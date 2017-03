Alja, Ajda in Ana se požvižgajo na stereotipe o poklicih: posvetile so se tehnologiji, kjer sicer prevladujejo moški

Alja, Ajda in Ana so tri ženske, ki so se od nekdaj požvižgale na stereotipe o ženskih in moških poklicih. Svoje delo so posvetile tehnologiji, kjer sicer prevladujejo moški. Čeprav na trgu dela še nikoli ni bilo tolikšnega pomanjkanja računalniških programerjev in inženirjev, se za te poklice danes odloča manj žensk kot pred 20 leti. A to bomo spremenile, so prepričane.