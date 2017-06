Če bi pred 7 leti vložili 100 USD v Bitcoin, bi danes imeli 83 milijonov.

Fortrade, je za vse ki so zainteresirani, da bi se naučili kako trgovali z Bitcoin-om ali za vse tiste, ki enostavno želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačno e-knjigo "Kako trgovati s ceno Bitcoina" (tako imenovani CFD-ji). Knjiga je prilagojena vsem nivojem znanja in jo lahko prevzamete preko spodnje povezave.

Pred dvema mesecema, po obdobju intezivne rasti cene, je Bitcoin dosegel simbolično mejo, saj je presegel ceno ene unče zlata. Od tedaj do danes je cena nadaljevala svojo rast in dosegla 2500 dolarja, s čem je podvojila svojo vrednost.

Med tem je veliko držav razglasilo Bitcoin legalnim, kar je imelo pozitiven vpliv na njegovo ceno. Na Japonskem mnoge trgovske verige dovolijo nakupe z Bitcoin-om kar je vplivalo da je cena te crypto valute, tekom predhodnega meseca, zrasla za skoraj 80%, in s tem postane Japonska največji trg za Bitcoin na svetu. Investitorji pričakujejo, da bodo tudi druge države uzakonile ta način plačila. Med njimi je tudi Avstralija, katera bo od julija tega leta proglasila Bitcoin legalnim plačilnim sredstvom, enako se pričakuje tudi od Rusije.

Eden od razlogov za rast cene Bitcoina je da ni pod vplivom vlad držav. Bitcoin se spremlja z javnim online zapisom, poznanim pod imenom „block chain“. Končna številka Bitcoina je lahko proizvedena skozi proces, kateri se imenuje „rudarjenje“, kar prestavlja reševanje zapletenih matematičnih problemov. Ena od privlačnosti tega načina plačila je, da je plačevanje povsem anonimno.

