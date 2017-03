Ali je na vidiku nova MOBILNA REVOLUCIJA?

Apple je nedavno objavil, da je prodaja v novem periodu dosegla rekorden nivo, prodanih je bilo 78 milijonov primerkov, tako da so prav ti proizvodi največ doprinesli k uspehu. Odkar je novi iPhone prišel v prodajo, so delnice Appla zrasle za neverjetnih 30% in dosegle najvišjo vrednost od junija leta 2014.

Ali bo iPhone 8 ponovno vse spremenil ?

Vzeto v obzir, da se letos praznuje 10-letnica prvega iPhona, so se v Applu odločili da organizirajo največjo proslavo leta do sedaj in v vidu novega iPhona 8 ponovno izvršijo dramatičen vtis na tehnološki sektor. Tim Cook, CEO Appla, je v ta model integriral AR tehnologijo s katero se naše okolje pretvori v digitalni vmesnik postavljanjem virtualnih objektov v realnem svetu in realnem času. Kot je objavljeno, Apple dela na tehnologiji 3D senzorjev za svoj novi eksluzivni model mobilnega telefona, vendar še vedno ni objavljeno o kakšni tehnologiji natačno govorimo. Pojavile so se govorice, da bo iPhone imel sposobnost identifikacije objektov, kateri se bodo pojavili na ekranu kamere in da bo imel sposobnost prepoznati obraze, nekaj podobnega kot to že počne MSQRD aplikacija. IPhone 8 za katerega se predpostavlja, da bo predstavljen pod imenom iPhoneX, bo imel dual-zaobljen OLED ekran, napravljen iz stekla, brez fizičnega Home gumba ob sposobnosti čitanja odtisa prsta.

Poslovni rezultati Apple-a

S tržno kapitalizacijo več kot 775 milijarde dolarjev, Apple predstavlja največje podjetje na svetu, z njihovimi delnicami se trguje na borzi in dvakrat večja od naslednje na spisku. Apple se tukaj ne bo zaustavil vendar namerava nadaljevati z rastjo. Poročilo o zaslužkih za zadnji kvartal prejšnjega leta so pokazali rekordno visoko rast po delnici, 3.36 dolarja in prihodek 78.4 milijarde dolarjev v veliki meri podpirajo namere podjetja. Brez dvoma se Apple pomika k novim rekordom, ko je vprašanje glede prodaje, saj se za novi iPhone8 predpostavlja, da bo prodajna cena v ZDA 1000 dolarjev.

Pogodbe o razliki v ceni (CFD) predstavljajo proizvode, ki temeljijo na finančnem vzvodu in imajo visoko raven tveganja za Vaš kapital, ker lahko cene hitro postanejo neugdne za Vas. Svoja sredstva lahko izgubite, vendar ne večkot je bila višina vašega depozita. Ti proizvodi morda ne bodo primerni za vse stranke, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa tudi neodvisen nasvet. To gradivo ni ne ponudba, ne povpraševanje in ne transakcija glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejme nobene odgovornosti za kakršno kol iuporabo teh komentarjev, pa tudi ne za posledice, ki lahko iz tega izvirajo. Ni nikakršnega zagotovila in ne garancije glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Posledično, vsaka oseba, ki ravna po njih, to dela popolnoma na lastno tveganje.

