Koliko je k boljši kondiciji Slovenije prispevala Cerarjeva vlada?

V svojem podjetju se nihče ne bi odločil za naložbo, za katero ne bi vedel, koliko ga bo stala in kakšne koristi bo imel od nje. To so predsedniku vlade Miru Cerarju dali vedeti najpomembnejši gospodarstveniki, ki jih je na Brdo povabil zato, da bi se pohvalil z dosežki svoje vlade. Hkrati jih je pozval - v nasprotju s tem, kar se dogaja pri naložbi v drugi tir - k premišljenosti in potrpežljivosti.