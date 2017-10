12 kvalitetnih gostiln v Kranju in okolici

Lepo ste povabljeni na ta konec Slovenije z izbrano kulinarično ponudbo. Uživajte v osrčju gora in zelene narave, ki bo v vas prebudila željo, da čas obstane in se prepustite trenutku.

Hotel Lipa, Kranjska Gora

V osrčju Kranjske Gore, tam kjer so glavni atribut naravne danosti, vas bodo v Hotelu Lipa navdušili z izredno čudovitim ambientom in prijazno postrežbo na vrhunskem nivoju. Vajeni so namreč kvalitete, saj jih obiskujejo gostje tako iz domačih logov kot iz celega sveta.

Celotni kompleks ponuja picerijo, restavracijo in hotel. Resnično jim nič ni tuje in znajo vsako stranko razveseliti s pestro ponudbo in okusno pripravo hrane, ki kar vabi k bogato obloženi mizi. Kot hotelski gost uživate v prelepem ambientu in res okusno opremljenih sobah. Postrežejo vam bogat zajtrk, malice, kosila in večerje. Različne pice so prav tako del ponudbe tega kvalitetno opremljenega hotela, kjer se resnično celotna ekipa osebja trudi, da se gostje počutijo prijetno in uživajo v ambientu.

Ker pri dobri restavraciji res ne moremo mimo odličnega okusa raznovrstne hrane, naj omenimo, da ponujajo jedi po naročilu, različne mednarodne jedi, morsko hrano, mesne jedi, divjačino in slaščice z domačim sladoledom. Izbirate pa lahko tudi med 25 različnimi okusi pic iz krušne peči.

Ko se boste želeli sprostiti, ste resnično vabljeni k njim. Ponudbo imajo sestavljeno tako za mlade, kot za srednjo in starejšo populacijo. Uživajte na eminentni lokaciji v Kranjski Gori. Pozimi povabijo na zasneženo teraso, poleti se lahko po kratkem sprehodu po okolici ustavite pri njih in privoščite dobrote iz njihove ponudbe.

Še več informacij vas čaka na njihovi spletni strani, kjer vas bodo pritegnili s svojo obširno ponudbo kot tudi z ostalimi vsebinami, s katerimi izkazujejo dobrodošlico prav vsakemu gostu.

Restavracija Villa Roza, Mojstrana

V Mojstrani nikakor ne smete mimo prav posebne restavracije, to je restavracija Villa Roza. Čaka vas kolektiv, ki vas ne bo pustil ravnodušnih. Ob izvrstni ponudbi boste z veseljem sedli h kosilu ali večerji. Prijazno vas bodo postregli in pomagali pri izbiri jedi. Čaka vas prelepa notranjost, ki se vam bo zagotovo vtisnila v spomin.

Pripravili vam bodo izvrstne jedi, po katerih se boste počutili odlično. Prelep ambient z naravo je tukaj v ospredju. To je lokacija, ki jo morate obiskati, če želite okusiti res dobro hrano in se sprostiti v prijetnem vzdušju in kvalitetni domači postrežbi.

Zelo delovni so in po pridnosti se zgledujejo po sosedih v Avstriji. Mi pa lahko definitvno pritrdimo, da so pridni kot čebelice in morate izkoristiti priliko, da vas postrežejo s posebnimi ponudbami v notranjih prostorih in na zunanji terasi.

Gosta razveselijo z okusno domačo čebulno ali gobovo juho ter ostalimi hišnimi specialitetami, ki jih je vredno poskusiti. Pri njih se vsak dan oglasi veliko pohodnikov s Triglava. So le 500 metrov stran od Aljaževega spomenika v Mojstranij. Vabita vas prijazna lastnika v prelepo hišo, obdano z rožami, ki se je ne boste mogli nagledati.

Neokrnjena narava in ambient restavracije nista edina atributa, ki povabita v ta lep kraj. Privoščite si domačo pojedino s skrbno izbranimi jedmi iz domače kuhinje. Navdušeni boste in zagotovo se boste želeli še večkrat vrniti.

Pizzerija Orli, Tenetiše pri Golniku, Kranj

Kraj, kjer se boste sprostili in ob edinstvenih jedeh privezali svojo dušo ter se vrnili še velikokrat, prav zares obstaja. In to v Tenetišah pri Golniku, v kraju, ki je 6 kilometrov oddaljen od Kranja. Na tej posebni lokaciji se v družinskem podjetju v Pizzeriji Orli trudijo že 27 let. Kar priča o kvaliteti je tudi dejstvo, da imajo že 25 let zaposlenega istega kuharja, ki vedno znova navduši s pripravo izvrstnih jedi.

