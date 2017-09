13 najboljših gostiln na obali

Gostilna Trije lovci, Šmarje

Popeljimo se po poti čudovite kulinarične izkušnje in se najprej ustavimo v Šmarjah, 5 km iz Kopra v smeri Pule se na lepi lokaciji na naslovu Srgaši 37b nahaja Gostilna Trije Lovci. Gostje so dobrodošli vsak dan med 9.00 in 23.00 uro.

Pred gostilno je urejeno veliko parkirišče. V domačem ambientu notranjosti vas pričakuje prijazno osebje gostilne s kar 47 - letno tradicijo skoraj neprekinjenega delovanja, saj je bilo vmes zaprto samo za čas renoviranja.

Ker vedo, da je za gosta dobro le najboljše, boste na meniju našli domače jedi, pričakujte pa posebej velike porcije.

Razvajajte si brbončice s pestro ponudbo istrskih jedi, domačega kruha, ki ga pečejo sami, specialiteta so jedi iz divjačine. Privoščite si zrezek iz medveda z domačimi njoki in uživajte ob domači kapljici.

Restavracija Mornarček, kantina in bar, Koper

Na Pristaniški ulici 2, v Kopru vas pričakujejo v Restavraciji Mornarček. Lokal se nahaja ob morju in vas vabi vse dni v tednu, med 9.00 in 22.00 uro. Za vse ljubitelje morske hrane restavracijo še posebej priporočamo, saj so posebej specializirani za pripravo raznovrstnih morskih jedi, pripravljene sveže na žlico, na žaru ali ocvrte. Poskrbljeno pa je tudi za vegetarijance. Ob izvrstno pripravljeni hrani ne manjka tudi dober kozarec domačega vina.

Odlikuje jih domačnost in prijaznost ter ustrežljivost osebja.

Ko zaveje svež veter z morja se boste sprostili na terasi lokala in uživali ne samo v razgledu ampak predvsem v posebej skrivnostni morski jedi, ki jo pripravljajo edini na celi obali. Prav gotovo je to razlog, da se v Kopru sprehodite do Mornarčka in preverite, kaj bodo pripravili za vas.

Kavarna Kapitanija, Koper

Sprehod po Kopru bo vsekakor lepši, če se boste ustavili v Kavarni Kapitanija. Ne morete je zgrešiti, nahaja se na Ukmarjevem trgu, točno nasproti Luške Kapitanije. Za vas so odprti vse dni v tednu med 7.00 do 23.00 uro. Vsi sladokusci bodo prišli večkrat na svoj račun. Ponudba Kapitanije je izredno pestra in raznolika - pri njih lahko naročite preko 750 artiklov. Privoščite si svež smoothie, preverite okusne presne tortice. Brez slabe vesti si privoščite domač sladoled, kar 12 - 14 okusov sladoledov za diabetike, presni sladoled, sladoled za alergike. Razvajajte se s ponudbo low carb izdelkov; na razpolago je kar 40 okusnih tortic. Sprostite se na terasi z lepim razgledom na promenado in morje. Predvsem pa uživajte v vrhunski postrežbi osebja kavarne Kapitanija, ki vse, ki si radi privoščijo sladko razvaja že 15 vrhunskih let s profesionalnostjo in maksimalnim trudom za red in čistočo kavarne. Vse za čim lepši ambient, v katerem boste zagotovo uživali.

Gostilna Karjola, Marezige

Ste slišali za Deželo refoška?! Točno tukaj najdete Gostilno Karjola na naslovu Marezige 24, pot vam bo vzela 15 minut iz Kopra v smeri proti Vanganelu. Oglasite se od torka do petka med 12.00 in 22.00 uro; v soboto in nedeljo med 11.00 in 21.00, v ponedeljek pa je gostilna zaprta.

Pričaka vas mlad in zagnan kolektiv, ki sledi željam potrebam gostov. V prijetnem okolju prenovljene zgradbe se v notranjosti prepleta star istrski slog z modernim pridihom.

