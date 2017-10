14 kvalitetnih gostiln v Novi Gorici in okolici

Ne oklevajte in se prepustite izvrstni hrani in gostoljubnosti domačinov. Sedaj se zagotovo sprašujete, katero izbrati? Mi vam priporočamo prav vse, kajti vonju pristne domače hrane in pestri ponudbi se ne boste mogli upreti.

Restavracija Vrtnica, Nova Gorica

www.restavracija-vrtnica.si

Ob vstopu v Restavracijo Vrtnica vas bo pričakalo prijazno osebje in sveže pripravljena hrana. Že od leta 1979 vabijo na Kidričevo 11, v centru Nove Gorice. Odprto imajo od ponedeljka do petka, zaprto je v soboto, nedeljo in za praznike.

Ponujajo dnevno sveža kosila in malice. Vsak dan v kuhinji pripravijo več kot 350 obrokov. Lahko si izberete jedi iz vseh vrst mesa, ribje jedi ali zelenjavni krožnik. Ponujajo malice z več meniji ali jedi po izbiri. Ste za file lososa z žara ali morda rezance z jurčki, ribjo juho ali sarmo, na meniju se najdejo špageti in njoki, različne solate, kraški pršut, tatarski biftek, tudi hobotnica v solati. Meni zaokrožite s sladico, morda si boste zaželeli jabolčni zavitek. To je samo nekaj jedi iz pestre in raznolike ponudbe. Ob okusni hrani vam postrežejo z vinsko kapljico, ki jo izberete iz obširne vinske karte. Prostor lahko najamete tudi za posebne priložnosti, kot so poroka, krst, obhajilo, rojstni dnevi, birme, itd. V svojo restavracijo sprejmejo skupine do 70 gostov.

Obiščite jih in prepričali se boste, da je to restavracija dobre hrane in prijaznih ljudi.

Gostilna ''Pri Olgi'', Vitovlje

www.olga.veha.net

V Vitovlje 73a vse dni v tednu vabi Gostilna ''Pri Olgi''. Tik ob regionalni cesti Nova Gorica - Ajdovščina vas v prijetnem ambientu pričakuje gostilna z dolgoletno tradicijo, pestro ponudbo jedi in prijaznim osebjem. Kuhajo dobre domače jedi po starih receptih tašče. Že 30 let se družinska gostilna trudi, da ugodijo gostom z ugodnimi cenami in okusnimi jedmi. Dnevno imajo v ponudbi 3 menije malic. Postregli vam bodo s klasičnimi ocvrtimi jedmi, izberete lahko jedi z žara. Ste za porcijo ocvrtih žabjih krakov ali pa bi preizkusili polže maslom. Morda ste za meso na žaru, zrezke z raznimi omakami, domače njoke ali ostale jedi.

Kapacitete imajo za 80 ljudi, na pokritem letnem vrtu pa lahko v dobri hrani uživa 40 gostov. Pred gostilno je parkirni prostor, kjer lahko parkirajo tudi avtobusi in pogostijo izletnike z avtobusi. Gostilna je dostopna invalidom.

Za vas lahko pripravijo pogostitev praznovanja, kot so rojstni dnevi, obletnice, sveti zakramenti ali druge zaključene družbe. Prilagodijo se željam strank. Hrano lahko pripravijo za praznovanje na domu - catering (od 20 oseb dalje). Kar boste naročili, boste tudi dobili. In po tako oblinem obroku zagotovo ne boste mogli več ničesar spraviti v vaš želodec.

Prepričali vas bodo z domačnostjo, okusno pripravljeno hrano in lepim ambientom. Lahko se sprehodite po okolici, običete katero izmed vinskih kleti ali se povzpnete na Vitovsko cerkev, kjer boste uživali v čudovitem razgledu

Gostišče Oddih, Solkan

www.gostisce-oddih.com

V Solkanu, na Skalniški cesti 10 vas pričakuje prijazno osebje v Gostišču Oddih. Za vas imajo odprto od četrtka do ponedeljka. Pričakujete lahko obširno ponudbo ocvrtih jedi, mesnih in ribjih jedi, ljubljanske žabje krake, svinjske krače, enolončnice, joto, zelo dobre omake in še bi lahko naštevali.

