Bulčeva znova napovedala ukinitev vinjet, avtoprevozniki nasprotujejo, saj da bi to udarilo po žepu najšibkejše

Sestanek Bulčeve z avtoprevozniki je potekal na sedežu Obrtno-podjetniške zbornice v Ljubljani. (Foto: OZS)

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je danes avtoprevoznikom predstavila nov sveženj o mobilnosti. Avtoprevozniki so na srečanju izpostavili, da si želijo prostega pretoka blaga, poenotene dokumentacije in izločitev nelojalne konkurence, so pa proti ukinitvi vinjet.

Slamnata podjetja in nomadni vozniki bo mnenju Bulčeve nimajo prostora v Evropski uniji. Komisarka je na sestanku izrazila željo, da se ne delimo na vzhod in zahod. "So zgolj tisti, ki korektno, in tisti, ki nekorektno opravljajo svoje delo."

Srečanja s komisarko so se poleg slovenskih prevoznikov udeležili tudi predstavniki hrvaških in madžarskih prevoznikov, ki so Bulčevi predali podpise, s katerimi izražajo nestrinjanje z dodatnimi administrativnimi ovirami za sektor transporta, ki so jih že uvedle Avstrija, Nemčija, Francija, Španija.

Komisarka predlaga daljši počitek za pot, ki traja več kot tri tedne

Bulčeva je poudarila, da je treba zagotoviti, da imajo vozniki ustrezen počitek, zato sveženj o mobilnosti opredeljuje pogoje, pod katerimi lahko vozniki počivajo v tovornjakih in kdaj izven vozila. Komisija predlaga tritedensko obdobje, ko se mora voznik vrniti domov ali vzeti daljši počitek.

"Smo za to, da imajo vozniki obvezni tedenski počitek, saj so pogoji spanja v tovornjakih slabi. V večini prometnih nesreč je razlog človeški faktor, zato morajo vozniki dvoje delo opravljati spočiti. Vsak dan na evropskih cestah izgubi življenje 70 oseb, zato se trudimo, da storimo vse za večjo varnost cest," je dejala komisarka in dodala, da verjame, da bi s tem "izboljšali pogoje delovanja in zagotovili, da bodo vožnje varnejše".

Avtoprevozniki se medtem ne strinjajo s počitkom zunaj vozila. Kot je dejal predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek, so namreč zdaj marsikatera tovorna vozila veliko bolje opremljena kot marsikateri star motel. Tako bi ohranili obstoječe predpise o počitku, morda bi se lahko dodal še kakšen standard.

"Pri prometnih nesrečah ni toliko problem izčrpanost kot uporaba mobilnih telefonov," je menil Pišek.

Prevozniki si želijo poenotenja zakonodaje, obrazcev ...

Glede pravil napotenih delavcev, ki so za avtoprevoznike 'trn v peti', je Bulčeva povedala, da že obstaja zakonodaja, ki dopušča izločanja v cestnem prometu iz pravil napotenih delavcev v tranzitnem prometu. Predlagajo pa, da se iz pravil napotenih delavcev izloči promet, ki je vezan na mednarodni promet, torej dostavo, in sicer za obdobje treh dni na mesec.

"Mobilni delavec ne more biti napoteni delavec," je opozoril Pišek in dodal, da je temelj EU prost pretok ljudi, kapitala, blaga in storitev, transport pa ne sme biti omejen z nikakršno birokracijo.

Kot je še dejal Pišek, si avtoprevozniki želijo poenotenja zakonodaje, obrazcev, sistema in tudi nadzora, hkrati pa tudi izločitev nelojalne konkurence ter omejitve izdajanja licenc v evropskem prostoru. Največjo nelojalno konkurenco namreč predstavljajo prevozniki iz tretjih držav.

"Organi nadzora naj izločajo tiste prevoznike, ki so za nas nelojalna konkurenco. Ni pa možno poenotenje plač v EU, ker prihajamo iz različnih področij. Romunski in nemški vozniki pač ne morejo imeti iste plače," je še menil Pišek.

Uvedba digitalnih tahografiv za vsa komercialna vozila?

Sveženj po besedah komisarke posebej obravnava tovorna vozila pod 3,5 tone, saj kombiji brez tahografov predstavljajo nelojalno konkurenco. Predlog komisije gre tako v smeri večjega nadzora, razmišljanja so tudi v smeri uvedbe digitalnih tahografov za vsa komercialna vozila.

Bulčeva je med predlogi v svežnju omenila še poenostavitev izvajanja t.i kabotažnih pravil. Ta so bila doslej vezana na sedem dni in tri operacije, predlog pa je pet dni in neomejeno število kabotaž, ki pa so sicer predmet napotenih delavcev v trenutku, ko se kabotaža začne izvajati.

Bulčeva meni, da so vinjete "mrtva ulica". (Foto: M.R.)

Glede vinjet na različnih bregovih

Vinjete so za komisarko 'mrtva ulica', zato so za uvedbo principa uporabnik in onesnaževalec plača. Na vinjetnem sistemu po njenih besedah ni mogoče razvijati novih storitev, spodbujati zmanjševanje cestnih zamaškov in onesnaževanja cest. Socioekonomski strošek zaradi onesnaženega zraka in hrupa je ocenjen na več kot 100 milijard evrov letno, medtem ko cestni zamaški Evropo stanejo približno eno milijardo evrov na dan. "To zelo spodbuja, da najdemo nove načine spodbujanja organizacije prometa," je dejala.

Bulčeva je pojasnila, da novi sveženj predvideva cestninjenje. "Verjamem, da je predlog zelo usmerjen v prihodnost. Upošteva vse nove elemente, ki se pojavljajo zaradi digitalizacije, zavez po manjšem onesnaževanju in po večji varnosti v cestnem prometu," je še dejala komisarka.

Pišek pa je predstavil stališče prevoznikov glede predlagane ukinitve vinjet. "Ne želimo, da se ukinijo vinjete, saj bi bili socialno šibkejši državljani na slabšem, ker bi bila mobilnost za njih predraga. S tem bomo dodatno obremenili lokalni promet in okrnili mobilnost državljanov EU," je poudaril.