Britanija je krenila na pot NEODVISNOSTI! Kaj se bo zgodilo s funtom? + Brezplačni priročnik za trgovanje na borzi

Ali ste vedeli da lahko poleg valut na svetovni borzi, trgujete tudi z zlatom, nafto in delnicami največjih svetovnih podjetij (tako imenovani CFD-ji)? Vas to zanima?

Premierka Velike Britanije, Theresa May, je prejšnji teden uradno pričela proces, kateri bo trajal dve leti. Eno najpomembnejših vprašanj je, kako bo definiran pretok ljudi in dobrin med Veliko Britanijo in državami članicami EU.

Strokovnjaki so mnenja, da bo imel Brexit negativen vpliv na britansko ekonomijo, kar je vplivalo, da se v celoten proces vključi tudi Banka Anglije in zmanjša obrestne mere na rekordno nizek nivo, 0.25%. Nizke obrestne mere so vplivale da povpraševanje po britanski valuti pade, s tem tudi njena vrednost, tako da je v prihodnjem priodu funt v odnosu na dolar padel dodatnih 3.46%.

Škotska, država v kateri je večina glasovala za obstanek v EU, lahko doprinese glavobol Veliki Britaniji. Pred samo desetimi dnevi bi moral Škotski parlamet glasovat o uradni zahtevi za ponovni referendum glede odcepitve od Velike Britanije, kateri bi moral biti koncem leta 2018 ali v začetku leta 2019. Glasovanje je bilo prestavljeno zaradi terorističnega napada v Londonu v katerem je bilo nekoliko ljudi ranjenih nekaj jih je celo izgubilo življenje.

Brexit, kateri je pred nami, lahko s seboj prinese veliko negotovosti in izzive, tako politične narave kot na samem kapitalskem trgu.

Fortrade Ltd je avtoriziran in reguliran v Veliki Britaniji s strani FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.

Pogodbe o razliki v ceni (CFD) predstavljajo proizvode, ki temeljijo na finančnem vzvodu in imajo visoko raven tveganja za Vaš kapital, ker lahko cene hitro postanejo neugdne za Vas. Svoja sredstva lahko izgubite, vendar ne več kot je bila višina vašega depozita. Ti proizvodi morda ne bodo primerni za vse stranke, zato morate biti prepričani, da ste razumeli tveganja, poiščite pa tudi neodvisen nasvet. To gradivo ni ne ponudba, ne povpraševanje in ne transakcija glede kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejme nobene odgovornosti za kakršnokoli uporabo teh komentarjev, pa tudi ne za posledice, ki lahko iz tega izvirajo. Ni nikakršnega zagotovila in ne garancije glede točnosti ali popolnosti teh podatkov. Posledično, vsaka oseba, ki ravna po njih, to dela popolnoma na lastno tveganje.

Naročnik oglasa je Fortrade Ltd.