V notranjih prostorih v 3 jedilnicah lahko v hrani uživa kar 150 ljudi. Zunanji letni vrt pa sprejme do 60 gostov. Imajo velik parkirni prostor, kjer boste lahko pustili svojega jeklenega konjička. Premamil vas bo prelep pogled na Sveto Goro, Sabutin in Sočo v mirnem in udobnem okolju.

Gostilna dluježe od leta 1962, začetkeso kovali stari starši gospe Marjete, ki je v strežbi in je gostilno prevzela leta 2013. Domačnost in prijaznost sta odliki Gostišča Oddih. Vztrajnost pa je vrlina in vir moči, da se trudijo za svoje goste, ki jih neizmerno cenijo.

Pridite na izbrane jedi v prijeten ambient, kjer se boste počutili, kot da ste v domačem okolju. Medtem, ko ste v Solkanu pa vas na ogled vabi tudi mogočen Solkanski most, kateri se ponaša z najdaljšim lokom na svetu.

Ošterija Branik, Branik

Domača gostilna Ošterija Branik, ki slovi po primorskih mineštrah s prelepim pogledom na Braniški grad se nahaja na naslovu Branik 79. Oprto imajo od srede do nedelje. Za svoje goste se trudi že tretja generacija, vsega skupaj delujejo 40 let.

V svoje prostore lahko sprejmejo do 100 ljudi. Dostop je enostavno omogočen tudi invalidom. Z ustrežljivostjo in prijaznostjo bodo svojim gostom ponudili pester izbor jedi. Naročite lahko pice iz krušne peči, različne jedi po naročilu. Za tiste, ki si boste zaželeli kaj sladkega pa lahko izberete med doma pripravljenimi sladicami. Če boste potrebovali prenočišče, so pravi naslov za vas.

Okolica ponuja lepe kolesarske in sprehajalne poti. Otroci bodo v igri uživali na otroškem igrišču. Naužite se lepot Krasa in si v Braniku oglejte tudi grad Rihenberg iz 23. stoletja.

Slaščičarna Rafaelo, Kanal ob Soči

Sladokusci bodo prišli na svoj račun, zato kar oči na branje. Slaščičarna Rafaelo na Kidričevi cesti 8 v Kanalu vas pričakuje od ponedeljka do petka. Nahajajo se resnično na top lokaciji ob Soči, zraven mostu. Pri njih se boste resnično posladkali, saj imajo ogromno ponudbo sladic, naštejemo jih lahko od 20-25 vrst. Vse dobite po sprejemljivih cenah. Ponujajo torte po naročilu, drobne piškote, minjone, tople in hladne napitke. Letošnja novost je tudi brezglutenska tortica.

Pravijo, da bi se moral v njihovi slaščičarni vsak gost vsaj enkrat ustaviti in poskusiti sladice in sladoled iz lastne proizvodnje, da bi se prepričal v kvaliteto in zagotovo bi se vedno znova vračali ter ugotovili, da se čez eno leto ali pet let kvaliteta izboljšuje. Dokaz je tudi to, da slaščičarna deluje že 11 let in število gostov narašča iz leta v leto. Zaposleni so vsi kvalificirani poklicni slaščičarji z dolgoletnimi izkušnjami. Vedo, kaj delajo in kako je potrebno delati. Sploh ni dvoma več, kje se ustaviti in si privoščiti nekaj sladkega. Težko se je upreti tem okusnim sladicam in prijazni ter ustrežljivi lastnici, katera si je pri 15 letih zastavila cilj, da bo imela lastno slaščičarno. Dokaz, da se lahko s trudom in vztrajnostjo doseže vse, kar si želite.

Kanal ob Soči vas bo povabil tudi na trg, kjer se nahaja Neptunov vodnjak. Slikovita lega in prikupen videz kraja kar vabita, da ga raziščete.

