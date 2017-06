Brezposelnost se v Sloveniji še naprej zmanjšuje

Konec maja je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 87.655 brezposelnih, kar je 14,3 odstotka manj kot maja lani. (Foto: Miro Majcen)

Konec maja je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 87.655 brezposelnih, kar je 3,8 odstotka manj kot aprila in 14,3 odstotka manj kot maja lani. Na novo se je prijavilo 5210 brezposelnih, zaposlilo pa 6084. Število novoprijavljenih se je na letni ravni znižalo za 9,1 odstotka, število brezposelnih, ki so se zaposlili, pa za 6,8 odstotka.

Maja se je na novo prijavilo 5210 brezposelnih, kar je 0,4 odstotka več kot aprila in 9,1 odstotka manj kot maja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 2835 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 570 iskalcev prve zaposlitve ter 919 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Od 8642 brezposelnih, ki jih je maja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6084 oseb, kar je 12,2 odstotka manj kot aprila in 6,8 odstotka manj kot maja lani.

Brezposelnost se še naprej zmanjšuje v vseh območnih službah zavoda. Maja je na mesečni ravni najbolj upadla na območju Velenja (-5,9 odstotka) in Kopra (-5,8 odstotka), na letni ravni pa na območju Novega mesta (-22,9 odstotka), Trbovelj (-20 odstotkov), Nove Gorice (-18,8 odstotka), Velenja (-18,6 odstotka) in Sevnice (-16,4 odstotka).

V prvih petih mesecih je bila na zavodu v povprečju prijavljena 95.801 brezposelna oseba, kar je 13,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Na novo se je prijavilo 35.194 brezposelnih, kar je 8,7 odstotka manj kot lani v tem času. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (20.555 oz. 9,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani), sledili so iskalci prve zaposlitve (3738 oz. 13,5 odstotka manj) ter trajno presežni delavci in stečajniki (5820 oz. devet odstotkov manj).