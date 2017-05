Civilna iniciativa vložila podpise za referendum proti zakonu o drugem tiru

Vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je danes v DZ vložil 4500 podpisov za začetek zbiranja podpisov za referendum za zakon o drugem tiru. Referendum je označil kot priložnost Slovenije za nov začetek in poudaril, da pri njihovih prizadevanjih ne gre za strankarsko akcijo.

Predsednik DZ Milan Brglez bo moral zdaj razpisati 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za referendum. To bo za Kovačiča precej trši oreh, če mu uspe, pa bo vladni projekt praktično končan. Kot je pojasnil, v četrtek pričakujejo prve pobude za razgovore v DZ glede nadaljnjih potez. Priznal je, da zbrati 40.000 podpisov ne bo lahko, a si glede na dosedanje pozitivne odzive obeta zadostno podporo tudi v prihodnje.

Pričakuje, da jih bo med političnimi strankami morda podprla tudi ZL, sicer pa poudarja, da pri njihovih prizadevanjih ne gre za "nobeno strankarsko akcijo". Člani civilne iniciative po njegovih besedah med drugim zahtevajo, da se projekt financira s slovenskim denarjem in izvaja s slovenskim znanjem.

Na infrastrukturnem ministrstvu in družbi 2TDK so sicer v zaključni fazi priprav za prijavo projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper na t.i. blending razpis, ki se izteče 14. julija. Državni sekretar Jure Leben je konec prejšnjega tedna opozoril, da bi bila prijava v primeru vložene referendumske pobude nerelevantna in da ne bi dobili nepovratnih evropskih sredstev, ki jih za izvedbo projekta nujno potrebujemo.

Vlada si s pripravljalnimi deli za projekt, za katerega se vsi strinjajo, da ga Slovenija nujno potrebuje, prizadeva začeti še letos. Premier Miro Cerar in Leben sta večkrat izpostavila tudi mednarodno podporo projektu, zato bi lahko morebitna referendumska kampanja Slovenijo stala kredibilnosti. Cerar je v nedavnem pogovoru za STA pozval tudi, naj se projekt ne izkorišča za predvolilno kampanjo.

Civilna iniciativa bo morala zbrati 40.000 podpisov za razpis referenduma o drugem tiru. (Foto: POP TV)

S projektom drugega tira bomo nadaljevali, zagotavlja Gašperšič

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je današnjo pobudo označil kot posledico ozkih interesov posameznikov, ki niso v korist države. Napovedal je, da bo vlada s projektom odločno nadaljevala, priznava pa, da bo delo v primeru neuspelega zakona o drugem tiru precej oteženo. Kot je dejal, vlada že od začetka poudarja, da je drugi tir strateški projekt Slovenije, zato jim je žal, da so bili pozivi pobudnikom zbiranja podpisov preslišani.

"Tako tudi ne razumemo ozkih interesov pobudnikov referenduma, ki se celo imenujejo Za davkoplačevalce gre, saj je več kot očitno, da ti interesi niso v korist Slovenije in njenih državljanov," je povedal Gašperšič. Ponovil je, da pobuda neposredno ogroža možnost črpanja evropskih sredstev, v nadaljevanju pa možnost pridobitve posojila Evropske investicijske banke in možnost sodelovanja zalednih držav.

Napovedal je, da si bo vlada še naprej prizadevala državljane prepričati o pomenu projekta. "Odločno in odgovorno" bo nadaljevala tudi z aktivnostmi glede vsebine projekta. "Naš cilj tako tudi še vedno ostaja, da z gradnjo projekta začnemo še letos," je poudaril Gašperšič.

