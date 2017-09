Britanske letalske oblasti privile Ryanair, da je potnikom poslal sporočila o pravicah

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je obljubil, da bo vsem svojim strankam poslal sporočilo o pravicah do odškodnin. Tako se želi prevoznik, ki se je znašel v hudih težavah zaradi odpovedi letov oziroma načina, kako so to speljali, izogniti pravnim ukrepov, ki bi jih poti njemu uvedle britanske letalske oblasti.

Britanska agencija za civilno letalstvo je namreč Ryanairu ukazala, naj stotisočim potnikom natančno pojasni, kakšne so njihove alternative in pravice za odpovedan let, potem ko so napovedali odpoved še dodatnih 18.000 letov. Agencija je obsodila ravnanje Ryanaira, kjer so trdili, da niso dolžni pri konkurenčnih ponudnikih urediti nadomestnih letov za svoje potnike.

Ryanair je zdaj obljubil polno povračilo kupnine ali novo letalsko karto za drug njihov let ali let pri podobnih, nizkocenovnih, prevoznikih. Poleg tega pa še povračilo stroškov, ki so zaradi odpovedi leta nastali pri posameznikih, navaja Guardian.

Iz letalskega podjetja so sporočili, da so elektronsko pošto poslali vsem svojim kupcem, da bi bilo res jasno povedano, kakšne so njihove pravice, potem ko se je na podjetje vsul plaz kritik iz vseh strani. Je pa Ryanair okrcal tudi agencijo za civilno letalstvo, in sicer da ni podobno ukrepala proti letalski družbi British Airways, potem ko so zaradi tehnične napake maja odpovedali na tisoče letov.

Vodja marketinga pri Ryanairu Kenny Jacobs se je znova opravičil za vse neprijetnosti, ki so jih imeli njihovi potniki. Poudaril je, da bo več kot 90 odstotkov od 400.000 prizadetih potnikov povračilo kupnine ali drug let dobilo do nedelja, večini potnikov, ki so brez leta ostali v prvem valu odpovedi, pa so pritožbo že rešili. V zadnjih sedmih dneh so znova ustalili vozni red in točnost poletov, je še dodal.

Jacobs je še povedal, da so začasno zaposlili dodatne ljudi, da bi čim prej, ali vsaj do konca oktobra, rešili vse pritožbe.

Med novembrom 2017 in marcem 2018 bo Ryanair odpovedal še 18.000 letov na 34 destinacijah, kar prizadane okoli 400.000 potnikov. Prvi val odpovedi poletov se je zgodil septembra, zapletlo se je pri število pilotov, ki naj bi jih bilo enostavno premalo. Vodstvo podjetja sicer to zanika.