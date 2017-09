Bencin malenkost cenejši, dizel pa dražji

Ceni reguliranih pogonskih goriv, dizelskega goriva in neosvinčenega 95-oktanskega bencina, se bosta opolnoči spremenili. Dizel se bo podražil za en cent na 1,205 evra, 95-oktanski bencin pa se bo pocenil za 0,8 centa na 1,271 evra za liter, so sporočili iz OMV Slovenija.

Dizel bo s torkom dražji za 1 cent, 95-oktanski bencin cenejši za 0,8 centa. (Foto: Thinkstock)

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

Drugod po državi cene teh goriv ostajajo regulirane. Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Od začetka julija se pri izračunu modelske cene upošteva tudi biokomponenta.