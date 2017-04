Brezposelnost pada še naprej

Tudi za Slovenijo so kazalci glede zaposlenosti dobri. (Foto: Thinkstock)

Stopnja brezposelnosti v območju evra je februarja padla na najnižjo raven od maja 2009, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. V 19 državah z evrom je bilo brez zaposlitve 9,5 odstotka za delo sposobnih oseb, kar je 0,1 odstotne točke manj kot januarja.

Po ocenah Eurostata je bilo februarja v EU skupaj 19,750 milijona iskalcev zaposlitve, od teh 15,439 milijona v državah z evrom. Od lanskega februarja se je število brezposelnih v EU zmanjšalo za 1,852 milijona, v območju evra pa za 1,246 milijona.

Med državami članicami so najnižje stopnje brezposelnosti februarja imele Češka (3,4 odstotka), Nemčija (3,9 odstotka) in Malta (4,1 odstotka). Na drugi strani najvišje stopnje brezposelnosti še vedno vztrajajo v Grčiji (23,1 odstotka po podatkih za december 2016) in Španiji (18,0 odstotka).

V zadnjem letu dni se je stopnja brezposelnosti znižala v 26 državah članicah, porasla pa le na Danskem (s 6,0 odstotka na 6,4 odstotka) in Litvi (z 8,0 odstotka na 8,3 odstotka). V tem času se je najbolj znižala na Hrvaškem (s 14,4 odstotka na 11,6 odstotka), v Španiji (z 20,5 odstotka na 18,0 odstotka), na Portugalskem (z 12,2 odstotka na 10,0 odstotka) in Irskem (z 8,4 odstotka na 6,6 odstotka).

Kaj pa naša država?

V Sloveniji je bilo februarja po podatkih Eurostata brez dela 79.000 ljudi, stopnja brezposelnosti je bila s 7,8 odstotka za 0,1 odstotne točke nižja kot januarja oz. za 0,4 odstotne točke nižja kot pred letom dni.

In mladi?

V letošnjem drugem mesecu je bilo v EU brezposelnih skupaj 3,905 milijona ljudi v starosti do 25 let, od teh 2,722 milijona v državah z evrom. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila tako v EU pri 17,3 odstotka, v območju evra pa pri 19,4 odstotka.

Mladi najlažje najdejo zaposlitev v Nemčiji, kjer jih je bilo februarja brez dela 6,6 odstotka. Najvišje stopnje brezposelnosti med mladimi pa so imele Grčija (45,2 odstotka po podatkih za december 2016), Španija (41,5 odstotka) in Italija (35,2 odstotka).

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti med mladimi pod evropskim povprečjem, in sicer po podatkih za december pri 14,5 odstotka.