Cerar: Tisti, ki želijo projekt blokirati, so proti razvoju Slovenije. Pobudniki referenduma si želijo cenejše in hitrejše izvedbe

Tisti, ki so zbirali podpise ali pa jih še zbirajo, po besedah premierja Mira Cerarja prevzemajo zelo veliko odgovornost za to, da bi se zrušil projekt, ki je za Slovenijo, Luko Koper, železnice, podjetja in prebivalce ključnega pomena, je bil jasen Cerar.

Prepričan je, da je vlada v zadnjih treh letih za projekt naredila vse, kar je bilo v njeni moči. Kot je naštel, so v zadnjih treh letih pridobili vsa gradbena dovoljenja, ustanovili podjetje 2TDK, ki se bo ukvarjalo s projektom, gradijo tudi že izvlečni tir iz Luke Koper, da bi imel projekt čim večjo težo, pri njem sodelujejo tudi Evropska komisija, Evropska investicijska banka, agencija Jaspers in pet evropskih držav.

Cerar je izpostavil še, da vlada projekt vodi transparentno, zakonito in na način, ki omogoča vzdržnost javnih financ. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je dejal, da se je v zato, ker ne želijo ničesar skrivati, minuli teden povezal tudi z agencijo Transparency International.

Cerar: Tisti, ki želijo projekt blokirati, so proti razvoju Slovenije

Projekt je po besedah Cerarja pomemben, ker nas "ohranja in utrjuje na evropskem in svetovnem zemljevidu kot ključno transportno povezavo med Luko Koper ter državami srednje, vzhodne in deloma severne Evrope".

"Vsi, ki želijo projekt blokirati in izničiti ves ta trud, niso proti vladi, niso proti meni ali nekemu ministru. Želim, da državljani dobro veste, da tisti, ki so proti projektu, so proti vam, proti temu, da Slovenija razvija," je poudaril.

Kot je še dejal premier, ne gre za projekt levega ali desnega političnega prostora. To ne sme biti projekt za volilno kampanjo. Tudi Leben je poudaril, da je projekt prepomemben, da bi bila njegova usoda prepuščena političnim preračunavanjem pred volitvami.

Državni sekretar je pojasnil, da so bili na ministrstvu v zadnjem tednu ponovno v stiku s civilno iniciativo Svet za civilni nadzor projekta drugi tir in koprskim županom Borisom Popovičem, ki je v državnem svetu glasoval za veto na zakon o drugem tiru. V torek se je sicer Leben vrnil iz Pekinga, kjer sta imela z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom bilateralno srečanje z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom. Ta mu je ponovno jasno povedal, da je madžarska resen sogovornik v projektu, Leben pa je bil z zaključkom pogovora "zelo zadovoljen".

Glede morebitne referendumske kampanje pa je Cerar dejal, da je o njej morda še prezgodaj govoriti, saj še vedno upa, da do nje ne bo prišlo. Verjame pa v trdno podporo koalicije projektu, saj je ta v DZ zakon dvakrat potrdila z absolutno večino.

Dotaknil se je tudi napovedi SDS, da se bodo vključili v zbiranje podpisov za referendum. Premier upa, da si bodo v največji opozicijski stranki premislili. SDS ima sicer v soboto kongres, ki naj bi se ga po nekaterih informacijah udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban. Če bodo v SDS torej zbirali podpise proti projektu, v katerem bi sodelovala Madžarska, bi to zbiranje podpisov po besedah Cerarja končalo sodelovanje z Madžarsko oziroma bi se to sodelovanje razvrednotilo.

O morebitnem referendumu o zakonu o drugem tiru so danes spregovorili tudi v SMC. Vodja poslanske skupine Simona Kustec Lipicer je v DZ dejala, da vse aktivnosti, ki jih lahko opazujemo, kažejo na to, da so maske padle in da je očitno v ozadju civilnih iniciativ in posameznikov tudi veliko politične in strankarske podpore in opore. Vsem političnim tekmecem svetuje, naj se gredo pošteno politično igro. Parlamentarne volitve bodo čez dobro leto in nanje naj se pripravljajo z običajnimi sredstvi. Referendum ni orodje, s katerim bi lahko manipulirali za predčasno pridobivanje podpore volivcev, je poudarila.

