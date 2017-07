83 Konzumovih trgovin v BiH bo spet Mercatorjevih

Izredni pooblaščenec hrvaške vlade za koncern Agrokor Ante Ramljak je po današnjem srečanju z dobavitelji v Sarajevu napovedal, da bodo ločitev Agrokorjevih trgovskih verig Konzum in Mercator v Bosni in Hercegovini sklenili do 1. septembra. Dodal je, da bo Mercator dobil nazaj 83 trgovin, ki so jih v tej državi zamenjale Konzumove.

Ločitev Mercatorja od Konzuma v BiH bo urejeno do 1. septembra. (Foto: iStock)

Ramljak je pojasnil, da gre v primeru ločitve Mercatorja od Konzuma v BiH za vrnitev na izhodiščno stanje iz leta 2013, preden je Agrokor prevzel Mercator ter nato njegovo blagovno znamko v BiH nadomestil s Konzumovo.

"Analize, opravljene v preteklih mesecih, so pokazale, da je ločitev najboljša rešitev," je za regionalno televizijo N1 povedal Ramljak.

Izredni pooblaščenec Agrokorja je dodal, da so finančni načrt ločitve danes podrobno predstavili dobaviteljem. Kot meni, so dobavitelje uspeli prepričati, da bo Agrokor poplačal dolgove, ter tako ponovno pridobiti njihovo zaupanje.

Ramljak je napovedal, da bodo po ločitvi, ki naj bi je sklenili do 1. septembra, ugotovili, koliko nedobičkonosnih trgovin Konzuma in Mercatorja je v BiH. Potrdil je, da sledi prestrukturiranje in krčenje stroškov poslovanja.

Po njegovih besedah prestrukturiranje ne pomeni nujno, da bo prišlo do zapiranja trgovin in odpuščanja delavcev. "V tem trenutku ni potrebe po odpuščanju. V nekaterih trgovinah primanjkuje delavcev, zato bomo optimalno število dosegli s prerazporeditvijo zaposlenih," je še obljubil.

Ramljak je v preteklih tednih pogosto hodil v Sarajevo, saj se je kriza Agrokorja najbolj izrazila v BiH. V sredo je v Zagrebu izjavil, da je bila storjena napaka, ko so Mercatorjevo blagovno znamko v tej državi zamenjali s Konzumom.