Vabijo vas, da poskusite istrske dobrote v notranjosti gostilne s pogledom na morje ali zunaj na pokriti terasi. Ljubitelji vin pa so takoj vabljeni k obisku vinske kleti, kjer postrežejo z lokalnimi vini.

Vsekakor vas ponudba jedi ne bo pustila ravnodušnih, ponujajo domače istrske jedi, pršut, sir, domač krh. Posebni specialiteti hiše pa sta pjat karjola (rostbif s tartufi in slanino) in pjat dežele refoške (svinjski ombolo v refoškovi omaki s popečenim pršutom in polento).

Gosta bo pritegnila tudi okolica z razgledom, saj lahko v bližini gostilne opazujete celoten Tržaški zaliv in del italijanske obale.

Gostilna Švab, Hrastovlje

Na Kraškem robu, v vasici Hrastovlje vas družinska Gostilna Švab vabi medse od srede do nedelje, med 12.00 in 22.00 uro. Tukaj boste resnično doživeli tisto pristno domačo istrsko kuhinjo. Jedi, ki jih pripravlja vnuk po receptu none so takšni, kot so jih že stoletja pripravljali na istrskih ognjiščih. Postrežejo vam lahko v jedilnici ali na veliki terasi. Raznolika ponudba bo v vas prebudila vrhunskega gurmana. Poskusite domač pršut, rezan na roke in doma pečen kruh.

Istrska kuhinja ponuja raznolike sezonske jedi, obogatene z divjimi začimbami in pravim olivnim oljem. Na jedilniku ne manjkajo bobiči, kokošji golaž, divji šparglji, njoki iz koprive, fuzi s tartuffi. Ob okusnih jedeh, nekatere izhajajo iz 70 - ih, 80 – ih, poleg okusnih jedi si privoščite istrsko malvazijo, refošk ali poskusite suhi muškat. Ob vsakem obroku bo za vas pripravljen sveže dišeč, pravkar pečen hlebček kruha.

Zato je za vse tiste, ki še ne poznate prave istrske kuhinje Gostilna Švab pravi kraj, da spoznate domačnost in gostoljubje Istre. Okolica gostilne ponuja še veliko več kot lepo kraško planoto. V kraju Hrastovlje je najbolj poznana freska ''mrtvaški ples'' v Cerkvi Svete Trojice, obisk katere vas ne bo pustil ravnodušne. V istrskem parku vas čaka mnogo sprehajalnih in kolesarskih poti.

Gostilna Parangal, Izola

V Izoli, še enem lepem slovenskem obmorskem mestu se oglasite v Gostilni Parangal, kjer že 17 let razvaja goste družinsko podjetje s kar 40 - letno tradicijo. Na Sončnem nabrežju 20 vas pričakujejo od ponedeljka do petka med 9.00 in 24.00 uro, v soboto in nedeljo med 9.00 in 1.00 uro.

Odlikuje jih izredno dobra lega ob morju. Edinstveno je tudi to, da je možen dostop do gostilne tudi z barko, seveda po predhodnem dogovoru.

Jedilnik, ki vam ga bo ponudilo v ogled prijazno osebje restavracije ima pestro izbiro hrane, od toplih ter hladnih predjedi, okusnih juh, rižot, morskih školjk, različnih ribjih jedi. Privoščite si okusne jedi iz žara, pripravljene na zunanjem žaru na oglje. Na prijetni terasi tik ob morju in obalni sprehajalni poti si lahko v restavraciji privoščite tudi sladice in buteljčna vina.

