Bo moralo res miniti 217 let, da bodo ženske in moški po svetu enako plačani?

Razkorak med spoloma je po svetu še vedno zelo velik. (Foto: Thinkstock)

Ženske po vsem svetu bodo morale po najnovejših ugotovitvah Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) čakati še več kot dva stoletja, da bodo na delovnih mestih povsem enakopravne z moškimi. WEF je ugotovil, da bo moralo miniti še 217 let, da bodo ženske in moški po vsem svetu povsem enakopravni pri zaposlitvenih možnostih in plačilu. To je precej dlje, kot so ocenjevali lani, ko so naračunali 170 let.

Če upoštevamo še druge parametre, ko so denimo zdravstveno varstvo, izobraževanje in udejstvovanje v politiki, se bo razkorak med spoloma izničil v 100 letih. Lani so ocenili, da se bo to zgodilo v 83 letih.

Prvič se je torej obdobje do enakopravnosti, od kar WEF od leta 2006 objavlja ta poročila, povečal. Do zdaj se je ta razlika vztrajno zmanjševala.

Leta 2017 se je torej razkorak med moškimi in ženskami glede zdravja, izobraževanja, politike in gospodarstva povečal.

Razkorak med spoloma (angleško gender gap) je, kot pojasnjujejo pri WEF, razlika med moškimi in ženskami, ki se kaže v socialnem, političnem, izobraževalne, kulturnem in gospodarskem življenju. Razkorak v gospodarstvu je razlika med spoloma v plačah in številu koliko moških ali žensk je na vodilnih mestih. Pri izobraževanju ugotavljajo nivo dosežene izobrazbe, pri zdravju pričakovano življenjsko dobo, v politiki pa, koliko sta spola reprezentirana v izvršilno-zakonodajnih organih.

V poročilu merijo različne parametre in tako se lahko na lestvici precej visoko znajdejo tudi nekatere revnejše države. Tako sta se med prvimi desetimi tudi Ruanda (četrto mesto) in Nikaragva (šesto mesto), kar pomeni, da državi dobro upravljajo s svojimi človeškimi viri.

Na lestvici med prvimi desetimi manjkajo določene vodilne industrijske velesile v G20, kar pomeni, da dobro gospodarstvo ni nujno recept za enakopravnost med spoloma, so navedli pri WEF.

Na lestvici je sicer prva Islandija, ki na lestvici kraljuje že devet let, kjer so razkorak zmanjšali v 88 odstotkih. Dobro se uvrščajo tudi skandinavske države, saj zasedajo drugo (Norveška), tretje (Finska) in peto mesto (Švedska).

Dobro se uvršča tudi naša država, saj je Slovenija z 80 odstotki na sedmem mestu med državami z najmanjšim razkorakom med spoloma. Sloveniji sledijo Irska, Nova Zelandija in Filipini. precej slabše so se odrezale naše sosede, Hrvaška je na 54. mestu, Avstrija 57., italija 82., Madžarska pa na 103. mestu.

Na repu lestvice 144 zajetih držav so Pakistan, Jemen, Iran, Savdska Arabija in Sirija.

V povprečju se je razkorak že zelo znižal oziroma že celo izničil glede zdravja in izobraževanja, hudo pa svet zaostaja v političnem in gospodarskem udejstvovanju. Pri WEF si opozorili, da številne študije kažejo, da večja kot je enakopravnost med spoloma, boljše je gospodarstvo.