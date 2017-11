Batagelj išče vodstvo za Certa Holding: Cerkno mora imeti pri zelenih zimah vedno pripravljeno alternativo

(Foto: Kanal A)

Certa Holding bo novo vodstvo dobil v prvi polovici novega leta, je povedal prvi mož Postojnske jame, nove največje lastnice Certe Holding, Marjan Batagelj. Holding ima v večinski lasti Certo, ki obvladuje Hotel Cerkno, TIK in ima delež v Eti Cerkno. "Dobiti nekoga, ki bo vodil to zahtevno holdinško strukturo, ni enostavno," pravi Batagelj.

Nadzorni svet holdinga, ki mu predseduje Batagelj, ima trenutno tri oziroma štiri kandidate za vodenje Certe Holding. "Cerkno bo tako močno, kot bo močna Postojnska jama. Če bomo mi delali dobro, gre sklepati, da bo tudi Cerkno lahko delalo še boljše," je dodal Batagelj in spomnil, da mora imeti Cerkno pri zelenih zimah vedno pripravljeno alternativo.

Zadeve se v Cerknem glede lastniške strukture počasi umirjajo. Batagelj si je z ekipo že ogledal Hotel Cerkno, smučišče in TIK Kobarid. Prvi načrti vključujejo prenovo hotela. Ta bo potekala v celoti ali po fazah oziroma po krilih hotela, povezana bo tudi s selitvijo trgovine, ki je trenutno sestavni del hotela. "Trgovina tja vendarle ne sodi. Za trgovino bo treba poiskati prostor drugje ali pa pripeljati trgovca, saj Cerkno brez večje trgovine le ne more biti," je še poudaril Batagelj.

Obnova bazena v termah je zaključena, čaka jih le še nova fasada. Batagelj vidi neizkoriščen potencial v prostoru nad termami, tam bi po njegovem mnenju lahko dobila prostore uprava, ki je sedaj razpršena na več mestih. Občina Cerkno tudi že načrtuje projekt izgradnje mostu, ki bo povezoval levi in desni breg potoka, ki teče tik ob termah in hotelu. "Stvari se bodo začele kar premikati. Zato smo tudi prišli," je dodal prvi mož Postojnske jame.

Strateškega partnerja v kobariškem podjetju z medicinskimi pripomočki TIK še ne iščejo. Kot je spomnil Batagelj, podatki kažejo, da gre za zelo delovno intenzivno panogo, kar pa medicinski pripomočki ne bi smeli biti. Spogleduje se z možnostjo avtomatizacije proizvodnje ali iskanjem partnerja, ki bi v proizvodnjo dodal še več proizvodov ali razvojni naboj.

Potencial na Cerkljanskem in Idrijskem je po Batageljevem mnenju izjemno velik, številne sinergije pa se obetajo s Postojnsko jamo. V Hotelu Cerkno in Postojnski jami želi poenotiti prodajo in marketing, turistom želi ponuditi predvsem naravno in kulturno dediščino na tej osi od Postojne prek Idrije in Cerknega do Kobarida. Izpostavil je, da njegov model vključuje predvsem naravo, saj da sodobni turist išče mir in stik z naravo.