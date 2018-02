54-letnik odšel na bankomat, na računu pa 2000 milijard evrov. Tudi banka si zneska ni znala razložiti

54-letni Belgijec Luk Mahieux je ohranil trezno glavo, ko se je odpravil na bankomat in videl stanje na tekočem računu - 2000 milijard evrov. Takoj je vedel, da s to številko nekaj ni povsem v redu, zato je poklical banko. A tudi tam si visokega zneska niso znali razložiti, so pa kljub temu razrešili zaplet. Belgijec je sicer vmes kar nenadoma dobil kup novih prijateljev.