Bruselj izboljšal gospodarsko napoved za Slovenijo, okreva tudi evropsko gospodarstvo

Evropska komisija Sloveniji napoveduje 3,3-odstotno gospodarsko rast.

Gospodarska napoved Evropske komisije Sloveniji za letos napoveduje 3,3-odstotno rast BDP, počasi pa okreva tudi gospodarstvo Evrope.

Z več kot triodstotno rastjo v tem in prihodnjem letu je Slovenija po bruseljski napovedi občutno nad povprečjem v območju evra in EU. Komisijina napoved je sicer nekoliko manj optimistična kot napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar), ki je konec marca Sloveniji za letos napovedal 3,6-odstotno rast, za prihodnje leto pa 3,2-odstotno.

Gospodarsko rast v Sloveniji poganjata zasebna potrošnja in naložbe. Razmere na trgu dela se izboljšujejo, kar krepi domače povpraševanje. V pozitivnem makroekonomskem kontekstu se pričakuje tudi nadaljnje zmanjševanje primanjkljaja in dolga, komisija povzema položaj Slovenije.

Boljša kot pozimi je tudi bruseljska napoved glede slovenskega javnofinančnega primanjkljaja. Za letos komisija Sloveniji napoveduje 1,4-odstotnega, za prihodnje leto pa 1,2-odstotnega, medtem ko ji je februarja napovedala 1,7-odstotnega oziroma 1,4-odstotnega.

Glavna tveganja izvirajo iz pritiskov zaradi izdatkov za javne plače in pokojnine

Primanjkljaj tako ostaja znatno pod tremi odstotki BDP, kar kot zgornjo dovoljeno mejo določajo evropska proračunska pravila. Bruselj je lani spomladi tudi ustavil postopek proti Sloveniji zaradi presežnega primanjkljaja.

Še vedno pa komisija Slovenijo opozarja na poslabšanje strukturnega fiskalnega položaja, čeprav je napoved nekoliko boljša kot pozimi. Strukturni primanjkljaj naj bi se v obdobju 2016–2018 zvišal z 1,7 odstotka na 2,3 odstotka, medtem ko naj bi se po zimski napovedi v istem obdobju povečal z 1,9 odstotka na 2,6 odstotka.

Glavna tveganja za slovenske javne finance po navedbah komisije izvirajo iz pritiskov zaradi izdatkov za javne plače in pokojnine, negotovosti glede fiskalnih posledic dejavnosti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in morebitnih enkratnih izdatkov zaradi sodnih zadev, na primer vprašanje sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.



Okrevanje evropskega gospodarstva

Evropsko gospodarsko je v petem letu okrevanja, ki zdaj dosega vse članice EU. To se bo s stabilnim korakom nadaljevalo tudi letos in prihodnje leto. Velika negotovost, ki je zaznamovala preteklo leto, naj bi se začela zmanjševati, izpostavlja Evropska komisija v spomladanski gospodarski napovedi, objavljeni danes v Bruslju.

Območju evra komisija napoveduje 1,7-odstotno rast v tem letu in 1,8-odstotno v prihodnjem letu, kar je za 0,1 odstotne točke več oziroma enako, kot je napovedala pozimi. Celotni EU pa napoveduje letos in prihodnje leto 1,9-odstotno krepitev BDP, kar je za 0,1 odstotne točke več od zimske napovedi.

"Dobra novica je, da naj bi se velika negotovost, ki je zaznamovala preteklih dvanajst mesecev, začela zmanjševati," je poudaril evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici.

Okrevanje se opira na ugodno denarno politiko, trdno zaupanje podjetij in potrošnikov ter izboljšanje razmer v svetovni trgovini. V Bruslju ob tem opozarjajo na neenakomerno rast ter okrevanje na področju trga dela in naložb med članicami, pri čemer so po navedbah komisije v boljšem položaju države, ki so izvedle ambiciozne strukturne reforme. Soočanje z vzroki teh razlik je ključen izziv, ki ga je treba nasloviti v prihodnjih mesecih in letih, poudarja Moscovici.

Za soočenje s težavami neravnotežja med članicami komisija poziva k odločnim reformam, vključno z odprtjem trgov proizvodov in storitev ter posodobitvijo trgov dela in sistemov socialne varnosti. "V dobi demografskih in tehnoloških sprememb se morajo razvijati tudi naša gospodarstva, ponujati več priložnosti in boljši življenjski standard našemu prebivalstvu," poudarja.