob vhodu. Pospremili vas bodo do vaše mize in vam skrbno pomagali ter svetovali pri izbiri jedi. Če lakota kliče sredi dneva, je ravno pravi čas za okusne dnevne malice po zelo ugodnih cenah. Na jedilniku lahko najdete stroganov golaž ali svinjski zrezek v naravni omaki ali morda dunajski zrezek.

Naročeno hrano vam lahko pripeljejo tudi na dom in to brez zaračunanega prevoza, kar je gotovo dokaj redko in zelo dobrodošlo. Za prave gurmane in vse picoljube je to gostilna in pizzeria, katero morate obvezno obiskati in si privoščiti dobro kosilo ali večerjo.

Stara gostilna Krulc, Dobova

http://www.krulc.si/

Le kdo ne bi želel v gostilno s kar 500 – letno tradicijo, ki stoji ob glavni cesti in v neposredni bližini Term Čatež. Gostilna gre iz roda v rod in prav vsi se neizmerno trudijo za kvalitetno postrežbo in pestro ponudbo hrane ter naredijo vse za svoje goste.

Najverjetneje je Stara gostilna Krulc kar starosta med vsemi slovenskimi gostilnami in zagotovo si jo želite obiskati in preveriti ponudbo. Govori se, da je že Matija Gubec, vodja slovensko – hrvaškega kmečkega upora obedoval pri njih. Stara gostilna Krulc se nahaja na Mostecu 47 in vabi v velike notranje prostore ter na prijetno zunanjo teraso. Vse dni v tednu se trudijo za svoje goste, da jim postrežejo okusno hrano.

V kuhinji tako za svoje goste pričarajo prave poslastice. Že ob ogledu jedilnega lista boste s težavo izbrali samo eno jed. Izbira je velika, odločite se za hladne predjed, juhe, tople predjedi. Med glavnimi jedmi bo vašo pozornost pritegnila plošča Krulc za dve osebi ali brodarski zrezek z gobicami in sirom. Pester izbor se še nadaljuje z mešanim mesom na žaru, pleskavico ali prebrancem. Za tiste, ki imate raje morske jedi, so tukaj lignji na žaru ali ribja plošča Krulc. In za konec le pustite nekaj prostora še za sladice, kot je sladoled z vročim sadjem ali palačinke z orehi.

Specialitete so jedi z žara – tako lahko vsak četrtek naročite odojka z žara, sveže pečenega, z rahlo hrustljavo skorjico in s prilogo. Tega nikakor ne želite zamuditi. Prav tako lahko ob četrtkih poskusite tudi jagnje z žara. Ponujajo sezonsko hrano, posebnost v ponudbi so tudi koline. K dobrim in okusnim obrokom ponudijo doma pridelano vino. Poskrbijo tudi za catering ali za pripravo jedi za zaključene družbe ali različna praznovanja.

V okolici lahko najdete kar nekaj zanimivosti, ki bodo še dodatno pritegnile k obisku. Preko Save se lahko zapeljete z brodom, kjer je še edino delujoče brodarstvo na tem območju. V Brežicah lahko obiščete grad in posavski muzej ter Nacionalni park Jovsi.

Gostilna Pečnik, Krško

http://gostilna-pecnik.si/

Očarani nad samo okolico boste prišli do Gostilne Pečnik. Nahajajo se na naslovu Gunte 8, ob magistralni cesti Krško – Sevnica, ob Brestaniškem mostu na desnem bregu reke Save z velikim parkiriščem. Od ponedeljka do nedelje kuhajo za svoje goste in tako vabijo v družbo dobrih jedi in prijaznih ljudi.

Znani so po pečeni jagnjetini, za vikend pečejo odojke, ob določenih dnevih boste lahko naročili tudi bograč. Na jedilniku vas čaka dobra domača hrana in vina, ki jih pridelajo sami. Nudijo kosila in večerje po zelo ugodnih cenah. Naročite lahko malice, kosila, večerje in jedi po naročilu. Poleg okusnih obrokov si boste lahko privoščili domač cviček, modro frankinjo in deželno belo vino. V svojo gostilno sprejmejo do 70 gostov, na zunanji terasi boste uživali še v prelepem razgledu na mogočno Savo, ki teče mimo gostilne ter ujeli pogled na grad Rajhenburg, v katerem boste našli muzej izgnancev. V bližini je tudi Leskovška vinska klet, kjer boste lahko degustirali vina.

