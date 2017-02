Anketna brezposelnost v zadnjem četrtletju lani 8,1-odstotna

Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji je bila v zadnjem četrtletju lani 8,1-odstotna, kar je 0,8 odstotne točke več kot v predhodnem trimesečju in 0,3 odstotne točke manj kot v zadnjem četrtletju 2015. Anketno brezposelnih je bilo 81.000, kar je na četrtletni ravni 10,8 odstotka več, na letni pa 3,7 odstotka manj.

Delovno aktivnih je bilo v zadnjih treh mesecih lani 924.000 prebivalcev Slovenije, kar je 1000 oz. 0,1 odstotka več kot v tretjem četrtletju in 10.000 več kot v zadnjem četrtletju 2015, je danes objavil statistični urad.

Anketno brezposelnih je bilo v zadnjem četrtletju 2016 81.000 oseb. (Foto: Thinkstock)

Število brezposelnih, 81.000, se je v primerjavi s tretjim četrtletjem zvišalo za 8000 oz. za 10,8 odstotka, glede na zadnje četrtletje 2015 pa se je znižalo za 3000 oz. za 3,7 odstotka.

Neaktivnih je bilo v zadnjem trimesečju lani 752.000, od tega je bilo največ upokojencev oz. 68,6 odstotka vseh ter dijakov in študentov - teh je bilo 17,6 odstotka.

Stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila v zadnjem četrtletju 8,1-odstotna, se je na četrtletni ravni v večji meri zvišala med moškimi (s 6,6 na 7,9 odstotka) kot med ženskami (z 8,2 na 8,3 odstotka).

Stopnja delovne aktivnosti je bila medtem z 52,6 odstotka za 0,6 odstotne točke višja kot pred enim letom. Med delovno sposobnimi moškimi (starimi 15 ali več let) je bilo 56,9 odstotka delovno aktivnih, med delovno sposobnimi ženskami je bilo takih 48,4 odstotka. Stopnja aktivnosti je bila 57,2-odstotna.

Med delovno aktivnimi je bilo 8,2 odstotka oseb, ki so običajno delale ponoči, 11,5 odstotka jih je ponoči delalo včasih, 80,3 odstotka pa nikoli. Od teh, ki so običajno delale ponoči, je bila približno tretjina žensk in dve tretjini moških. Ob sobotah jih je delalo običajno 20 odstotkov, včasih pa 37,9 odstotka. Ob nedeljah jih ni nikoli delalo 66,7 odstotka, medtem ko jih je ob nedeljah delalo običajno oz. včasih 13,6 oz. 19,7 odstotka.

Stopnja brezposelnosti v Sloveniji je bila v tretjem četrtletju lani s 7,3 odstotka nižja od povprečja EU (8,2 odstotka) - tako se je Slovenija med državami EU uvrstila na 14. mesto. Na prvem mestu je bila Češka s štiriodstotno stopnjo brezposelnosti, na zadnjem pa Grčija z 22,6-odstotno stopnjo brezposelnosti. Med tretjimi četrtletji je bilo v zadnjih letih za Slovenijo najugodnejše tretje trimesečje 2008, ko se je s 4,1-odstotno stopnjo brezposelnosti uvrstila na peto mesto, so še navedli na statističnem uradu.