Bariera Lounge Bar, Izola

Na terasi, za katero pravijo, da je v Izoli najbližje morju, na naslovu Sončno nabrežje 26 je Bariera Lounge Baru s prelepim razgledom ste dobrodošli od ponedeljka do četrtka med 7.00 in 1.00 uro, od petka do sobote med 7.00 in 2.00 uro, v nedeljo pa med 8.00 in 1.00 uro. Ustavite se na dobri kavi ali si zvečer privoščite kakšen koktajl, pripravijo vam tako alkoholne kot tudi brezalkoholne.Preverite, kako se je veseliti z domačini. Lokal ponuja izredno veliko izbiro piv v jesenskem in zimskem času, 15 različnih rumov, poskusite katerega izmed 15 različnih viskijev ali kubanske cigare, na izbiro so vina lokalnih vinarjev, privoščite si lahko tudi hladne predjedi in prigrizke.

Osebje je prijazno in pozorno na malenkosti, zato se bodo vsi gostje tukaj počutili zelo domače. Ker želijo gostom ustreči s strokovnostjo potekajo v lokalu izobraževanja o viskiju, rumih, konjakih, ipd.

Okrepčevalnica - Gril pri Perotu, Izola

V Okrepčevalnico - Gril pri Perotu ste vabljeni vsi ljubitelji specialitet iz žara, čakajo vas ribje in mesne jedi ter testenine. Dobra hrana in postrežba čakata na vas v Izoli, na Gorkijevi ulici 6. Odpiralni čas je od ponedeljka do sobote med 6.00 in 23.00 uro, v nedeljo od 7.00 do 23.00 ure.

V ponudbi okrepčevalnice najdete tudi kosila in malice, čaka vas tedenska ponudba pristnih slovenskih specialitet. Vsekakor pa vam bo znalo svetovati tudi prijazno osebje, ki je venomer pripravljeno pomagati. Sprostite se na terasi lokala in zadihajte morski zrak, ob tem ko se odločate o izbiri dobrega obroka v okrepčevalnici. Nasmeh na obraz vam bodo znali pričarati s ponudbo sladkih dobrot, zato ne oklevajte predolgo o izbiri.

Gostilna Mario, Piran

Čaroben Piran vabi v svoje zavetje. Natančneje vas vabi Gostilna Mario, ki se nahaja na Tartinijevem trgu, najdete jo med cerkvijo Svetega Petra in prestižno stavbo, v kateri je bil rojen beneški skladatelj in vionilist.

Gostilna Mario, ki je renovirana v starem stilu je odprta vse dni v tednu, med 11.00 in 22.00 uro.

Gostilno s 50 - letno tradicijo vodi že tretja generacija. Vsekakor vedo, kako gosta očarati z ustrežljivo postrežbo in ga popeljati na pravo eksplozijo okusov z ribjimi jedmi, jedmi iz žara, picami, tartuffi, škampi na žaru, ramsteak z zelenjavo, rižoto z morskimi sadeži. Zagotovo se vam že cedijo sline. Privarčujte prostor v želodčku še za okusne domače sladice. Jeseni na terasi Gostilne Mario priredijo prav posebno fešto, zato ste vabljeni v vsakem letnem času.

Restavracija Na burji, Kozina

Oglasite se v stari gostilni prijetnega ambienta tradicionalne srbske kuhinje na Istrski ulici 38, v Kozini – ob stari magistralni cesti proti Kopru, ob edinem krožišču. Tam vas bodo prijazno postregli vsak dan, od ponedeljka do nedelje med 11.00 in 22.00 uro. Na svoj račun bodo vsekakor prišli vsi ljubitelji leskovačkega žara - privoščite si leskovačko mučkalico, pleskavico, čevapčiče, polnjene pleskavice, belo vešalico ali Karadjordjev zrezek, ki vam jih pripravijo mojstri žara iz Srbije. Poskrbljeno pa je tudi za vse, ki bi si zaželeli okusno pripravljeno piščanje in puranje meso. Vse sladice, ki so na izbiro, delajo sami in so vedno sveže. Občutite lahko pristno gostoljubnost, svojim gostom se posvetijo v celoti in zares uživate ob obedu v prijetni družbi.