Prijazno osebje, hitra postrežba in domača kuhinja so atributi, ki vas bodo prepričali, da se ustavite pri njih in se v idiličnem ambientu prepustite dobremu obroku. Pripravijo tudi raznovrstne pojedine za zaključene družbe ob rojstnih dnevih in drugih dogodkih. Vsake toliko imajo v ponudbi tudi živo glasbo in tako boste na enem mestu resnično lahko dobili vse, kar si lahko zaželite.

Gostilna Špolar, Mirna Peč

V Mirni Peči, na naslovu Marof 7 ste vabljeni v gostilno Špolar, nahajajo se čisto blizu avtocestnega izvoza Mirna Peč. Družinsko vodena gostilna s prisrčno dobrodošlico svoje goste sprejema od ponedeljka do sobote, le v nedeljo imajo zaprto.

V lepem ambientu postrežejo z malicami, izbirate lahko med tremi do petimi meniji ali hrano po naročilu. Posebnost je žar big gril, tako boste lahko okusili posebno dobre specialitete z žara. V gostilno sprejmejo od 50 do 60 ljudi. Kuhajo tudi za zaključene družbe in pripravijo okusne obroke za različne dogodke.

Okusni domači štruklji ali gobova juha, pa koline, klobasice, pečenice – to je le nekaj jedi iz pestre izbire na jedilnem listu. Vse te dobrote si privoščite v gostilni, v kateri obratujejo že od 1958 leta. Gostilno je odprl oče, ki je kmalu umrl. Zaradi tega je bila gostilna nekaj let zaprta. Z vodenjem je nato ponovno začela mati, leta 1988 pa jo prevzame gospod Milan in sedaj že tudi njegov sin pripomore k uspešnemu delovanju gostilne.

S trudom in zagnanostjo stremijo k temu, da zadovoljijo okus vsakega gosta. Tako se potrudijo z okusno pripravljeno hrano in s prijazno ter hitro postrežbo. Poleg jedi pa vam ponudijo izbrana vina.

Gostilna Pohak, Cerklje ob Krki

Gostilna Pohak je za vas odprta vse dni v tednu. Najdete jih v središču mesta, v Cerkljah ob Krki 39a. Za vas poskrbi žar mojster, za tiste, ki si želijo okusno pogostitev na izbranem dogodku, pa pridejo na dom, saj imajo v ponudbi tudi catering.

Pr' Pohaki boste resnično prišli na svoj račun tisti, ki bi si želeli okusiti prave domače kmečke jedi. Že za čas malice imajo v svoji ponudbi pestro izbiro. Iz kuhinje vabijo omamne dišave segedina ali svinjskih rebrc s praženim krompirjem. Vsak dan je ponudba drugačna in za svoje goste se resnično potrudijo. To je prava vaška gostilna, pri njih dobesedno pozabite na čas in se prepustite domači kuhinji. Okusite pristen domač bograč ali obloženo govedino. Se spomnite, kdaj ste nazadnje jedli tiste prave vampe ali pečena svinjska rebrca?

Že štiri generacije svojim gostom želijo ponuditi le najboljše in so vedno na voljo, da ugodijo željam svojih strank in prisluhnejo vsakršnim predlogom. Poleti boste lahko uživali v akcijah točenega piva. V septembru združijo sodelovanje z lokalnim ponudnikom postrvi in svojim gostom ponudijo akcije izbranih jedi s postrvmi. Vedno radi priskočijo na pomoč in tako združijo svoje gostinsko delo tudi z dobrodelnimi aktivnostmi.

Gostilna in pizzerija Santa Lucija, Brežice

http://santa-lucija.si/

V centru Brežic, na naslovu Cesta Prvih Borcev 15 v izredno lep baročni ambient vabi Gostilna in pizzerija Santa Lucija. V stavbi, ki nosi letnici 1641 in 1695, je imela nekoč svoje prostore lekarna. Prav mogočno vzdušje stavbe z oboki in značilnimi stropnimi obeski popelje v nek daljni čas in pričara intimno vzdušje.

