Slaba novica za zavarovance Vzajemne, ta draži premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna bo z avgustom povišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, saj stroški za zdravstvo, kot so zapisali, še vedno naraščajo, rast pa je napovedana tudi v letošnjem letu. Premija bo po novem znašala 28,82 evra. Vzajemna je do sedaj vse višje odhodke za zdravstvene storitve uravnavala z rezervami.

V sporočilu za javnost so zapisali, da bo Vzajemna prvič po letu 2012 in po znižanju premije v 2014 z avgustom povišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta bo po novem znašala 28,82 evra oziroma z najvišjim zakonsko dovoljenim popustom 27,96 evra. Kot so izpostavili, bo še vedno najnižja med ponudniki.

V zadnjih dveh letih se je znesek doplačil k zdravstvenim storitvam, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, nenehno povečeval in glede na napovedi za letošnje leto je pričakovati, da se bo trend nadaljeval tudi v prihodnje. Rast odhodkov za zdravstvene storitve je tako posledica povišanja cen zdravstvenih storitev zadnje dve leti kot tudi povečanega obsega koriščenja teh storitev.

Vzajemna bo podražila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. (Foto: Blaž Garbajs)

Obenem pa je v letošnjem letu pričakovati višje odhodke tudi zaradi ukrepov za skrajševanje čakalnih dob. Napovedano je tudi ponovno povišanje cen zdravstvenih storitev, prav tako finančne posledice za zdravstvo prinaša sporazum med vlado in zdravniškim sindikatom Fides.

Vzajemna je zadnjič premijo spremenila pred dvema letoma, ko jo je 1. marca 2014 znižala za evro z 28,62 na 27,62 evra. Dve leti zapored (v 2013 in 2014) je izvajala tudi poračune premije - zavarovanci so obe leti decembra plačali 15 evrov nižjo premijo, kar je za Vzajemno v dveh letih skupaj predstavljalo 24 milijonov manj vplačil.

Zadnji dve leti je pri dopolnilnem zavarovanju beležila izgubo, ki jo je doslej uravnavala z rezervami iz preteklosti in prihodki iz naložb, v letošnjem letu pa bi brez povišanja zabeležila visoko izgubo, zagotoviti pa mora tekoče poravnavanje obveznosti, stabilnost ter kapitalsko ustreznost družbe, so še zapisali.

Podražitev na začetku leta pri Triglavu in Adriaticu

Januarja letos so zavarovanci Zdravstvene zavarovalnice Triglav prejeli obvestilo, da se viša premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nova osnovna mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vse njihove zavarovance (nove in stare) znaša 28,99 evra.

Marca letos je Triglavu sledila še zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je osnovno premijo povišala za evro. Po novem tako znaša 29,34 evra.