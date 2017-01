Bo 4.000 delavcev Cimosa vendarle mirno zadihalo?

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Predstavniki prodajalcev 92-odstotnega državnega deleža Cimosa italijanskemu skladu Palladio Finanziaria predstavljajo dogovor glede dolga Cimosa na Hrvaškem, ki je bil na ministrski ravni dosežen v ponedeljek na Otočcu. Rok, ki ga je sklad postavil za izpolnitev odložnih pogojev, se izteče danes.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na novinarski konferenci, na kateri so predstavljali podatke o turističnem obisku, povedal, da je podpisal protokol dogovora, ki ga je v ponedeljek dosegel s hrvaškim ministrom za državno premoženje Goranom Marićem. Kot je dejal, dogovor sedaj predstavljajo italijanskim kupcem. "Ne vidim težave v tej smeri," je dodal minister.

Iz DUTB so zvečer sporočili, da pogovori še potekajo. "S kupcem Cimosa aktivno sodelujemo v prizadevanju, da zaključimo posel v najkrajšem možnem času," je dejal glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je vodila prodajo, Imre Balogh.

Zadnje odprto vprašanje pred dokončno prodajo je dolg Cimosa Hrvaški. (Foto: Kanal A)

O znesku, za katerega bo DUTB terjatve do Cimosa odkupila od hrvaške Agencije za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB), minister tudi danes ni želel govoriti, saj mora dogovor v četrtek uradno potrditi hrvaška vlada.

Je pa povedal, da ni bilo "revolucionarnih sprememb" glede na zadnjo ponudbo. Po neuradnih informacijah je slovenska stran nazadnje ponudila pet milijonov evrov. Hrvaški minister je minuli teden dejal, da zadnja ponudba ne izpolnjuje njihovih zahtev. Pred tem naj bi hrvaška stran zavrnila ponudbo v višini 3,2 milijona evrov.

Počivalšek je še dejal, da se s hrvaškim ministrom nista želela pogovarjati o tem, kaj je bilo v preteklosti, ampak sta se osredotočila na to, kako bodo ljudem zagotovili delo. Glede na to, koliko sredstev država namenja za podporo (tujih) investicij in odpiranje delovnih mest, odločitev ni bila težka, je dodal.

Italijanski sklad bo tako sedaj odločil, ali se strinja z dogovorom in bo izpeljal posel nakupa 92-odstotnega deleža. Rok za izpolnitev odložnih pogojev je postavil do danes.

Hrvaška stran naj bi glede na sporazum po današnji uskladitvi protokola odstopila od tožbe, tako da Cimosovem kupcu ne bodo grozili morebitni stroški in obveznosti iz tega naslova. Pri tožbi DAB proti Cimosu gre sicer za terjatev, ki sega v 90. leta minulega stoletja, ko je Cimos pri Riječki banki najel 20 milijonov evrov posojila, po propadu banke pa jih je prevzela DAB, hrvaška slaba banka.

Italijanski kupci so minuli teden DUTB, ki je vodila prodajni postopek, uradno obvestili, da bodo v primeru, da dogovora glede dolga na Hrvaškem ne bo, odstopili od posla. Če do prodaje Cimosa ne bo prišlo, bodo ogroženi novi posli in delovna mesta 4.000 zaposlenih, je v ponedeljek opozorilo vodstvo podjetja.