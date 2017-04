Agrokor: zlata jama za svetovalne družbe, pojoči direktor le začetek. Od trgovin pričakujejo več dobička - preveč gre za plače

V Agrokorju naj bi odslej plesali v ritmih Antonia Alvareza. (Foto: You Tube)

Saga o reševanju hrvaškega giganta Agrokorja, pod katerega okrilje spada tudi Mercator, dobiva nova in nova poglavja. Hrvaški mediji so se danes razpisali o sestanku Agrokorjevih dobaviteljev in predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića.

Na sestanku se je predvsem izkazalo, da dobavitelji niso navdušeni nad strategijo reševanja. Potem ko je bankam upnicam in upravi uspelo doseči dogovor o mirovanju dolga in prestrukturiranju podjetja, ki med drugim vključuje tudi umik družine Todorić, namreč dobavitelji ugotavljajo, da jih ta scenarij ne ščiti najbolje.

Čeprav na predlagani način reševanja načeloma pristajajo, po pisanju hrvaških medijev želijo, da se najprej izpolni njihovih devet zahtev. V petnajstih dneh naj bi po njihovih zahtevah Agrokor plačal 25 odstotkov obveznosti, da bi se zagotovila likvidnost, preostali dolg pa bi plačeval po 10-odstotkov mesečno oziroma 15-odstotkov v primeru nekaterih proizvajalcev. Od bank zahtevajo jamstvo, da bodo vse obveznosti Agrokorja poplačane.

Zahtevajo tudi, da v času trajanja dogovora, Agrokor vse dobavljene artikle plačuje znotraj dogovorjenih plačilnih rokov. Želijo tudi, da v času trajanja dogovora, vlada zamrzne svoje terjatve, ključni dobavitelji pa naj bi imeli možnost, da izberejo nadzornika, ki bo nadziral izpolnjevanje obljub dobaviteljev.

Medtem ko so se dobavitelji, ki imajo seveda različne interese, na koncu le nekako poenotili, da pristanejo na načrt bank, je dolgo kazalo, da bi mnogi raje šli pod okrilje zdaj že zloglasnega zakona, poimenovanega tudi "lex Agrokor".

Čeprav politika vztraja drugače, ga mnogi imenujejo tudi kar zakon za reševanje Ivice Todorića. Vlada sicer vztraja, da gre za zakon, ki bi zavaroval stabilnost hrvaškega gospodarstva in finančnega sistema, uporabili pa ga ne bi le v primeru Agrokorja, ampak potencialno v vseh primerih podjetij, ki imajo najmanj 5000 delovnih mest in približno milijardo evrov obveznosti, za katere nič ne kaže, da bi jih lahko izpolnila.

Poudarjajo tudi, da ne gre za nacionalizacijo ali državni intervencionizem, uporabili bi ga na željo podjetja, strokovnjaki pa bi se nato lotili prestrukturiranja na način, da bi to koristilo domačemu gospodarstvu in ohranjanju delovnih mest.

(Foto: Kanal A)

Do trenutnega stanja v Agrokorju je bil precej kritičen generalni direktor Dukata Alen Fontana je novinarjem po sestanku dejal, da se dobavitelji niso uspeli poenotiti glede deblokade računov Agrokorja in deaktiviranja zadolžnic. "Edini akter, ki v tem procesu trenutno dovaja denar v sistem, smo pravzaprav dobavitelji," je opozoril Fontana in dodal, da ni pričakovati, da bodo "dobavitelji še dolgo v stanju, da podpirajo sistem s svojo dobro voljo".

Fontana je opozoril, da zaenkrat ni odgovora na vprašanje, kdaj bodo banke Agrokorju nakazale sveža sredstva za ohranjanje likvidnosti, dobavitelji konstruktivne odgovore bankirjev na predloge, ki so jim jih posredovali, pričakujejo ta teden: "Čas je ključnega pomena in ni ga veliko."

Hrvaški mediji sicer špekulirajo o tem, ali je morda kateri od velikih Agrokorjevih dobaviteljev zainteresiran za vstop v Agrokorjevo lastniško strukturo. Član uprave Francka Josip Budimir je o tem dejal, da je o tem scenariju še prezgodaj govoriti. Budimir je sicer pred tem ocenil, da bi lahko do deblokade Agrokorjevih računov prišlo le s pomočjo zakona "lex Agrokor".

Medtem ko je vroče na relacji Agrokor-dobavitelji-vlada, pa se dogaja tudi v Agrokorju. Vecernji.hr poroča o prihodih in odhodih. Sberbanka, ki je ena od petih podpisnikov dogovora o mirovanju dolga, je že včeraj potrdila, da bo njihov član uprave za prestrukturiranje Antonio Alvarez III., izvršni direktor svetovalne družbe Alvarez&Marsal, v prostem času glasbenik.

A to naj bi bil šele začetek. Po njihovih informacijah bodo Rusi pripeljali še več ljudi, največ vpliva na potek reševanja pa naj bi imel vplivni think-tank McKinsey. Za svetovanje naj bi angažirali tudi londonsko izpostavo svetovalne družbe Deloitte.

Med najpomembnejšimi prvimi nalogami svetovalcev naj bi bilo zagotoviti likvidnost družbe, s čimer bi v veliki meri pomirili dobavitelje, potrebna pa je tudi hitra finančna injekcija za plačilo najnujnejših zapadlih obveznosti. Prav tako naj bi na hitro pripravili prodajni seznam, na katerem naj bi se znašli vsi deli Agrokorja, ki ne prinašajo večjega dobička, medtem ko naj bi dobičkonosni deli družbe ostali pod Agrokorjevim okriljem. Profitabilna podjetja naj bi skušali še okrepiti.

Agrokor mora namreč do leta 2020 vrniti okoli 3,2 milijarde kreditov. Predvsem naj bi – tako analitiki – svetovalci zdaj pritisnili na Konzum, ki je znotraj sistema najpomembnejši člen. Od družbe naj bi pričakovali, da bo v skupno malho prinesla več denarja, saj podobne trgovske verige v Evropi, ki imajo podobno število zaposlenih, prinašajo dvakrat večje prihodke. In medtem ko gre za plače Konzumovih zaposlenih 13 odstotkov prihodkov, gre v podobnih sistemih za plače šest do sedem odstotkov prihodkov. Analitik Damir Novotny je zato za vecernji.hr pojasnil, da naj bi Konzum za boljše poslovne rezultate, v prihodnosti deloval tako z manjšim številom zaposlenih kot z manjšim številom trgovin.

Še vedno pa ostaja negotova tudi vloga družine Todorić. Medtem ko nekaj vplivnih sodelavcev Agrokorja že pakira končke, naj bi nekateri člani družine Todorić ostali – kot svetovalci nove uprave.