Izbirali boste lahko med izredno pestro ponudbo pic. So tudi ena izmed prvih picerij s krušno pečjo na tem območju. Že pri sami nabavi sestavin za pice so izredno dosledni in resnično želijo za svoje goste najboljše sestavine. Vedno izberejo dražje in zelo kvalitetno svežo zelenjavo, nabavljajo pri preverjenih in dolgoletnih dobaviteljih. Lahko rečemo, da se zavedajo, da je resnično le najboljše dovolj dobro za njihovega gosta. Venomer preizkušajo nove okuse pic in jih dodajajo na ustaljen jedilnik. Za svoje goste se ob takih trenutkih tudi potrudijo s promocijo in z ugodnimi cenami.

Začaral vas bo ambient, saj vas korak kar sam ponese v prekrasno urejeno notranjost jedilnih prostorov. Prav tako lepo urejeno zunanjost je zagotovo tudi razlog, da boste ob jedeh še bolj uživali. Za otroke bo to pravi mali raj, saj se bodo razveselili ograjenega igrišča s trampolinom. V bližini imajo tudi odbojkarsko igrišče, kjer se boste lahko dokazali s športno energijo.

Vstopite in se pustite razvajati prijaznemu osebju in dobri kulinarični ponudbi, poleg vsega naštetega vas bo navdušil še edinstven pogled na Storžič.

Gostilna in picerija Skleda, Kranj

V Kranju, v gostilni in piceriji Skleda se lahko razvajate v prelepem ambientu. Pričakujejo vas ob glavni cesti Britof – Brdo in vas prijazno povabijo v lepo urejen lokal.

Ne smete zamuditi njihove pestre in okusno izbrane ponudbe iz dnevno svežega mesa. Mesnica se nahaja v neposredni bližini gostilne, zato boste lahko uživali v lokalno pridelanih dobrotah. Ponujajo malice, kosila in jedi po naročilu. S prijazno postrežbo in pomočjo ob izbiri hrane se bodo vsakemu gostu takoj zasidrali v srce. Na jedilniku vas čaka tudi ponudba svežih morskih rib. Pričarajo okusne jedi, ki jih pravi gurmani ne smete zamuditi. Vsakodnevno pripravijo posebne ponudbe in v različnih mesecih vabijo z akcijami izbrane hrane.

Njihovi lepo opremljeni prostori lahko gostijo do 100 oseb. Vabijo tudi zaključene družbe in za večje skupine pripravijo poseben meni, ki ga prilagodijo vaši želji.

Ko se boste ustavili pri njih, boste vedeli, da ste na pravem mestu. Okusili boste dobrote iz njihove kuhinje, ki jih pripravljajo s srcem za vsakega gosta posebej. Tako se boste razveselili posebej dekoriranih krožnikov. Res se znajo potruditi, da se boste z veseljem vračali v njihovo družbo.

Gostilna pri Boštjanu, Škofja Loka

Prelepa lokacija in unikaten način, kako navdušiti gosta je zagotovo tisto, kar takoj pritegne h Gostilni pri Boštjanu. Na Križni Gori se nahaja ta čudovita gostilna, ki slovi po odličnih nedeljskih kosilih in seveda povabilo velja tudi na vsak drug dan, ko boste začutili željo po izvrstni domači hrani.

Kar bo navdušilo je zelo pester izbor jedi in hitra ter prijazna postrežba. Največkrat boste ostali brez besed, saj ob ogromni ponudbi predjedi in glavnih jedi kar ne boste mogli izbrati tiste edine. Lahko ste brez skrbi, saj vam bo prijazno osebje z veseljem pomagalo. Na jedilniku so različne mesne jedi in seveda tudi tiste pristne lokalne jedi. Prav gotovo vas bodo še dodatno navdušili z dobro vinsko kapljico. Hrano pripravijo na star način in iz domačih sestavin. Vse je lokalno in bio pridelano, na domačem vrtu pridelajo 80 odstotkov vsega, kar uporabijo pri pripravi v kuhinji. Mati je srce kuhinje in se neizmerno trudi in poskrbi, da gostje dobijo res najboljše. Tako sami pripravijo domače rezance in štruklje.

Da razveselimo vaše brbončice naj omenimo nekaj prav posebno slastnih jedi – na star način pripravijo pečenke, vsak dan ob jedi dobite sveže pečen kruh, pa česnova juha, mleta pečenka, svinjska pečenka. Dovolj bo naštevanja, o ostali ponudbi se morate prepričati v živo.

