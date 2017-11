Adria Tehnika potrdila preregistriranje EasyJetovih letal: prvo letalo registrirali julija

V Adrii Tehniki so potrdili, da je bilo njihovo podjetje izbrano za izvedbo potrebnih modifikacij na letalu registracije EasyJetovih letal v avstrijski register, o čemer smo že poročali.

Prvo letalo so registrirali julija 2017 v okviru podelitve avstrijskega spričevala letalskega prevoznika družbi EasyJet.

delo bodo predvidoma končali do konca zimskega voznega reda 2018 / 2019. (Foto: Adria Tehnika)

"Adria Tehnika trenutno izvaja modifikacije za vpis preostale EasyJetove flote, to je okvirno 110 letal, za potrebe letalskega prevoznika EasyJet Europe," so zapisali v sporočilu zajavnost in dodali, da bo delo predividoma zaključeno do konca zimskega voznega reda 2018/19.

V Adrii Tehniki ob tem izpostavljajo, da gre za zahteven projekt, kar se tiče obsega in časovnega okvira. Podjetje je prve modifikacije sicer že izvedlo v predvidenem roku.

Kot je pojasnil izvršni direktor podjetja Maks Pele, so z EasyJetom začeli sodelovati v letu 2016, ko so za njih opravljali vzdrževanje njihove flote letal A320, poslovno sodelovanje pa sedaj podaljšujejo za najmanj naslednji dve sezoni.

Tudi v EasyJetu so z dozdajšnjim sodelovanjem zadovoljni. Kot je dejal vodja vzdrževanja in tehnični direktor pri EasyJetu Brendan McConnellogue, bo Adria Tehnika EasyJetu pomagala izpolniti kompleksne zahteve postopka za prenos registracije.

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik easyJet se od julija ukvarja s preregistracijo letal iz britanskega registra tudi v Ljubljani, in sicer v hangarjih Adrie Tehnika na Brniku. (Foto: Adria Tehnika)

EasyJet je julija ustanovil novo letalsko družbo – EasyJet Europe s sedežem na Dunaju – da bi po izstopu Združenega Kraljestva iz EU lahko nadaljeval z izvajanjem letov znotraj EU. S takšno novo strukturo bo easyJet postal panevropska skupina letalskih družb s tremi letalskimi družbami s sedeži v Avstriji, Švici in Združenem kraljestvu.