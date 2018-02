Cerar: Hrvaška načrtno ignorira sporazum o nasledstvu nekdanjih deviznih vlog

Hrvaška naj ne bi spoštovala še enega dogovora s Slovenijo. (Foto: Damjan Žibert)

Izplačila NLB na podlagi sodb hrvaških sodišč za prenesene devizne vloge v nekdanji zagrebški podružnici Ljubljanske banke (LB) "niso v skladu z našo pravno ureditvijo", pa tudi s sporazumom o nasledstvu, ki sta ga podpisali obe državi, je danes po seji vlade povedal premier Miro Cerar. Gre za nasledstveno vprašanje, je poudaril.

"Vprašanje t.i. prenesenih deviznih vlog je nasledstveno vprašanje in se mora kot tako tudi reševati. Tega stališča Slovenija ne bo nikoli spremenila. Ga ne sme. Potrjeno je bilo z mednarodnim sporazumom s Hrvaško. In obžalujem, da tudi v tem primeru prihaja do kršitve teh mednarodnih obveznosti s strani Hrvaške," je dejal Cerar.

Namignil je, da Hrvaška načrtno ignorira tako sporazum o nasledstvu, po katerem bi se moralo vprašanje nekdanjih deviznih vlog, torej tudi vlog v LB, reševati kot nasledstveno vprašanje, kot tudi memorandum z Mokric iz leta 2013, na podlagi katerega je Slovenija ratificirala hrvaško pristopno pogodbo z EU, Hrvaška pa bi morala ustaviti vse sodne postopke proti NLB in LB v zvezi z nekdanjimi deviznimi vlogami.

Cerar: Hrvaško sodstvo pospešeno procesira tožbe proti LB in NLB

A Hrvaška tega ni storila in hrvaška sodišča so z obravnavo tožb, ki jih v imenu in za račun hrvaške države vodita Privredna banka Zagreb (PBZ) in Zagrebačka banka (ZaBa), nadaljevala. Še več: "Zelo očitno je, da hrvaško sodstvo z neko novo, pospešeno dinamiko odloča in procesira tožbe proti LB in NLB," je navrgel Cerar.

"To intenzivno spremljamo tudi s strani vlade in jasno smo že dali na eni od zadnjih sej vlade vedeti, da kakršnokoli izplačevanje finančnih obveznosti po teh sodbah, ki jih hrvaška sodišča sprejemajo, ni v skladu z našo pravno ureditvijo in še manj v skladu z mednarodnim dogovorom, ki sta ga podpisali obe državi," je poudaril premier in dodal, da je to tudi "popolnoma jasen signal tako NLB kot SDH in drugim, kaj naše pravo dopušča in kako je treba ravnati".

Premier Miro Cerar je oster do ravnanja Hrvaške. (Foto: POP TV)

V zvezi z informacijami, da je NLB samoiniciativno poravnala znesek ene od izgubljenih tožb, in vprašanjem, kdo je to izplačilo odobril, je Cerar poudaril, da "vlada ni nikoli odločala o tem, ali je treba na podlagi hrvaške sodbe NLB plačati kakršenkoli znesek".

"Nikoli nismo na vladi sprejemali kakšnega mnenja ali odločitve o tem, ali naj NLB izplača ali ne izplača te zadeve. S tem, ko smo zavzeli jasno pravno stališče, smo pokazali, da kakršnokoli izplačevanje ne more postati praksa, kajti to bi bilo protipravno," je še poudaril Cerar in dodal, da je "dolžnost NLB in SDH, da se odločajo pravilno".

Pojasnil je, da se vlada sicer "ves čas intenzivno ukvarja" z zadevo in da pripravlja niz ukrepov. Ti so usmerjeni v dva cilja - zaščititi državno premoženje, torej kapitalsko naložbo Republike Slovenije v NLB, in konkretneje odgovoriti na hrvaške kršitve mednarodnega prava. "Na to bomo zagotovo opozorili tudi Evropsko komisijo," je še napovedal Cerar.

Več podrobnosti ni želel razkriti, "ker bi to lahko otežilo naš pristop v tej zadevi". "Vlada mora, ker gre za nasledstveno vprašanje, najti neko rešitev, da ne bo NLB utrpela neke znatne škode. Seveda si mora tudi NLB sama prizadevati, da prepreči takšne izvršbe, kolikor je to mogoče, če bi do njih prihajalo izven območja Slovenije. Ampak dejstvo je, da mora vlada storiti svoje," je še povedal.