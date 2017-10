Brniško letališče še naprej z izrazito rastjo - tudi po zaslugi vrhunskih košarkarjev

(Foto: Aljoša Kravanja)

Brniško letališče posluje dobro, ugotavljajo lastniki. V devetih mesecih letošnjega leta se je rast prometa v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za petino, število premikov letal pa se je v tem obdobju povečalo za 11,4 odstotka. Skupnega tovora je bilo v devetih mesecih letošnjega leta za 16,5 odstotka več kot lani, so sporočili.

Druga polovica leta se je torej začela vzpodbudno, tako avgusta kot septembra je bila rast prometa 18,9-odstotna.

Medtem ko so sredi avgusta presegli milijon potnikov, velja posebej izpostaviti letošnji september, saj sta z njim povezana kar dva nova prometna rekorda letališča - septembra so namreč zabeležili največje mesečno število potnikov, kar 180.380, kar je za okoli 30.000 več kot lanskega septembra. 17. septembra pa je letališče obiskalo tudi največje dnevno število potnikov doslej, našteli so jih 8372.

K slednjemu rekordu so pripomogli uspehi slovenskih košarkarjev. Prav 17. septembra je košarkarska reprezentanca osvojila zlato na evropskem prvenstvu v Istanbulu. Poleg rednega nedeljskega prometa so tako to nedeljo v Istanbul poslali kar 11 dodatnih letal, s skoraj dva tisoč potniki – navijači, ki so šli spodbujat košarkarje.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta so sicer najvišjo mesečno rast prometa zabeležili v aprilu, znašala je 31,5 odstotka, mesec z največjim številom potnikov pa je julij, ko je letališče obiskalo 198.138 potnikov. K aprilski rasti prometa je pripomogla vzpostavitev nove linije Ljubljana–Amsterdam, ki jo je vzpostavil nizkocenovni prevoznik Transavia, julijsko število potnikov pa je posledica visoke poletne sezone in čarterjev, ki so letos leteli na 23 destinacij, so še sporočili z letališča.