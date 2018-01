Bo začetek 2018 prinesel val stavk?

Zaskrbljen oče po telefonu: "Gospod doktor, moj sin ima škrlatinko!"

Doktor."Vem, včeraj sem ga pregledal. Poskrbite, da ne pride v stik z drugimi!"

Oče: "Ne razumete! On ... Moj sin ... Je poljubil našo pomočnico."

Doktor: ''Potem moramo dekle izolirati!"

Oče: "Da ... In jaz sem tudi poljubil to dekle!"

Doktor: "No, zdaj pa postaja zapleteno. Verjetno ste se tudi vi okužili, če še niste imeli škrlatinke."

Oče: "In moja žena ... Njo sem tudi poljubil!"

Doktor: "Prekleto, potem bom pa verjetno tudi jaz zbolel!"