Lastnik Boštjan zna na prav poseben način voditi svoje goste. Imajo namreč dva konja, na katerih lahko goste na njihovo željo vodijo na oglede po okolici. Tista domačnost in prijazen pristop je zagotovo nekaj, kar vsakega obiskovalca pritegne, da svoj obisk še večkrat ponovi. Verjamem, da kar ne morete čakati, da boste tudi sami okusili ta kraj.

Raj bar, Puštal, Škofja Loka

V Škofji Loki, prelepem mestu, ki navduši s svojo podobo starega mestnega jedra in krajino, ki vas ne bo pustila ravnodušnih se v Raj baru, Puštal potrudijo za vsakega gosta posebej.

Na tej lepi lokaciji, ki poskrbi za sproščanje boste lahko okusili tudi izredno okusne jedi. Ob dobrih mesnih jedeh, ki so lepo pripravljene tudi za oko gosta, boste lahko zares uživali v lepi okolici. Nahajajo se namreč poleg naravnega kopališča Puštal. Vsekakor lahko potrdimo, da boste po kakšnem sprehodu po tej čudoviti okolici narave z veseljem posedeli v Raj baru in se prepustili v izkušene roke osebja, ki vam bo prijazno znalo pomagati pri izbiri jedi.

Na parkirišču imajo prostora za kar do 100 avtomobilov. V notranjih prostorih goste pričaka kar 40 miz, ki se velikokrat šibijo pod dobrotami. Zelo delovna ekipa se vedno znova potrudi, da poskrbi za različne želje gostov. Začutili boste, da se znajo prilagoditi vsaki stranki posebej in vas tako razveseliti ter pokazati tisto pravo postrežbo okusne hrane, ki si jo želite.

Ko boste naročili dobro izbrano hrano in se bo iz kuhinje razširil vonj po pripravi teh okusnih jedi, boste nestrpno čakali, da vas postrežejo. Specialitete lokalnega značaja bodo navdušile vaše brbončice in poskrbele, da boste ob naslednjem obisku Škofje Loke ponovno zavili na njihov naslov.

Restavracija Kazina, Jesenice

Restavracija Kazina v Jesenicah ve, kaj je dobra domača hrana. Prav to prikažejo vsakemu gostu, ko naroči hrano pri prijaznem osebju. Če pa morda le še ne boste točno vedeli, kaj izbrati, kar pogumno povprašajte. Z veseljem pomagajo pri izbiri.

V tem prelepem ambientu se boste zagotovo dobro najedli. So družinsko podjetje, ki se zaveda vrednot tiste prave tradicionalne slovenske kuhinje. Zato dajejo v svoji ponudbi velik poudarek domačim jedem. Vsekakor pa se prilagodijo željam gostov in z veseljem pripravijo okusen obrok po njihovi izbiri. Ni lepšega kot v dobri postrežbi uživati v domačnosti in izvrstni kulinariki.

Na letnem vrtu pogled privabijo veliki kostanji, pod katerimi boste posedeli in se prepustili okusno pripravljeni hrani. Tako sredi mesta občutite pravi pridih barave. Med ponudbo lahko izbirate med različnimi malicami in kosili. Pripravijo tudi menije za zaključene družbe in celotno organizacijo, prav tako poskrbijo za glasbene skupine, ki popestrijo vaše praznovanje. Ker urejajo hišo v hotel, bodo gostom kmalu lahko ponudili tudi prenočišča.

Vabljeni ste na njihovo spletno stran, kjer si lahko ogledate celotno ponudbo hrane in vse dodatne informacije. Najbolje pa je, da preverite kar sami. Priporočamo večkratno ponovitev obiska.

Restavracija Ejga, Jesenice

Ejga, vabijo te Jesenice. Ja, resnično vas vabijo, v Ejga. To je restavracija v mestu, ki nikoli ne spi. Vstopite v to izredno lepo opremljeno restavracijo, ki bo takoj navdušila vsakega gosta.

Ste pripravljeni na odlično hišo kulinarike, kjer vas čakata hrana po dostopnih cenah in postrežba na vrhunskem nivoju? Prav gotovo bo magnet za vsakega obiskovalca tatarski biftek, ki ga eni izmed redkih pripravijo ročno, pred vami. To je le ena izmed stvari, ki jo morate doživeti.

