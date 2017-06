44 evropskih milijonov za drugi tir

Slovenija je z 11 projekti uspešno kandidirala na tretjem razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope. Dobila bo 63 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega bo okoli 44 milijonov namenjenih drugemu tiru, je ob predstavi rezultatov razpisa v Ljubljani dejala evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

Violeta Bulc pravi, da referendum ni igral nobene vloge pri odločitvi komisije za dodelitev sredstev. (Foto: Aljoša Kravanja)

Konkretno smo pri projektu drugi tir uspeli z dvema razpisoma, in sicer bomo prejeli 33,5 milijonov evrov za projektno zasnovo in del predhodnih del za izgradnjo železnice, še 10,85 milijona evrov pa za arheološka in geološka dela ter del predhodnih del. Ta sredstva so dodeljena po načelu "porabi ali vrni". Torej, če projekta drugi tir ne bomo izvedli, bomo morali ta denar vračati.

Novica o odobrenih evropskih nepovratnih sredstvih za drugi tir prihaja le dan po tem, ko se je iztekel rok za zbiranje podpisov za referendum o zakonu o drugem tiru. Nasprotniki vladnega zakona so že v začetku tedna sporočili, da imajo podpisov dovolj. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je danes sicer zagotovil, da na ministrstvu z aktivnostmi nadaljujejo. "Ne bo odmika ne levo ne desno, z aktivnostmi moramo iti naprej, ker je projekt velik. Ko bo referendum razpisan, se bomo usedli in videli, kako naprej in če je treba kakšne stvari spremeniti," je dejal. Slovenija se namerava sicer z drugim tirom do 14. julija prijaviti še na t.i. blending razpis, na katerem na infrastrukturnem ministrstvu računajo na med 80 in 100 milijonov evrov sredstev.

Bulčeva je v zvezi z drugim tirom danes poudarila, da je Slovenija v zadnjem obdobju naredila zelo pomembne korake, ki so bili v pravno-formalnem okvirju pomembni za dodeljevanje sredstev. Zaenkrat komisija ne vidi zadržkov pri podpori projekta, je poudarila. Referendum po njenih besedah ni neobičajen pojav, a gre za stvar države članice. Država mora v primeru drugačnih odločitev komisijo obvestiti, "pri tem pa se moramo zavedati, da velja pravilo porabi ali izgubi". Če Slovenija sporoči, da denarja ne bo porabila, se bo razdelil drugim projektom, je dodala.

Vsak razpis je sicer po besedah komisarke zgodba zase. T.i. blending razpis, na katerega se bo Slovenija prijavila do 14. julija, je odprtega tipa, kjer imajo vsi enake pogoje, je dejala in pojasnila, da ne gre več za ovojnice, ki so namenjene posameznim članicam.