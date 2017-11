Adria odpoveduje lete

Adria Airways je za danes odpovedala šest letov. Gre za jutranje oziroma dopoldanske lete iz in v Moskvo, Varšavo in Zürich.

Na pojasnila družbe Adria Airways, kaj je v ozadju odpovedi letov in kaj to pomeni za potnike, še čakamo.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi odpovedi letov bile povezane s težavami hčerinskega podjetja Adria Airways Switzerland. Družba je namreč poleti prevzela švicarsko letalsko družbo Darwin Airline in 10 njihovih letal.

Švicarska družba Darwin Airline je v ponedeljek razglasila insolventnost, poroča portal ch-aviation. Švicarski letalski prevoznik je sporočil, da so "kljub obetajočim rezultatom zaradi prestrukturiranja" prisiljeni sprejeti drastične ukrepe zaradi niza dogodkov, ki so jih sprožili bankroti nekaterih partnerjev – Alitalie in Air Berlina. Zaradi tega so v vodo padle številne pogodbe, bankrot družbe Air Berlin pa jih je izpostavil tudi slabim dolgovom.

Darwin Airlines bo za zdaj še vedno letel, predvsem na čarterskih letih, prav tako bo še naprej nudil tehnične storitve za druge letalske prevoznike. Za zdaj naj bi tako od 100 do 120 zaposlenih zadržalo svoje zaposlitve.