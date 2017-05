Agrokorjevi dobavitelji grozijo: Zaustavili bomo dobavo blaga

Hrvaški dobavitelji koncerna Agrokor grozijo, da ne bodo več pošiljali blaga na police trgovske verige Konzuma, če izredna uprava do 29. maja ne bo izpolnila njihovih zahtev. Med drugim zahtevajo dodatno razlago zakona o izredni upravi glede plačila dobaviteljem.

Po današnjem srečanju koordinacije proizvajalcev in dobaviteljev Agrokorja je prokuristka družbe Kraš Marica Vidaković novinarjem dejala, da so nezadovoljni zaradi razvoja dogodkov v koncernu v prvih 40 dneh potem, ko je vodilno vlogo v tej sistemsko pomembni hrvaški družbi prevzel izredni pooblaščenec vlade Ante Ramljak.

Dobavitelji po njenih besedah niso enakopravni z ostalimi akterji, zato so pripravili nekatere zahteve. Te morajo biti izpolnjene do 29. maja, sicer ne bodo več dobavljali blaga Agrokorju, je napovedala.

Od finančnih institucij zahtevajo, naj podaljšajo veljavnost bi t.i. stand-still dogovora o zamrznitvi dolgov med dobavitelji in bankami do 20. junija.

Agrokor (Foto: POP TV)

Podpirajo svoje kolege dobavitelje, ki nameravajo tožiti banke, faktoring družbe in hrvaško centralno banko zaradi regresnih menic. Dobavitelji bodo poskusili dokazati, da je izdaja menic predstavljala skupno delovanje finančnih institucij z namenom skritega financiranja Agrokorja, je pojasnila Vidakovićeva. Poleg tega naj se izredna uprava jasno izreče, da so vse terjatve do dobaviteljev glede regresnih menic dolgovi Agrokorja in ne dobaviteljev.

Želijo tudi bolj jasno razlago zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih hrvaških družbah, kar bodo zahtevali od parlamentarnega odbora za zakonodajo. Predvsem nameravajo razčistiti, ali imajo plačila za njihovo blago po imenovanju izredne uprave enak status kot posojila, ki so pritekla v Agrokor v zadnjih 40 dneh.

Pričakujejo, da bo Ramljak čim prej uspel pridobiti nova posojila, s katerimi bi poravnal obveznosti do dobaviteljev, ki obstajajo še iz časov pred prihodom izredne uprave.

Agrokor (Foto: POP TV)

Vidakovićeva je še povedala, da glede plačil njihovega blaga vsi dobavitelji pričakujejo boljše sodelovanje z Agrokorjem in nikakor ne slabše, kot je bilo pred 10. aprilom. Pojasnila je, da so police v Konzumu nekoliko bolj prazne ravno zaradi bojazni dobaviteljev, da ne bodo dobili plačila.

Kot je dodala, je zahtevala tudi srečanje s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, s katerim se želi pogovarjati o procesih, ki potekajo v Agrokorju.

Podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić zahtev dobaviteljev danes še ni želela komentirati, saj jih želi najprej preučiti. Izrazila je pričakovanje, da bo Agrokor kmalu uspel dobiti nova posojila za dodatna plačila dobaviteljem. Potrdila pa je, da so regresne menice dolgovi Agrokorja.

Izredna uprava v Agrokorju je napovedala, da pričakujejo novo posojila do konca maja. Svež denar potrebujejo tudi za pripravo svojih trgovin na prihajajočo osrednjo turistično sezono.

Agrokorjeva izredna uprava bo prodala Todorićeva helikopter in jahto

V hrvaškem koncernu Agrokor sicer pripravljajo prodajo premoženja, ki ne predstavlja osnovne dejavnosti družbe. Med njim sta se znašla tudi jahta in helikopter, ki ju je uporabljala družina lastnika največjega hrvaškega podjetja Ivice Todorića. Prodati nameravajo še vrsto luksuznih avtomobilov, ki so v lasti Agrokorja.

Izredna uprava bo do konca tedna objavila javni razpis, na katerem bodo potencialni vlagatelji lahko izkazali interes za nakup 24-metrske motorne jahte Riva 85 Opera in helikopterja Bell 427 VFR ter več luksuznih avtomobilov znamk audi, mercedes in range rover, ki niso nujno potrebni za poslovanje koncerna, je konec prejšnjega tedna poročal Jutarnji list.

Za plovilo iz leta 2006 bi lahko po ocenah poznavalcev dobili približno dva milijona evrov, za helikopter enake letnice proizvodnje pa okoli milijon evrov.

Gre za simbolično sporočilo javnosti, da bodo v Agrokorju začeli z bolj racionalnim in odgovornim poslovanjem sistemsko pomembnega hrvaškega podjetja, ki potrebuje stotine milijonov evrov novih posojil za načrtovano premostitev finančnih težav in prestrukturiranje.

Po prodaji voznega parka bodo začeli prodajati tudi nepremičnine, za katere bodo ocenili, da niso pomembne za osnovno dejavnost koncerna, ki se bo po odločitvi izredne uprave osredotočil na trgovino na drobno in kmetijsko proizvodnjo.