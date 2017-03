Agrokor preučuje možnosti za stabilizacijo poslovanja

Ivica Todorić se je sestal s hrvaškim državnim vrhom. (Foto: POP TV)

Na Hrvaškem se zavedajo, da bo usoda Agrokorja, ne glede na to, kakšna bo, vplivala na gospodarske in družbene razmere v državi, zato so se danes na torkovo medijsko poročanje "o skrivnostnem dramatičnem srečanju" državnega vrha z lastnikom Agrokorja, Ivico Todorićem, odzvali številni akterji v tej državi.

Agrokor ima na Hrvaškem in v regiji približno 60 podjetij, vključno z Mercatorjem. Približno 80 odstotkov njegovega poslovanja predstavlja maloprodaja, na proizvodnjo živil odpade približno 17 odstotkov. Zaposluje približno 60.000 ljudi, od tega 10.500 v Sloveniji.

Hrvaški premier Andrej Plenković je zagotovil, da bo vlada poskrbela za stabilnost gospodarstva, od uprave Agrokorja pa pričakuje modre poteze. Po njegovem ni razlogov za dramo okoli srečanja predstavnikov vlade in Agrokorja, ki je bilo 5. marca. Kot je pojasnil, se pogosto srečujejo z ljudi iz gospodarstva.

Iz hrvaške vlade so medtem že sporočili, da Agrokorja ne nameravajo reševati z javnim denarjem. To je danes med številnimi odzivi na razkrito stanje enega najpomembnejših igralcev v kmetijski, živilskopredelovalni in trgovski dejavnosti v regiji ponovil tudi predsednik sabora in vladne stranke Most Božo Petrov.

Medtem iz Agrokorja prihajajo pomirljivi toni. "Agrokor skupaj s partnerji analizira vse možnosti za stabilizacijo poslovanja," so zapisali in izpostavili, da imajo "popolno podporo vlagateljev, ki dejavno sodelujejo v teh postopkih". Zagotovili so še, da bodo o rezultatih javnost pravočasno obvestili.

Zgodba se je zaostrila, ko je ruski veleposlanik na Hrvaškem Anvar Azimov pred mesecem dni dejal, da ruske banke koncernu ne bodo dajale novih posojil. Na ruski Sberbank in VTB odpade skoraj polovica Agrokorjevih obveznosti, ocenjenih na 3,4 milijarde evrov. Po poslabšanju bonitete v začetku leta in spremembi obetov v negativne konec februarja pa naj bi se koncernu zaprla vrata za najem kreditov pri drugih bankah.

V Sberbank, ki je največji upnik Agrokorja, so danes potrdili, da so z Agrokorjem v neposrednih stikih, a da podrobnosti ne morejo razkrivati.

Hrvaški minister za finance Zdravko Marić pa je danes med drugim zavrnil navedbe, da ima Agrokor za šest milijard kun (790 milijonov evrov) davčnih obveznosti do države.

V današnjem trgovanju na Zagrebški borzi so se cene delnic nekaterih podjetjih koncerna Agrokor močno pocenile, nekatere tudi za deset odstotkov. Te so potegnile borzni indeks močno v rdeče številke.