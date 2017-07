Brezposelnost upada še naprej. (Foto: Thinkstock)

V letošnjem prvem poletju se je brezposelnost zmanjševala hitreje kot lani v tem času. Na Zavodu za zaposlovanje je bilo v tem obdobju v povprečju prijavljenih 93.967 brezposelnih oseb, kar je 13,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2016.

V prvih šestih mesecih se je na zavodu na novo prijavilo 40.219 brezposelnih, zaposlilo pa se jih je 40.764. Število novoprijavljenih se je v primerjavi z lanskim prvim polletjem znižalo za 9,1 odstotka, število brezposelnih, ki so se zaposlili, pa za osem odstotkov, so sporočili z Zavoda za zaposlovanje.

Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (23.174). Prijavilo se je še 4.327 iskalcev prve zaposlitve ter 6.683 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 13,6 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, za 10,1 odstotka manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 9,8 odstotka manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas.

Kaj pa statistika za junij?

Ob koncu junija je bilo registriranih 84.793 brezposelnih, kar je 3,3 odstotka manj kot maja in 15 odstotkov manj kot pred letom. Junija se je na zavodu prijavilo 5.025 brezposelnih oseb, kar je za 3,6 odstotka manj kot maja. Med novoprijavljenimi je bilo 2.619 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 589 iskalcev prve zaposlitve ter 863 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

Brezposelnost se je tudi junija zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. V primerjavi s prejšnjim mesecem je najbolj upadla v Kopru, nadpovprečno glede na raven države se je zmanjšala še v Velenju, na Ptuju, v Trbovljah in Kranju.