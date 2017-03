Agrokorjevi dobavitelji nezadovoljni, obveznosti do njih naj bi presegale dve milijardi evrov

Agrokorjevi dobavitelji so imeli danes sestanek, na katerem so uskladili interese, kako sanirati dolg, ki ga ima do njih ta največji hrvaški koncern. V tem se morda skriva namera, da želijo priti do večine Agrokorjevih hčerinskih družb, medtem ko bi koncernu ostal trgovski del, za katerega pa naj bi tudi že bilo zanimanje.

"Pogovarjali smo se o aktivnostih, ki jih bomo zagovarjali v pogovorih z drugimi udeleženci, predvsem vlado, Agrokorjem in finančnimi institucijami. Naš namen je zagotoviti stabilnost poslovanja naših družb in koncerna Agrokor, ki je največji distributer našega blaga na Hrvaškem," je po srečanju povedal predsednik uprave Kraša Damir Bulić.

Največji Agrokorjevi dobavitelji, kot so Podravka, Kraš, Vindija, Dukat in Franck, so se namreč sešli na sestanku zaradi visokih Agrokorjevih dolgov. Verjetno so se jim pridružili tudi drugi manjši dobavitelji. Neuradno naj bi bili nezadovoljni, da jih o načrtovani sanaciji prezadolženega koncerna ne obveščajo ne Agrokor ne njegovi ostali vlagatelji, so pisali hrvaški mediji.

Kot ocenjujejo na Hrvaškem, Agrokorjeve obveznosti do največjih dobaviteljev presegajo dve milijardi evrov. Ti tako ne zahtevajo le kratkoročnih rešitev, ki bi prinesle izplačila obveznosti, temveč želijo sodelovati pri pripravi načrtov koncerna, saj nekateri izmed njih na policah Agrokorjeve trgovske verige Konzum prodajo tudi tretjino svojega blaga.

Čeprav so v Agrokorju zagotovili, da bodo v načrtovanem prestrukturiranju družbe poskrbeli tudi za interese dobaviteljev, ti neuradno niso zadovoljni. Po poročanju televizije N1 tako Coca Cola znova kaže interes za nakup Agrokorjeve družbe Jamnica, Podravka pa družbe Ledo. Neuradno naj bi izpostavljenost koncerna do Podravke znašala 27 milijonov evrov.

Dobavitelji zahtevajo dolgoročne rešitve, ki bi prinesle izplačila obveznosti, sodelovati želijo tudi pri pripravi načrtov koncerna. (Foto: Reuters)

Po enem od scenarijev bi kupca lahko dobil tudi Agrokorjev trgovski del koncerna, ki ga sestavljajo največji slovenski, hrvaški in srbski trgovec, Mercator, Konzum in Idea. Banke upnice namreč niso zainteresirane, da ostanejo lastnice, zato se omenja, da bi trgovski del lahko kupil največji ruski trgovec Magnit, danes pišejo spletne Finance.

Magnit je po navedbah časnika lani ustvaril okoli 17,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje in nekaj manj kot 900 milijonov evrov čistega dobička. Tržna kapitalizacija znaša dobrih 21 milijard evrov, na ruskem trgu ima s 14.059 trgovinami sedemodstotni delež. Zaposluje 271.369 ljudi in ni prezadolžen.

Medtem hrvaški mediji navajajo, da so hrvaški dobavitelji v torek na srečanje povabili podpredsednico hrvaške vlade in ministrico za gospodarstvo Martino Dalić. Čeprav naj bi po nekaterih navedbah ruska Sberbank Agrokorju odobrila novo posojilo, denar pa nakazala nekaterim dobaviteljem, številni tarnajo, da denarja niso prejeli.

To, da se bo ministrica srečala z dobavitelji, je po pisanju hrvaške tiskovne agencije Hina potrdil tudi predsednik vlade Andrej Plenković. Danes ali v torek se bo Dalićeva srečala z dobavitelji, je dejal in potrdil, da si vlada v pogovorih tudi z ostalimi akterji trudi poiskati rešitve za Agrokor, ki je sicer v zasebni lasti, a je pomemben steber njihovega gospodarstva.

Po mnenju dobaviteljev so domnevni predlogi bank upnic, da bi odpisali del dolgov od Agrokorja, nesprejemljivi. Slišati je, da bodo nasprotno zahtevali takojšnje poplačilo dolgov, starejših od 60 dni. Pri tem naj bi šlo po poročanju Jutarnjega lista za približno 330 milijonov evrov.

Agrokor naj bi po najnovejših informacijah z eno največjih upnic, rusko Sberbank, do torka podpisal posojilno pogodbo o likvidnostni injekciji Agrokorju, ki bi zadoščala za tri mesece, je za Bloomerg povedal drugi mož ruske Sberbank Maksim Poletajev. Po tem naj bi načrt prestrukturiranja predstavili ključnim partnerjem in zaposlenim.