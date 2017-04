Čizmič prevzema vodenje Mercatorja, o dogajanju glede Agrokorja tudi koalicija

Vodenje Mercatorja prevzema Tomislav Čizmić, ki je zagotovil, da bo družba tudi vnaprej izpolnjevala vse svoje obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, bank upnic in države. O težavah Agrokorja in morebitnem učinku na največjega slovenskega trgovca Mercator se bodo prvaki koalicijskih strank pogovarjali z ministrom Počivalškom.