Cerar upa, da se referendum o zakonu o drugem tiru ne bo zgodil. (Foto: iStock)

Podporniki referenduma vztrajajo pri "hitrejši in cenejši" različici drugega tira

Podporniki referenduma o zakonu o drugem tiru menijo, da se da projekt zastaviti drugače. Prepričani so, da bi lahko dvotirno progo zgradili ceneje in hitreje od predvidenega vladnega projekta, s čimer bi tudi nadoknadili čas, ki bi ga morali po njihovi oceni zdaj nameniti dodatnemu premisleku.

Vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da je zakon o drugem tiru slab, saj med drugim ne definirana končne vrednosti investicije za dvotirno progo. Kot je izpostavil, vlada govori le o enotirni povezavi.

Prav tako je dejal, da ni izdelana projektna dokumentacija za drugi tir, ministrstvo za infrastrukturo pa državljane zavaja, da je. "Obstoječa enotirna vladna trasa potrebe prebivalstva povsem ignorira," je prepričan Kovačič in dodaja, da bomo z dolgotrajnim projektom "zanesljivo zamudili prepotrebno povečanje kapacitet pretovora Luke Koper".

Dejal je, da vlada podpornikom referenduma o zakonu očita blokado projekta, "v resnici pa jo izvajajo sami". Vladni projekt bo namreč po Kovačičevih besedah povzročil osemletno blokado Luke Koper, s čimer bo ta postala nekonkurenčna".

V civilnih iniciativah si prizadevajo za drugačno verzijo gradnje drugega tira, ki bi omogočila hitrejšo izgradnjo proge, s čimer bi nadoknadili tudi čas, ki bi ga morali po njihovem mnenju zdaj nameniti dodatnemu premisleku. Eno takšnih je pripravil profesor na ljubljanski fakulteti za strojništvo Jože Duhovnik.

Slednji je na današnji skupni novinarski konferenci uvodoma izpostavil, "da ni človeka, ki bil tako nor, da bi na 20 let starih projektih gradil nove," je poudaril. "Mi nimamo denarja kot davkoplačevalci, da bi se z 20 let starimi študijami učili, kako se delajo železnice," je dejal.

Izpostavil je tudi, da v vladnem projektu ni nobenega nominiranega projektanta. "Kadarkoli se v Sloveniji dela projekt, je najprej odgovorno projektantsko podjetje in nato projektant, ki ima pooblastilo. In na tem projektu ga ni," je pojasnil in dodal, da državni sekretar Jure Leben, "ki se izdaja za vodjo projekta", ni vpisan v pooblaščeno knjigo inženirjev v Sloveniji.

Po besedah Duhovnika si v delu iniciativ prizadevajo, da bi imeli v državnem svetu predstavitev vseh različic projekta, nihče pa ne najde vodje vladnega projekta.

Dejal je tudi, da je vlada pridobila gradbeno dovoljenje za projekt še preden je bil narejen investicijski elaborat. Junija lani je bil po besedah Duhovnika investicijski elaborat še v pripravi, gradbeno dovoljenje pa je bilo izdano marca. "Uradniki, ki so izdali gradbeno dovoljenje, so dolžni pojasniti, zakaj so bili dolžni to podpisati," je poudaril in izpostavil, da se moramo začeti pogovarjati o odgovornosti.

Tudi Miha Jazbinšek, ki se ukvarja s skladnostjo prostorskega planiranja in izvajanja projektov z zakonodajo, je naštel slabosti vladnega zakona o drugem tiru, ki po njegovih besedah onemogoča vsakršno možnost po njegovi oceni nujnih sprememb gradbenega dovoljenja.

Kot je dejal, vlada z zakonom blokira tudi vsakršno inženirsko pobudo za racionalnejše strokovne rešitve, tudi če gre le za "optimizacijo in racionalizacijo" uradne trase drugega tira.

Kovačič, ki je v ponedeljek v DZ vložil podpise za začetek zbiranja podpisov za referendum za zakon o drugem tiru, je na današnji novinarski konferenci napovedal tudi, da bo rok za zbiranje določen v četrtek.