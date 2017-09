Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Pričakujem, da bo preiskava korektna

Premier Miro Cerar pričakuje, da bodo vsi pristojni organi v primeru suma pranja denarja v NLB opravili svoje delo. Strinjal se je z Brankom Grimsom (SDS), da mora biti preiskava izvedena korektno, na današnji seji DZ, kjer je odgovarjal na poslanska vprašanja, pa obljubil, da jo bo skrbno spremljal.

"Zaenkrat utemeljenost suma pranja denarja v NLB s strani državnega tožilstva, ki je uvedlo predkazenski postopek, še ni niti potrjena niti ovržena. Čakam na to informacijo," je v odgovoru na Grimsovo vprašanje, kako bo ukrepal v tem primeru, povedal Cerar.

Dodal, je da bo skrbno spremljal tudi ugotovitve vseh treh parlamentarnih komisij, ki so oz. bodo raziskovale primer o sumu pranja denarja v primeru Farrokh v NLB. "Želim si, da bi uspešno opravile delo, da bi pristojni organi tudi iz tega vira dobili informacije za ukrepanje," je izpostavil.

"Če je prišlo do nepravilnosti ali zlorab, bo treba to nemudoma najprej odkriti in nato stvari sankcionirati. Če se bo ugotovilo, da je kdo kazensko odgovoren, bodo stekli ustrezni postopki," je napovedal, a poudaril, da morajo biti ti izpeljani korektno in v skladu z zakoni ter da se politika v to ne sme in se ne bo vmešavala.

V DZ sume pranja denarja v NLB preiskujejo tri komisije. (Foto: Damjan Žibert)

V DZ sume pranja denarja v NLB preiskujejo tri komisije. Nakazila iranske banke, ki naj bi prek NLB oprala za približno milijardo dolarjev, je v dokumentih našla bančna preiskovalna komisija pod vodstvom Anžeta Logarja (SDS). Zadevo je odstopila komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki jo vodi Grims.

Obe sta pripravili vmesno oz. posebno poročilo, s katerimi se je DZ seznanil minuli teden in bo danes po pričakovanjih potrdil predlog, da organom pregona predlaga, naj v treh mesecih opravijo interni nadzor s poudarkom na odgovornosti pristojnih. Grimsova komisija jim je medtem tudi že posredovala svoje ugotovitve.

V DZ je zaradi te zgodbe že nastala nova preiskovalna komisija, ki bo pod vodstvom Janija Möderndorferja (SMC) zaslišala javne funkcionarjev v času med letoma 2008 in 2011, ko naj bi se te stvari odvijale. V ponedeljek pa je v javnosti odmevala novica o sumu pranja denarja s strani italijanskih državljanov v Novi KBM.