In predvsem moramo z vso častjo omeniti gospo Alenko Dovžan, bivšo alpsko smučarko, s prvo olimpijsko medaljo za samostojno Slovenijo. Tako boste lahko doživeli tudi del smučarskega vzdušja, na vas čaka Ejga olimpijski kotiček z dresi, štartnimi številkami. Tukaj si obiskovalec resnično lahko ogleda pravo zbirko. Skupaj z možem, Edvinom, bivšim hokejistom, ki prihaja iz gostinske družine, sta odlična skrbnika tega hrama dobre hrane. Začetki delovanja segajo v leto 2003. Najprej so začeli z dostavo hrane po gradbiščih. S hrano so zalagali tudi delavce, ki so gradili kongresni center Brdo pri Kranju. Njihova restavracija je zmes tradicije in športa. V zgornjih prostorih najdete dvorano za zaključene skupine, gostijo seminarje, kongrese, olimpijski komite. Veliko gostov je tudi smučarjev, pridejo iz Ljubljane in drugih krajev Slovenije.

Zagotovo samo en obisk ne bo dovolj in v svojo družbo z največjim veseljem vabijo goste, ki si želijo dobre kulinarike in odlične postrežbe. Uživajte v lepo urejenih notranjih prostorih, postrežejo tudi na veliki terasi. Izbirajte med jedmi z žara na oglje, picami, kosili, a la carte ponudbo,... Prav tako strežejo tudi na različnih dogodkih, ukvarjajo se tudi s cateringom. Lahko boste poskusili ''Alenkin zavoj'' – to je zavitek iz listnatega testa, jagod in izvrstnega sladoleda. Ali pa vas bo morda pritegnil ''Edvinov plošček'' – palačinkino testo z orehi in čokolado.

Še več informacij boste lahko pridobili na njihovi odlično urejeni spletni strani. Vabljeni na ta lep konec Slovenije, na okusno domačo hrano ter navsezadnje tudi po odlične spomine.

Gostilna Ankele, Tržič

Tržič, majhno mestece se s slikovito panoramo obiskovalcu prikaže tudi s kulinariko v gostilni Ankele. To, kar vas bo zagotovo najbolj pritegnilo je dolgoletna tradicija. Imajo namreč kar 150 let hišne tradicije.

Tako boste ob obisku najstarejše gostilne v Podljubelju občutili tisto pravo gotoljubnost, ki v sebi nosi garancijo kakovosti, žlahtnosti in domačnosti. Celoten kolektiv se trudi za svoje goste. Saj je že dolgoletna tradicija sama po sebi zelo zgovoren dokaz, da delajo zelo dobro in vedno z dobro voljo. To je gostilna, v katero se gostje zelo radi vračajo na okusno pripravljeno hrano, ki obogati vsakega.

Nudijo izredno pestro ponudbo jedi – pri njih lahko naročite jedi z žara, ribje specialitete, jedi na žlico in domače kulinarične posebnosti. Prijazno osebje rado pomaga pri izbiri in tako bo prav vsak lahko našel jed po svojem okusu.

To je lokacija, ki bo v vas prebudila tudi čar z lepotami narave, ki jih obdaja. Ko sonce toplo poboža, lahko posedite na prelepem letnem vrtu v senci stoletnih kostanjev. Poslušajte šumenje listja in doživite pravi mir. Vabijo vas tudi pohodniške poti po okolici, lahko greste na potep po okoliških vrhovih Košute in Begunjščice, morda obiščete katero izmed planšarij. Tako vabijo slikovite Kofce, planina Prevala, Korošica ali Stari Ljubelj.

Vsekakor navdihujoč obisk, ki ne bo pustil ravnodušnega prav nikogar izmed vas. Zato ste vabljeni v lepe kraje med dobre ljudi z odlično hrano.

Gostilna Parizar, Kranj

Ste ljubitelj ocvrtega piščanca in ste si zaželeli ugrizniti vanj? Tako slasten in hrustljavo zapečen, mmm. Prav takšnega namreč dobite v gostilni Parizar v Trbojah, ki se nahaja v neposredni bližini Trbojskega jezera.

V prijetnem starinskem stilu opremljena gostilna sprejme do 85 oseb. Za vas bodo pripravili najboljše jedi za razna praznovanja in druge dogodke. Glavne specialitete slonijo na tradicionalnih slovenskih jedeh kot so ajdovi žganci, pečenka, pečenica ali krvavica s kislim zeljem, štruklji, golaž, obara, pražen krompir, kaša z gobami, pečena krača, kmečka juha in še bi lahko naštevali. Na voljo so tudi druge klasične jedi z žara, nepogrešljiv dunajski zrezek, pice in vegetarijanske jedi. Okusen obrok si boste lahko privoščili po izredno dostopnih cenah.

Posebnost, ki ga postrežejo za sladico se imenuje medeno srce, ki ga je njihova babica kot kuharica na porokah svojčas vedno pripravljala mladoporočencem in drugim z ljubezenskimi težavami.

