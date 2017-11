Damijan Merlak, delni lastnik borze kriptovalut, največje presenečenje letošnje lestvice najbogatejših Slovencev

Revija Manager vsako leto pripravi lestvico najbogatejših Slovencev. Letos na samem vrhu ni sprememb, zasedata ga zakonca Login, ki sta si premoženje prislužila z govorečim mačkom Tomom. A lestvica prinaša tudi nekaj zanimivih sprememb in novih imen v slovenski bogataški sferi.

Največje presenečenje sta letos Damijan Merlak in Nejc Kodrič, ustanovitelja in po 32-odstotna lastnika borze kriptovalut Bitstamp, ki sta se s 122 oziroma 112 milijoni evrov ocenjenega premoženja uvrstila na šesto in osmo mesto. Na lestvico se vračata po dveletnem premoru, leta 2014 so pri reviji Manager njuno premoženje ocenili na 22,9 milijona evrov.

Damijan Merlak sodi med najbogatejše Slovence. (Foto: POP TV)

Damijan Merlak je 31-letni Kranjčan, ki živi na Malti. Povedal je, da ga je radovednost leta 2011 pripeljala ne le do bitcoinov, pač pa tudi do poslovnega partnerja, s katerim danes sodita med najbogatejše Slovence.

Njuno podjetje ima pisarne v Londonu, Luksemburgu in New Yorku. Na vprašanje, ali so kriptovalute le modna muha, je Merlak odgovoril: "Menim, da je za propad že prepozno. Tako kot ljudje ne bomo zamenjali žarnic za sveče, ne bomo menjali kriptovalut za tradicionalne valute iz preteklosti."

A glede na to, da nas je ravno preteklost naučila, da začetni evforiji in skokoviti rasti vedno sledi padec, je to kljub vsemu lahko balon, ki bo nekoč počil?

"Moje poslanstvo ni, da špekuliram s ceno katere koli kriptovalute, pač pa da podpiram celotno kripto ekonomijo, cel sektor," pravi Merlak, ki se je s partnerjem lotil tudi novega projekta - tokens.net, za katerega trenutno še zbirajo sredstva.

Ga bo to pripeljalo še kakšno mesto višje na lestvici najbogatejših Slovencev? "Sam pričakujem, da bo prihodnjič na lestvici še več Slovencev iz kripto sveta."

Kdo vse zaseda mesta na lestvici najbogatejših Slovencev?

Skupno premoženje 100 najbogatejših Slovencev je letos preseglo pet milijard evrov, znaša 5178 milijonov evrov oziroma 12,5 odstotka več kot lani. 41 odstotkov te vsote zavzema premoženje prvih desetih na lestvici.

Več kot petino premoženja vseh 100 najbogatejših letos pomenijo kupnine za že prodana podjetja.

Prag za vstop na lestvico je prvič presegel 20 milijonov evrov, lani na primer je znašal 17,6 milijona, še pišejo v reviji Manager.

Na prvem mestu sta še vedno zakonca Iza in Samo Login, do januarja letos 60-odstotna lastnika podjetja Outfit7, ki ga je kupil kitajski United Luck Group Holdings za milijardo dolarjev. Njuno premoženje, 689 milijonov evrov, je seštevek njunega dela kupnine in prejetih dividend. Na lestvici najbogatejših Slovencev se sicer nahaja še pet ustanoviteljev Outfita7.

Sandi Češko, ki je bil do leta 2013 trikrat zapored najbogatejši Slovenec, se je z lanskega petega povzpel na drugo mesto s 300 milijoni evrov ocenjenega premoženja.

Novinec na lestvici je veterinar Rok Špruk, lastnik tekstilne tovarne Tekstina iz Ajdovščine, ki je na 45. mestu z ocenjenim premoženjem 31,5 milijona evrov.

Med 100 najbogatejših se je po šestih letih vrnil Herman Rigelnik (z 21,1 milijona evrov na 96. mestu), nekdanji predsednik uprave in do letos največji med lastniki holdinga ACH, po sedmih letih pa Sonja Gole (s 23 milijoni evrov na 72. mestu), direktorica podjetja Adria Mobil in prav tako do letos solastnica ACH.

Med 100 najbogatejšimi Slovenci, ki so bili že lani na lestvici, se je najbolj, za 95 odstotkov, povečalo premoženje družine Albreht, ki ima v lasti Zlatarno Celje (31. mesto, 37 milijonov evrov), najbolj pa je upadlo (za 35 odstotkov) premoženje Boštjana Bandlja, lastnika podjetja Belektron, ki trguje z emisijskimi kuponi (95. mesto, 21,3 milijona evrov), so še zapisali pri reviji Manager.

41 odstotkov skupnega premoženja 100 najbogatejših Slovencev zavzema premoženje prvih desetih na lestvici. (Foto: iStock)

Lestvica prvih desetih najbogatejših Slovencev in ocena njihovega premoženja:

1. Iza in Samo Login, Outfit7 - 689 mio. evrov

2. Sandi Češko, Studio Moderna - 300 mio. evrov

3. Marko Pistotnik, Outfit7 - 210 mio. evrov

4. Joc Pečečnik, Interblock - 190 mio. evrov

5. Tatjana in Albin Doberšek, Engineering Dobersek - 181 mio. evrov

6. Damijan Merlak, Bistamp - 122 mio. evrov

7. Igor Akrapovič, Akrapovič - 113 mio. evrov

8. Nejc Kodrič, Bitstamp - 112 mio. evrov

8. Gabrijel in Petra Rejc, Efaflex - mio. evrov

10. družina Lah, Aluber, Ampelus - 110 mio. evrov