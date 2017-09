Air Berlin v pogajanja o prodaji z Easyjetom in Lufthanso

Nemška letalska družba Air Berlin, ki je sredi avgusta razglasila insolventnost in zaprosila za zaščito pred upniki, je sporočila, da se z nemško Lufthanso in britanskim EasyJetom pogaja o prodaji delov podjetja. Pogajanja naj bi potekala do 12. oktobra, v družbi pa jih ocenjujejo kot dober obet za prihodnost podjetja in zaposlenih.

Air Berlin je sredi meseca sporočil, da je prejel vsaj štiri ponudbe za nakup družbe oz. delov njenega premoženja. Glavni izvršni direktor družbe Thomas Winkelmann je bil takrat glede konkretnega števila ponudb in imen skrivnosten - napovedal je le, da bodo ponudbe proučili in ob tem zagotovil, da bodo našli najboljšo rešitev za podjetje in njegove zaposlene. Air Berlin razpolaga s floto 140 letal in zaposluje skoraj 8500 ljudi.

Minuli teden naj bi prispele ponudbe proučili upniki, v ponedeljek pa je bila seja upravnega odbora podjetja, na kateri naj bi padle dokončne odločitve o poslovnem prestrukturiranju podjetja.

Drugi največji nemški letalski prevoznik je insolventnost razglasil 15. avgusta. (Foto: iStock)

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je upravni odbor sporočil, da bodo podrobnosti morebitnega dogovora po pogajanjih razkrili v prihodnjih tednih, končni dogovor pa morajo na koncu potrditi še evropski regulatorji. "Smo na dobri poti, da zagotovimo dobre zaposlitvene obete za okoli 80 odstotkov naših zaposlenih," je dejal Winkelmann.

EasyJet je zainteresiran le za potniški del družbe, ponudba Lufthanse pa vključuje tudi nakup podružnice LGW in avstrijskega prevoznika Niki.

Drugi največji nemški letalski prevoznik je insolventnost razglasil 15. avgusta, potem ko mu je njegov največji lastnik, Etihad Airways iz Združenih arabskih emiratov, sporočil, da mu ne bo več finančno pomagal. Dokler družbe oz. njenega premoženja ne bodo prodali, njena letala v zraku ohranja posojilo nemške vlade v višini 150 milijonov evrov, ki mu je v začetku meseca soglasje dal Bruselj.