Okrepčevalnica in picerija Špik z letnim vrtom, Deskle

Pridite v pizzerijo, v kateri je vsak dobrodošel. Gospod Selajdin Ahmeti vabi v pizzerijo na Srebrničevi ulici 33 v Desklah. Ponujajo 30 različnih vrst pic, čevapčiče in hamburgerje. Pizzerija obratuje od leta 1985, v krogu družine jo upravlja lastnik s sinom in snaho. Za svoje goste se vedno izredno potrudijo s prijaznostjo in pripravo okusne hrane.

Prav tako poskrbijo, da se radi vračate k njim, saj so znani s posebnimi akcijami, kot je ''Akcija 10 pic 10 kupončkov'' in ob zbranem številu 10 kuponov je ena pica za vas zastonj.

Obiščite Deskle s prelepo naravo na levem bregu reke Soče.

Pizzerija Vinazza, Deskle

www.vinazza.si

Pizzerija Vinazza vas pričakuje z okusno pico iz krušne peči. Oglasite se pri njih v Desklah od srede do nedelje, zaprto imajo v ponedeljek in torek.

Izbirali boste lahko med različnimi vrstami pic. Postreže vas prijazno in ustrežljivo osebje, ki vam bo pomagalo pri izbiri. Družina Vinazza ohranja družinsko tradicijo. Iz vinotoča so razširili gostinsko dejavnost in leta 1972 odprli gostilno, leta 1990 so prekinili z delovanjem. Nato pa je mlada generacija želela nadaljevati z družinsko tradicijo in tako so leta 1995 ponovno začeli svojo zgodbo, ko je zaživela Pizzerija Vinazza.

Svojim gostom postrežejo tudi s pico ''Croco Verde'', s katero so na tekmovanju zasedli drugo mesto. Pica je dobila ime po zelenem križu in je del posebne ponudbe. Vsekakor jo je potrebno obiskati in preizkusiti čudovito harmonijo okusov. Uživali boste v lepem ambientu ob dobri hrani.

Okrepčevalnica z letnim vrtom ''Tanja'', Deskle

www.okrepcevalnica-tanja.si

Ustavite se za trenutek tam, kjer Soča počasi preneha kipeti in umiri svoj tok. V Desklah ob bencinskem servisu s parkiriščem, na Srebrničevi ulici 4a v prijetnem domačem lokalu. Okrepčevalnica z letnim vrtom ''Tanja'' vabi na malice in kosila med tednom, na enolončnico ali jabolčni zavitek, jedi z žara in čudovite sladice. Privoščite si domačo hrano od ponedeljka do petka. V času malice je obisk zelo povečan, saj jo lahko naročite za 4,5 EUR. Tudi s kosili vas bodo razveselili z dobro hrano in super ceno za 5,5 EUR. Gostje lahko ob akciji kupončkov ''10 malic'' ob izbranih desetih kupnih izberejo eno malico zastonj.

Pričakal vas bo prijazen ženski kolektiv. Delujejo od leta 1989, leta 2017 pa so prejeli tudi občinsko priznanje, leta 1994 pa za ''Najboljšo kelnarco''. Okrepčevalnica je zelo priljubljena točka za postanek šoferjev in motoristov. Na letnem vrtu je 30 sedišč, v notranjosti v ločenem prostoru za 50 in več oseb, za 20 gostov pa ob točilnem pultu.

Osebje streže že v enaki postavi kar 10 let, kar je zagotovo pokazatelj, da je okrepčevalnica kvalitetna in zagotovo vredna obiska. Razveselijo se vsakega obiskovalca in vsak gost je dobrodošel v njihovo postrežbo.

Okrepčevalnica Tolminska korita, Tolmin

Ko vas bo pot zapeljala v Tolmin, med smaragdno Sočo in Tolminko, preverite Okrepčevalnico Tolminska Korita. Pričakujejo vas na naslovu Stanovišče 21. Poleg tega, da se boste naužili čistega zraka in občudovali prelepo naravo, boste lahko okusili tudi pristno domačo hrano. Saj boste ravno pri njih vstopili v stik s pravo lokalno ponudbo hrane. So namreč prvi, ki so začeli delati jedi iz skute. Odprto imajo od leta 2005. Okrepčevalnico je ustanovil kuhar in zagotovo boste v dobrih rokah, ko boste izbirali iz pestre ponudbe jedilnika.

