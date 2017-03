Reševanje Agrokorja: Todorić si je z novim ruskim posojilom kupil še nekaj časa

Agrokor se je znašel v finančnih težavah, ki jih je vsaj za nekaj časa preložil, ker je dobil novo posojilo. (Foto: Kanal A)

Agrokor naj bi s 300 milijoni evrov novega posojila, ki jim ga je odobrila ruska Sberbank, poplačal vse svoje dolgove, tudi tiste, ki jih ima do države, poroča hrvaški Večernji list. Mediji so sicer špekulirali, da Agrokor državi dolguje za več kot 800 milijonov evrov, kar je hrvaški finančni minister Zdravko Marić večkrat zanikal.

Danes so se oglasili tudi iz Agrokorja, kjer so prav tako zanikali te navedbe. "Če bi bil Agrokor dolžan 6 milijard kun (807,6 milijona evrov), bi to pomenilo, da dve leti ne bi plačevali davkov. Resnica pa je, da na današnji dan Agrokor nima zapadlih davčnih obveznosti do hrvaške države," so sporočili iz koncerna. Kot so še pojasnili, podjetje vsako leto plača okoli tri milijarde kun (403,8 milijona evrov) davka, več kot pol tega zneska je DDV, sledi davek na donose, preostali znesek pa predstavlja davek na dobiček, so pojasnili v Agrokorju.

Viri blizu Agrokorja pravijo, da bo v prihodnjih dneh znan načrt prestrukturiranja podjetja, med drugim naj bi se spremenila tudi lastniška struktura. Ivica Todorić bo ostal lastnik koncerna, ni pa še znano, v kakšnem deležu. Po poročanju hrvaških medijev naj bi se namreč bil pripravljen odreči lastniškemu deležu. Omenja se tudi, da bodo postavili nov nadzorni odbor, v upravo pa naj bi prišel strokovnjak za finance, ki bo vodil finančno prestrukturiranje podjetja.

Ivica Todorić ostaja lastnik največjega hrvaškega zaposlovalca, a se je očitno pripravljen odreči se deležu Agrokorja. (Foto: POP TV)

Spodbudna novica se odraža tudi na kapitalskih trgih, saj se je padec delnic podjetij pod okriljem Agrokorja občutno upočasnil, nekatere delnice pa so celo zabeležile manjšo rast, še poročajo hrvaški mediji.

Mercator kljub težavam Agrokorja po začrtani poti

Mercator kljub težavam, ki jih ima njegov večinski lastnik Agrokor zaradi prezadolženosti, nadaljuje poslovanje po začrtani poti, so sporočili iz uprave. "Te težave ne bodo imele neposrednih negativnih posledic za Mercator, saj imamo z bankami upnicami do leta 2020 podpisan sporazum, ki nam daje veliko mero samostojnosti glede razpolaganja s sredstvi," so povedali.

Mercator, ki je v lasti Agrokorja, je največji zaposlovalec v Sloveniji. (Foto: Miro Majcen)

Mercatorjev denarni tok bo do leta 2020 povsem samostojen, so zagotovili in spomnili, da je po pogodbi o prestrukturiranju z bankami do tega leta omejeno poseganje lastnikov ter da mu družba ne more dajati garancij, kreditov ali dividend.

Ostale zaveze, ki jih je dal Agrokor ob Mercatorjevem prevzemu, pa se bodo iztekle septembra. V Mercatorju so izpostavili, da se standard pravic zaposlenih oz. sodelovanja s socialnimi partnerji ne bo znižal ter da bodo slovenski dobavitelji imeli pravični delež na Mercatorjevih policah. "Vse te zaveze je Agrokor vedno izpolnjeval," so zatrdili v družbi.

Ob tem so zagotovili, da se zaposleni, dobavitelji, upniki in država nimajo česa bati. "Mercator bo tudi v prihodnje redno plačeval vse svoje obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, upnikov in države. Je največji delodajalec v Sloveniji, sodeluje pa z največ slovenskimi dobavitelji," so poudarili.

Na socialnem področju po njihovih zagotovilih ne bo sprememb. V sredo je začela veljati nova kolektivna pogodba, podpisana s socialnimi partnerji, so povedali in glede dobaviteljev znova navedli, da so plačilne roke v zadnjih letih močno skrajšali. Od slovenskih na letni ravni kupijo za okoli 500 milijonov evrov blaga, so dodali.

Agrokor ima na Hrvaškem in v regiji približno 60 podjetij, vključno z Mercatorjem. Približno 80 odstotkov njegovega poslovanja predstavlja maloprodaja, na proizvodnjo živil odpade približno 17 odstotkov. Zaposluje približno 60.000 ljudi, od tega 10.500 v Sloveniji.

Tudi na področju investicij se po njihovih navedbah nič ne bo spremenilo. Družba bo letos nadaljevala z rastjo investicijskih vlaganj v maloprodajno mrežo, v osredju bo nadaljevanje gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani, ki je eden ključnih projektov za prihodnji razvoj Mercatorja.

Kot so poudarili, delež slovenskega blaga ostaja enak, trgovina pa je vedno tudi lokalna in tu ne bo sprememb. Med njihovimi potezami v prihodnje so še napori za večjo konkurenčnost, čemur mora slediti vsa veriga, ter optimizacija, so dodali.

Na Hrvaškem je završalo, ko so mediji razkrili, da se Agrokor z državnim vrhom pogovarja o svojih težavah s prezadolženostjo. V družbi so v sredo zagotovili, da preučujejo vse možnosti za stabilizacijo poslovanja, predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković pa je v četrtek vnovič pozval, naj se stvari ne dramatizira.