Banke bolj ali manj neopazno vpeljale podražitve storitev

Številne banke so že poleti dvignile cene nekaterih svojih storitev - denimo vodenje računov, nadomestilo za plačilo položnice in nadomestilo za dvig gotovine na bankomatu druge banke. Letos je tako 15 bank in hranilnic že dvignilo cene skupaj 30 storitvam, čakajo pa nas še nove podražitve. Banke sicer višanje stroškov opravičujejo s slabšim poslovanjem.