Propagirajo domačo hrano, prijazno osebje pa vas bo z veseljem postreglo in vam pomagalo pri izbiri. Bi si želeli poskusiti friko, to je jed iz krompirja in sira tolminca. Izbiri ni konca in tako se boste težko odločili med dimljeno postrvjo ali postrvjo na žaru, dobite lahko sirno juho, skutino juho, žgance in še mnogo več. Ali pa vas povabijo na ''štokanje'', to je jed iz krompirja, cikorije in koruzne moke.

Če boste potrebovali prenočišče, boste lahko ostali kar na tem naslovu in rezervirali eno ali več noči. Za svoje goste imajo namreč urejene tri sobe. Prav tako organizirajo prevoze s kombijem in tako boste preskrbljeni tudi s prevozom.

Po okrepčilu ne pozabite na sprehod do starega mestnega jedra, na ogled muzeja. Deskle je bilo namreč leta 2016 izbrano za ''Alpsko mesto leta''.

Baški hram, Kamp Koritnica, Podbrdo

Prepustite se čarom narave in naj vas navdihne lepota skoraj nedotaknjene Baške grape. Tam vas bodo prevzeli mir in navdušili domačnost ter gostoljubje.

Baški hram je vaška gostilna. Nahajajo se v Podbrdu. Stran od vrveža vsakdana se boste lahko ustavili in okrepčali med prijaznimi ljudmi. Je edina gostilna v vasi in prav vsi, mladi in stari hodijo k njim. Tako boste uživali v domačih jedeh v pravem vzdušju. Razveselijo se novih gostov in vsakemu radi izkažejo svojo gostoljubnost. So v neposredni bližini trgovine in doma starejših ter pošte. Zase pravijo, da so informativni center, saj se tam vsi srečujejo.

Skozi Baško grapo vozi vlak za avtomobile in vedno več ljudi prihaja v to oazo v Podbrdo z vlakom. Zanimivost, ki jo velja omeniti je tudi, da je bil ravno tukaj posnet prvi slovenski zvočni film o Koritnici in Baški grapi. Čisto ob reki Koritnici imajo tudi kamp, kamor so vabljeni vsi, ki si želijo odpočiti od napornega vsakodnevnega vrveža in bi radi preživeli več časa v naravi. Morda ni potrebno ustaviti časa, morda je potrebno le okusiti Baški hram v Baški grapi.

Gostilna ''Sivi Čaven'', Dobravlje

V Dobravljah vas bodo v Gostilni ''Sivi Čaven'' postregli vsak dan. Obisk in odzivi kažejo, da so ubrali pravo pot in gostom ponujajo tisto, kar si želijo. V svoji ponudbi imajo tedenska kosila s tradicionalnimi vipavskimi jedmi, ki so izginila iz marsikaterega jedilnika. Tako si lahko naročite vampe, pražena jetrca, segedin golaž in vipavsko joto ter še mnogo več. Vse skupaj osvežijo s kančkom modernega pridiha.

Pripravljajo tudi posebne akcijske menije. Tako so ob sredah na jedilniku vampi s polento in pečen piščanec, ob četrkih si naročite pasulj in pražena jetrca ter gratis sladico, ki jo pripravijo sami. V petek pa je dan za brodete, ribe z žara in ostalo. Ne manjka niti jedi, ki so vezane na letne čase, kot so kostanjeva juh z lisičkami ali žolca in polenovka, ki so tipične ob določenih praznikih.

V njihovi družbi se vsakdo počuti dobro, zaradi domačnosti in ustrežljivosti. Tako se bo preprost človek počutil kot kralj in obratno. Prav vsi pa odidejo zadovoljni.

Gostinska dejavnost je zapisana v genih, saj segajo začetki že v leto 1894, ko so pretežno gostili furmane. Že peta generacija z optimizmom in zagnanostjo pelje obrt naprej. Ponudbo vseskozi izboljšujejo in se potrudijo za vsakega gosta posebej. Zavedajo se, da se le zadovoljni gostje vračajo. Za pripravo jedi uporabljajo domače in lokalno pridelane surovine.