Kot je pojasnil, nadaljujejo tudi s sodelovanjem s svetom za civilni nadzor projekta. V sredo naj bi imeli naslednjega v vrsti sestankov, na katerih usklajujejo stališča. "Ključno pri tem je, da se s to civilno iniciativo dogovorimo o ustrezni oceni vrednosti tega projekta. To je tista glavna točka, o kateri se bomo še pogovarjali ter nato uskladili razhajanja med njihovo in našo oceno," je pojasnil minister. Prav tako nadaljujejo dogovarjanje z Madžarsko, ki je po Gašperšičevih besedah še vedno zelo zainteresirana za sodelovanje.

Če jim zakona ne bi uspelo uveljaviti, se bo Slovenija na razpis za pridobitev evropskih sredstev po Gašperšičevih besedah prijavila kot država. "Ne bomo imeli jasno definiranega investitorja, ne bomo imeli možnosti vključevanja zalednih držav, ne bomo imeli možnosti napovedanih kapitalskih vložkov," je dejal.

Ocenjuje, da bi bila prijava v takem primeru precej manj verodostojna oziroma opravičljiva, zato takšen način zmanjšuje možnosti pridobitve sredstev.

Vlada zagotavlja, da bodo s projektom nadaljevali. (Foto: Reuters)

Svet za civilni nadzor podpira pobudo

Svet za civilni nadzor projekta drugi tir podpira referendumsko pobudo kot najvišjo demokratično obliko izražanja volje ljudstva, sploh kadar vlada ihtavo in oholo ignorira predloge stroke, civilne družbe, nadzornih inštitucij in opozicije, kot je to naredila ta vlada v primeru sprejemanja zakona o drugem tiru.

Ob tem pa opozarjajo, da se referendumska pobuda glede reševanja konkretnega problema, to je vrednosti naložbe, načina financiranja in nadzora nad projektom, ne bi smela zlorabiti v politične namene ali doseganje zasebnih materialnih interesov bodisi posameznih političnih strank bodisi gospodarskih interesnih skupin. "To bi namreč lahko pomenilo, da bi na tnalu političnih interesov ali zasebnih materialnih interesov žrtvovali izvedbo infrastrukturnega projekta, ki je nujno potreben za gospodarstvo in za uresničevanje dolgoročnih strateških interesov Republike Slovenije. To bi bila največja nehotena škoda sicer legitimne in potrebne referendumske pobude državljanov," pravijo.

V Svetu menijo, da se vlada še vedno lahko izogne referendumu glede zakona o drugem tiru, če bo ustrezno prilagodila samo izvedbo zakona in pri tem prisluhnila predlogom stroke, civilne družbe, nadzornih inštitucij in opozicije glede znižanja vrednosti naložbe, načina financiranja in nadzora nad projektom. "Od vlade pričakujemo, da bo nadaljevala pogovore na najvišji ravni z vsemi deležniki in dala pisne zaveze glede izvedbe zakona, in sicer predvsem v smislu izpolnjevanja petih zahtev, ki jih je oblikoval Svet," pravijo in naštejejo zahteve, med katere spadajo novelacija investicijskega programa in pocenitev projekta, zasnova projekta za 2-tirno progo, izločitev 2TDK kot nosilca investicije, izločitev Madžarske iz sofinanciranja projekta ter transparentnost in demokratični ter civilno-družbeni nadzor nad projektom.

V SD in DeSUS previdno v prvih odzivih na vložitev podpisov proti zakonu o drugem tiru

V koalicijskih strankah SD in DeSUS so previdni v prvih odzivih na danes vložene podpise za začetek zbiranja podpisov za referendum na zakon o drugem tiru. V obeh strankah poudarjajo pomen izgradnje drugega tira, vendar tudi, da gre pri referendumu za legitimno in demokratično pravico, glede projekta pa ostajajo številna odprta vprašanja.

Vodja poslancev SD Matjaž Han je v izjavi za medije dejal, da na nek način razume referendumsko pobudo. "To je del demokracije in ljudje imajo možnost izjasniti se o nekaterih stvareh," je dejal. Obžaluje pa, da je do te sploh prišlo, saj je bilo po njegovem mnenju premalo aktivnosti, da bi se s civilno družbo pogovorili.