Za vas pripravijo tudi prav poseben ljubezenski napoj. Uživanje medenega srca in pitje tega napoja namreč prinaša dolgo in srečno ljubezen. Drugi, ki pa še nimajo partnerja, ga dobijo. Vsekakor zelo dober razlog, da obiščete gostilno Parizar in tako tudi sami poskusite srečo v ljubezni.

Gostišče Tulipan, Lesce

Pogled na Triglav, velika terasa in okna, ki se šibijo od balkonskega cvetja. Kamorkoli seže pogled je prelepa narava. Gostišče Tulipan na tej čudoviti lokaciji vabi svoje goste na vrhunsko pripravljene jedi.

Domača gostilna ima tradicijo že od leta 1971. Zelo zanimiva je zgodba, ki je prinesla gostišču ime. Lastnica Mojca, ki vodi gostilno, nam zaupa, da sta bila babica in dedek na obisku pri prijateljih na Nizozemskem, kjer se je babica zaljubila v tulipane. In ta ljubezen je prinesla tisto srčnost v ime samega gostišča. Tako lahko tudi gostje takoj začutijo to ljubezen, ki se potem pozna pri pripravi jedi in prijazni postrežbi.

Prelepa in velika domača gostilna s sobami ponuja čudovit razgled. Res se lahko pohvalijo z velikim številom stalnih gostov. K njim zelo pogosto zavijejo tuji gostje. Kar 80 odstotkov gostov je iz Nemčije, vedno več jih prihaja iz Belgije, ustavijo se tudi motoristi. Stalna ekipa venomer s prijaznostjo poskrbi za zadovoljstvo vsakega gosta posebej. Vabijo vas z domačnostjo in prelepo urejenostjo celotne okolice in lokala, pred katerim je tudi parkirišče in dostop za invalide.

Kulinarična ponudba s pestrimi in raznolikimi jedmi , katere v večini delajo sami doma. Okusite domače štruklje, rezance, žlikrofe. Zelo znani so tudi po divjačinskih jedeh, saj je oče lovec in tako vsekakor pripravijo prav posebne specialitete. Po vaših željah pripravijo hrano za različna praznovanja in dogodke, kot so poroka, rojstnodnevne zabave in ostale tematske dogodke.

Predstavljajo se tudi v projektu Okusi Radol'ce. Zadnji teden v oktobru tako vabijo na otvoritveno večerjo. Gostje boste tako lahko izbrali degustacijski meni v novembru, za le 17 eur boste uživali v izvrstni kulinarični pojedini.

Vsekakor lahko prav vsak najde nekaj zase, saj se želijo približati željam svojih gostov in jim ustreči. Obisk, ki bo v vas pustil zadovoljstvo, po katerega se boste vsekakor še velikokrat vrnili.

Restavracija Center, Lesce

Ste pravi gurman in bi radi izkusili pestrost jedi in poskusili nekaj drugačnega. Potem morate vstopiti v restavracijo Center. Vabijo na prijetno vzdušje in okusno hrano.

So restavracija s 25 – letno družinsko tradicijo in za vsakega gosta se posebej potrudijo. Pri njih so prav vsi dobrodošli, saj je zanje gost vedno na prvem mestu. V lepem ambientu postrežejo s kvalitetno hrano.

Pri njih boste izbirali med šestimi različnimi malicami, kosili po dostopnih cenah, na jedilniku so še burgerji,steaki, degustacijski krožniki. Povezujejo se lokalno, z domačimi pridelovalci, kar boste zagotovo okusili, ko vam bodo postregli z okusno gobovo juho. Če si boste morda zaželeli odlične domače skutne štruklje, je to prava izbira za vas, saj jih pripravijo sami. Gostje jih zelo radi obiščejo tudi zaradi dobrih pic, v ponudbi imajo tudi brezglutenske pice. Ponujajo akcije pic 3 + 1 gratis ali 9 + 1 gratis. V ponudbi imajo tudi pico, ki pa je pripravljena na prav poseben način in to je pica s polnjenim robom. Zagotovo je to prava posebnost, ki jo morate preizkusiti. Ljubitelji morske hrane boste uživali v dalmatinskih večerih z dalmatinsko klapo.

Domačnost, ki vas bo prežemala v njihovih prostorih ni naključje. S svojim pristopom želijo pokazati, da smo Slovenci sposobni in delujejo z vizijo, po kateri se trudijo z novostmi. To so majhne pozornosti, ki pritegnejo goste, da se vedno znova zadovoljni vračajo.