Njihov mot je, da nihče ne sme iz njihove hiše lačen. Sami radi povedo, da so gostilna za mesojedce, vegane, vegetarijance in vse ostale scrtance.

Gostilna picerija Anja, Vipava

www.picerija-anja.com

V zgornjem delu Vipavske doline, ob številnih izvirih reke Vipave v Vipavi, ki zaradi 25 mostov slovi tudi po imenu slovenske Benetke, se morate ustaviti v Gostilni piceriji Anja. Odprto imajo od torka do nedelje, v ponedeljek je zaprto. Pričakuje vas mlada ekipa. Zelo prijazen in zagnan kolektiv, ki se za svoje goste trudi od leta 1993. V letu 2013 pa so se preselili v nove prostore, kjer svoje goste razvajajo s pestro izbiro jedi.

Pri njih boste lahko naročili različne pice, imajo tudi brezglutensko pico. Ne spreglejte domače vipavske jote, kraškega pršuta, štrukljev, morskih dobrot, sladic in različnih ostalih jedi. V notranje prostore lahko sprejmejo do 96 ljudi. Na veliki ograjeni terasi pa si lahko svojo najljubšo jed naroči do 60 oseb. Okusne jedi pripravijo tudi za zaključene družbe, poroke, različna praznovanja, obletnice, obhajila.

Okusna hrana, prijazna postrežba in prijeten ambient ter še mnogo več lahko pričakujete ob obisku Gostilne picerije Anja.

Kmetija Podobnik, Idrija

www.kmecki-turizem-podobnik.com

Idrija je zgodovinsko bogato mesto. Polno tradicije in lepe narave. Pa prijaznih ljudi in okusne ponudbe hrane. Tako nad mestom, 1700 m od centra mesta, na prelepi lokaciji z razgledom na Idrijo stoji Kmetija Podobnik.

To je pravi kraj za vse, ki si želijo domačih dobrot in uživati v prijaznem kmečkem zavetju. Ponudili vam bodo dobro, domačo hrano. Vsekakor morate poskusiti domače žlikrofe. Hrana je sveža in lokalna, postreže vam prijazno osebje. V svoje prostore lahko povabijo do 50 ljudi. Razveselijo se vsakega obiskovalca. Pri njih so dobrodošle tudi skupine za različne priložnosti, kot so obletnice ali rojstni dnevi. Če želite pri njih ostati dlje, pa imajo na voljo 4 sobe. Na kmetiji imajo tudi štiri jahalne konje. Tudi ostale živali na kmetiji vam bodo lahko delale družbo.

V okolici so planinske poti, lahko raziščete geološko pot ali se sprehodite po Idriji. In po aktivno preživetem času bodo na Kmetiji Podobnik poskrbeli, da se boste dobro okrepčali.

Gostilna Kogoj, Renče

www.kogoj.si

Si želite postrežbo vrhunske hrane na nivoju kvalitete. Na okusno hrano ste povabljeni v Gostilno Kogoj. V Biljah, ob regionalni cesti Vrtojba – Volčja Draga vas pričakujejo vse dni v tednu.

Družina Kogoj tako že 20 let ohranja tradicijo s pestrim in širokom izborom jedi in vin. Izkušeno osebje vam bo z veseljem svetovalo pri izbiri. Uredijo tudi catering in tako si privoščite dobro hrano na želeni lokaciji. Uživali boste v kvalitetni hrani in ugodnih cenah. V stalni ponudbi so hladne in tople predjedi, mesne in ribje glavne jedi, priloge, prikuhe, jedi za vegetarijance, solate in sladice. Jedi delajo doma, med vso ponudbo je potrebno omeniti domače njoke. Pri gostih so najbolj zaželeni ocvrti kalamari, pa tudi rombi na žaru in goveji fileji na gozdarski način. Za vas pripravijo slasten kraški biftek. Vinski izbor je prav tako raznolik.

Poleg gostilne imajo v lasti dva hotela, kjer prav tako odlično poskrbijo za svoje goste.

Njihova želja je, da vsak gost odide zadovoljen, saj je zadovoljen gost njihova največja motivacija.

Naročnik oglasa je Free Hugs, d.o.o.