Okusno hrano vam postreže ustrežljivo osebje v notranjosti gostilne ali na vrtu gostilne, kjer boste uživali svežino in se sprostili v vročih poletnih dneh Za otroke so pripravljena igrala, drevesa in naravno okolje. Tako se lahko odrasli brez skrbi posvetijo druženju in uživanju ob dobri pijači in jedači. Vsekakor morate preveriti izbiro jedi, prepričal pa vas bo originalen ambient, avtentičnost glasbene podlage in hrane na krožniku, tradicionalen leskovački žar in ostale specialitete srbske kuhinje po konkurenčnih cenah.

Restavracija Obala, Avtokamp Jadranka, Izola

Iz Kopra se odpeljite proti Portorožu in tik pred vhodom v mesto Izola, na desni strani vas bodo v Avtokampu Jadranka pričakali v Restavraciji Obala, ki se nahaja tik ob morju. Restavracija je znana po svoji gostoljubnosti in dobri, vedno sveži hrani. Lahko ste brez skrbi, saj bo za vas zelo dobro poskrbljeno. Čaka vas brezplačno parkirišče, prijetno se lahko namestite na zunanjo teraso, kjer je naravna pergola. Postregli vas bodo in vam pomagali izbirati med širokim naborom jedi. Izbirate lahko med ribjimi ploščami, odličnimi picami, domačimi jedmi na žlico - bobiči, pasulj, mineštra. Skupaj s kozarcem vina in dobro družbo vas bo pričakal prelep sončni zahod. V jesenskem času pripravljaj posebne akcije, zato se oglasite in se o dobri ponudbi tudi sami prepričajte; takrat so na voljo tudi tople malice in kosila.

Restavracija Boem, Portorož

Restavracija Boem vas pričakuje z okusno pripravljeno hrano vsak dan od ponedeljka do sobote, med 7.00 in 22.00 ter v nedeljo med 8.00 in 22.00 uro. Uživajte v čudovitem razgledu na morje na Belem križu, kjer se restavracija nahaja, natančneje na naslovu Belokriška cesta 68.

Restavracija, ki deluje že 3 leta, vas s prijaznim osebjem nagradi še z dejstvom, da pripravljajo vso hrano sproti, za kosila so na voljo 3 meniji. V dopoldanskem času boste imeli na voljo jedi, skuhane na žlico. Pripravljene imajo tudi posebne akcije ''riba v pečici s krompirčkom za 2 osebi'' ali hamburger s krompirčkom, ki jih je vsekakor potrebno poskusiti. Na vas čakajo različne mesne specialitete. Pričakuje vas pestra izbira morskih jedi, katerim daje pristen okus ročno nabrana sol, deviško oljčno olje, istrski tartufi. Med primorskimi vini boste zagotovo našli tisti pravi okus, ki vas bo očaral. Na vas bodo v Restavraciji Boem zagotovo pustili velik vtis, saj pravijo, da je njihovo poslanstvo ugoditi ljudem.

Restavracija Primorka, Strunjan

Iščete restavracijo, ki vam bo zagotovila gurmanske užitke. Ne oklevajte z obiskom restavracije Primorka, ki se nahaja v Strunjanu na številki 148. Oglasite se lahko od ponedeljka do sobote, med 10.00 in 24.00 uro, v nedeljo pa je zaprta.

Primorka je restavracija za vse ljudi, ki so željni dobre, zdrave in sveže ribje hrane. Ponujajo zelo okusno pripravljenega piranskega brancina ali jastoga. V ponudbi najdete prav tako na voljo veliko izbiro ostalih okusno pripravljenih mesnih jedi. Izbirate lahko med več kot 300 različnimi primorskimi vini in vini iz celega sveta. Na voljo so tudi presne jedi, zelenjavni in sadni smoothiji ter sladice. Osebje restavracije se trudi poskrbeti, da se počutite sproščeno in zagotovijo, da so vaše želje uresničene. V neposredni bližini restavracije se sprehodite po Krajinskem parku Strunjan in uživajte v prekrasni naravi in prijetni morski klimi.

