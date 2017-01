Boj za terjatve

Finančna sklada York in Bank of America Merril Lynch sta se spopadla za 100-milijonske terjatve do skupin Sava in predvsem DZS. In s tem za pomemben del slovenskega turizma, med drugim za Terme Čatež, Marino Portorož in Hotele Sava. Ker pa ameriške finančnike zanima zgolj dobiček, očitno že imajo končne kupce, država pa bi lahko spet potegnila kratko.