Prav vsak dan v tednu boste pri njih lahko naročili okusno hrano. Iz široke ponudbe naj omenimo pice iz krušne peči, meso z naravnega žara, tople začetne jedi, zrezke, ribe, špagete, lazanje, gobe, tartuffe, morske specialitete, solate in sladice. Že 27 let se lastnica in njen mož trudita za svoje stranke, saj je največje veselje videti zadovoljne goste. S prijazno in ustrežljivo noto pristopijo k postrežbi slehernega gosta. V mirnem in prijetnem vzdušju boste uživali na kosilu ali večerji.

V gostinskem lokalu je več sob in jedilnic v dveh nadstropjih, ki so vsa okrašena v posebnem baročnem stilu. Ob toplih sončnih žarkov se ne boste mogli upreti povabilu na dveh zunanjih terasah, ki sprejmeta večje število gostov. Za posebne priložnosti in dogodke pripravijo slavnostna kosila. V sobi za zaključene družbe pa lahko pogostijo do 40 oseb. Naročeno hrano vam na vašo željo dostavijo na dom brezplačno in brez zaračunane embalaže, kar še posebej pritegne, da boste v tako okusni hrani uživali tudi doma. Za svoje stranke nudijo tudi catering. Hrano pripravijo, pripeljejo v grelnih ploščah, na željo stranke pripeljejo tudi krožnike in pribor, postrežejo in nato vse skupaj odpeljejo.

Prepustite se prelepemu ambientu, naj vas očara razkošnost in prijetna atmosfera gostilne z vrhunsko postrežbo okusnih jedi in izbranih vin.

Gostišče Kapušin, Krasinec

http://www.gostilna-kapusin.si/

V bližini reke Kolpe stoji ponos Belokranjcev – Kapušinovo gostišče. Krasinec 55 je pravi naslov, kjer vas prijazno povabijo v svojo sredino od torka do nedelje. Leta 1989 je gostilno gospodar že kot 20 – letni mladenič prevzel posel od svojih staršev. Sedaj nadaljujejo v družinskem krogu.

Tradicionalni štruklji, degustacijski meniji z 3-5-6-8 hodi, dimljen losos s hrenovim namazom na rukoli, jagenjček z rožmarinom in pečenim krompirjem, hišni žlikrofi iz piščančjih jetrc ali štruklji iz pregrete smetane s sirom so le del vrhunske kulinarike, s katerimi vas izkušeno postrežejo. Jedilni list je tako sestavljen iz hladnih in toplih predjedi, ribjih jedi, glavnih jedi z okusi Bele krajine, jedi z žara, solat in sladic. Izbirate lahko med sladkovodnimi ribami, smuč ali postrv, pripravljena in postrežena na vrhunskem nivoju. Gostje bodo takoj opazili lasten, hišni slog gastronomije, sestavljen iz belokranjske dediščine in različnih inovacij.

Pri mizi, obloženimi z dobrotami ne manjka ponudba belokranjskih in slovenskih vin z izkušeno someljejsko postrežbo. V hiši imajo dva sommelierja, tako se sommelier gospodar Roman Kapušin zaveda, kako dodajo vina k vrhunski hrani posebno dodatno noto. Tako je poskrbljeno, da izvrstna vinska kapljica obogati vsak obrok.

Postrežejo v okusno opremljenih notranjih prostorih, v ločenih dvoranah in na zunanji terasi, kjer skupno sprejmejo do 200 gostov. Zagotovo tudi dejstvo, da so bili že drugič izbrani za Teden gostiln zbudi še večjo željo po obisku in povabi na pravo kulinarično doživetje.

Restavracija Štajdohar, Črnomelj

http://www.stajdohar.si/

Restavracija Štajdohar na mirni zeleni oazi, ki je obdana s smrekovim gozdom vabi na naslov Kanižarica 41g. Že 25 let se družinsko vodeno podjetje trudi, da ponudi le najboljše vsakemu gostu. Od ponedeljka do sobote boste tako lahko uživali v pravi belokranjski kulinariki.

Dnevno se v njihovih kuhinjah pripravi kar 1000 obrokov. Restavracija lahko sprejme do 350 gostov, v poletnem času vabijo na teraso s 50 sedišči. Pred restavracijo imajo veliko parkirišče. Pri njih lahko praznujejo zaključene družbe, poveselite se v njihovi družbi ob raznih obletnicah, za abrahame, poroke in ostale dogodke.