"Še danes ne vemo, koliko bo projekt stal, kakšen bo dogovor z Madžari in kot zadnje še, kaj pomeni izgradnja še enega tira," je dejal. Zato upa, da bo infrastrukturno ministrstvo v času zbiranja podpisov za referendum delovalo aktivno in bo podalo odgovore na ta vprašanja.

SD v referendumski kampanji po njegovih ne bo sodeloval. Bodo pa sodelovali v pogovorih o nejasnostih. "Če bi zakon sprejemali po normalnem postopku, v katerem bi odgovorili na odprta vprašanja, do referenduma sploh ne bi prišlo. Včasih smo v koaliciji glede tega neuslišani," je ocenil.

Odgovornost za to pripisuje politiki kot celoti, največje breme pa po njegovem mnenju nosi infrastrukturni minister Peter Gašperšič, ki bi nosil tudi "največjo slavo, ko se bo proga enkrat začela graditi". Pri usodi projekta bo, kot je še dodal, ključno tudi vprašanje sodelovanja Madžarske.

V DeSUS po besedah vodje poslanske skupine Franca Jurše ocenjujejo, da je projekt izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper zelo pomemben za razvoj Slovenije in da ga je bila koalicija tudi pripravljena začeti izvajati.

Referendumska pobuda je po njegovem mnenju legitimna pravica, a ne ve, koliko se vodja civilne iniciative Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič zaveda, da s tem lahko izgubimo možnost pridobitve evropskih sredstev. Jurša ocenjuje, da to ni prava odločitev, obenem pa je spomnil tudi na napovedi stranke, da bodo temeljito gledali pod prste vsem tistim, ki bodo projekt izvajali in ga vodili, da se ne ponovi zgodba izgradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj.

Se pa tudi Jurša strinja, da finančna konstrukcija projekta še ni dovolj jasna in pričakuje, da bodo v prihodnosti zadeve bolj konkretne.

V SMC opozarjajo, da drugi tir ne sme biti polje političnega preračunavanja in hujskanja. (Foto: Thinkstock)

'Zahteva za zbiranje podpisov je nespametna in v škodo celotni državi'

Uradna govornica Stranke modernega centra (SMC) Lilijana Kozlovič je na današnji novinarski konferenci v Kopru komentirala odločitev Vilija Kovačiča, da vloži podpise za pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma. Poudarila je, da je SMC odločena, da morajo še letos pričeti z gradnjo drugega tira, saj gre za ključen slovenski in vseevropski projekt, s katerim se predolgo odlaša, potezo Kovačiča pa označila za nespametno, neodgovorno in v škodi celotni državi.

Po besedah Kozlovičeve Primorke in Primorci, Slovenke in Slovenci, gospodarstveniki in cela Evropa čakajo na izgradnjo drugega tira, ki je ključen za nadaljnji razvoj našega okna v svet, Luke Koper. Po njeni oceni neodgovorna poteza ne škodi stranki SMC ali trenutni oblasti, temveč predvsem Sloveniji.

"V Stranki modernega centra pozivamo državljanke in državljane, da ne sodelujejo pri takšnih političnih igrah, temveč, da podprejo projekt drugi tir, ki omogoča Sloveniji nadaljnji razvoj in nas pomembno umešča na infrastrukturni zemljevid sveta," je poudarila in pozvala javnost, da naj ne bo projekt drugi tir polje političnega preračunavanja in hujskanja tistih, ki si želijo priti na oblast s poceni političnimi triki.

Po njenem mnenju vložitev podpisov zmanjšuje ugled Slovenije v mednarodni skupnosti, saj gre za pomemben vseevropski projekt, pri katerem sodelujejo tudi Evropska komisija, Evropska investicijska banka, agencija Jaspers, vključene pa so tudi države Madžarska, Poljska, Slovaška, Češka in Španija.​