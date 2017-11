Darsu 51 milijonov evrov za uvedbo elektronskega cestninjenja

Evropska investicijska banka bo Darsu posodila 51 milijonov evrov za nakup in uvedbo sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila nad 3,5 tone. Gre za prvo neposredno transakcijo EIB v Slovenijo iz Evropskega sklada za strateške naložbe, ki je del naložbenega načrta za Evropo. Posojilo bo tako podprto z jamstvom iz proračuna EU.

Posojilo so napovedali v sklopu današnje skupne naložbene konference Evropske investicijske banke (EIB), Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Banke Slovenije, ki poteka v Ljubljani.

Kot so sporočili iz predstavništva in EIB, bo Družba za avtoceste v RS (Dars) obstoječe fizične cestninske postaje na celotnem slovenskem avtocestnem omrežju nadomestila z infrastrukturo za digitalno cestninjenje na daljavo, ki bo omogočala prost pretok prometa.

Cestni promet, vključno s prometom po avtocestah, je sicer najpomembnejša oblika prometa v Sloveniji in predstavlja 80 odstotkov notranjega prometa.

Nov sistem bo temeljil na elektronskih tablicah, nameščenih v tovornih vozilih, ki bodo registrirale prehode vozil pod elektronskimi sprejemniki na odsekih cestninjenih cest. Tako bo Dars lahko odstranil obstoječe fizične cestninske postaje, kar bo omogočilo boljši pretok prometa.

Cestni promet je najpomembnejša oblika prometa v Sloveniji. (Foto: Thinkstock)

EIB je do zdaj Darsu odobrila že posojila v višini okrog 1,5 milijarde evrov za gradnjo in vzdrževanje avtocestnega omrežja v državi, pripomoglo pa je tudi h gospodarski rasti ne samo v Sloveniji, ampak tudi v sosednjih državah, so zapisali v sporočilu.

Posojilo EIB bo podprto z jamstvom mehanizma EFSI in utegne spodbuditi nadaljnjo finančno podporo tako nacionalne spodbujevalne banke - SID banke kot tudi komercialnih bank.

EFSI je glavni steber načrta Jean-Clauda Junckerja. Zagotavlja jamstvo za prvo izgubo, kar EIB omogoča naložbe v več projektov, ki so pogosto tudi bolj tvegani. EFSI sicer že kaže konkretne rezultate. Projekti in sporazumi, ki so bili do zdaj odobreni za financiranje v okviru tega mehanizma, naj bi mobilizirali za približno 241 milijard evrov naložb in podprli 462.000 malih in srednje velikih podjetij v vseh 28 državah članicah EU.