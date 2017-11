Čuš za zaprtje trgovin ob nedeljah zbral že okoli 10.000 podpisov

(Foto: iStock)

Nepovezani poslanec Andrej Čuš, ki je v parlamentarno proceduro vložil predlog sprememb zakona o trgovini, po katerem bi bile trgovine ob nedeljah zaprte, je doslej zbral okrog 10.000 podpisov podpore s peticijo za zaprtje trgovin.

Koalicija Liste Andreja Čuša in Zelenih Slovenije je še z nekaj drugimi iniciativami doslej prek spletne peticije zbrala okrog 7900 podpisov podpore, preostale pa so zbrali na stojnicah na Ptuju, v Ljubljani, Celju in Ormožu, je sporočil Čuš, ki danes podpise zbira v Mariboru.

"Z novelo zakona o trgovini, ki smo jo pripravili, sledimo predvsem ustavnemu načelu ljudske suverenosti, saj je slovensko ljudstvo na najbolj demokratičen način - z referendumom - že izglasovalo odločitev o nedeljskem delu. Načelo socialne države pomeni zahtevo po ustrezni skrbi države za materialno in socialno varnost državljanov," je poudaril Čuš.

Socialni partnerji v trgovini se sicer želijo sami dogovoriti glede delovnega časa. Delodajalske in sindikalne organizacije, ki so podpisnice kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost, so se namreč dogovorile, da bodo problematiko delovnega časa v panogi celovito uredile v okviru kolektivne pogodbe.