Pridite in okusite belokranjski pogač ali štruklje, okusna plošča ''Štajdohar'' je pogosta izbira gostov. Na jedilnem listu lahko med drugimi jedmi naročite tudi okusno pripravljene malice – kranjska klobasa, pečena škarpena, divjačinski golaž je le del iz pestre vsakodnevne in raznovrstne ponudbe. Prijazno in izkušeno osebje vam bo svetovalo tudi pri izbiri kosila, večerje in pri jedeh po naročilu. Jedi so narejen iz živil domačega porekla, poleg klasičnih belokranjskih jedi lahko naročite tudi klasične slovenske tradicionalne jedi, ribje jedi, zelenjavne jedi ali jedi za sladokusce. Ob vsem tem pa seveda postrežejo tudi z vrhunsko kapljico vin priznanih belokranjskih vinogradnikov.

Obiskovalec bo vsekakor začutil in okusil gastronomijo Bele krajine. Dobri hrani, izvrstneme vinu ter prijazni in profesionalni postrežbi se ne boste želeli upreti.

Okrepčevalnica Penca, Šentjernej

V prijeten in domač ambient vabi okrepčevalnica Penca, ki se nahaja na naslovu Groblje pri Prekopi 4. Domačnost ambienta je tisto, kar najprej pritegne pogled in kar vabi, da se usedete. V mrzlih dneh zakurijo v kaminu in vas popeljejo v to čarobno domače vzdušje še z okusno hrano.

Domača hrana je vedno bolj cenjena in tega se zavedajo tudi v okrepčevalnici Penca. Oče je odprl gostilno pred 40 leti. Zagnano in s trdim delom so hčerke pomagale in se trudile za uspešnost gostilne. Gospa Martina, ki je prevzela gostilno pred 23 leti je k hiši pripeljala mesarja, ki proizvaja domače mesnine, salame, paštete, klobase. Po svojih domačih izdelkih so znani po celi Sloveniji.

Za vas pripravijo jedi po naročilu, vabijo na okusno izbiro malic, narezkov iz domačih mesnin. Iz peči zadiši po domačem kruhu in iz kuhinje se širi vonj po domačih klobasah. Pripravljajo različne dogodke in se poveselijo s svojimi gosti tudi ob živi glasbi. Ne manjka dobrot iz domače mesnice, narezki ali posebne party paštetke so vedno na mizi in vabijo, da jih poskusite.

Dobra hrana, dobra pijača in prijazna postrežba so recept za 40 – letno uspešno tradicijo. Razveselijo se vseh gostov od blizu in daleč. Seveda se zato zadovoljni gostje vedno znova radi vračajo.

Gostilna in prenočišča Gedžo, Novo mesto

Kar začnimo na Bršljinovi 37 v Novem mestu, kjer se nahaja Gostilna s prenočišči Gedžo. Pri njih ste dobrodošli in toplo vabljeni v njihovo družbo vse dni v tednu.

Privabil vas bo vonj okusnih pleskavic, čevapčičev in ostalih dobrote. Pričakuje vas izjemno okusna hrana z žara, pravi leskovački roštilj. Meso je domače in vse naredijo sami. Gostje radi pohvalijo izjemno ploščo za dve osebi, na kateri je dovolj hrane za tri lačna usta. Navdušil vas bo vonj sveže pečene lepinje in lep ambient. Gostilna je narejena iz naravnih materialov in v tem okolju se boste resnično počutili domače.

Z veseljem in prijaznostjo postrežejo svoje goste s kvalitetno hrano, krožniki so bogato obloženi. Lahko se pohvalijo, da so v njihovi hrani uživali gostje s celega sveta. Vse naredijo sami, pripravijo iz mesa domače vzreje. Pripravljajo tudi kislo zelje, pečene paprike. Z disciplino in redom vzdržujejo visok nivo postrežbe in pripravo hrane.

Tako lahko z gotovostjo zatrdimo, da ko se boste enkrat oglasili in poskusili hrano, boste svoj obisk tudi večkrat ponovili.

Naročnik oglasa je Free hugs d.o.o.