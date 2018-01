Trump pred nabito polno dvorano: ZDA postavljam na prvo mesto - kot bi morali drugi voditelji na prvo mesto postaviti svoje države

Forum v Davosu je nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Govor je začel s poudarkom, da je v Davosu zato, da predstavi interese ameriškega ljudstva in zagotovi, da je ena od prioritet ZDA, da pomagajo graditi boljši svet.

Dvorana, ki lahko sprejme okoli 1800 ljudi, je bila v času njegovega govora nabito polna, kar ni presenetljivo, saj je njegov govor najbolj "vroče dogajanje" letošnjega Davosa.

Trumpov govor je uvedel šef foruma Klaus Schwab, ki je dejal, da mora svet vzpostaviti uravnotežene družbene pogodbe ter okrepiti mednarodno sodelovanje na področju teorirzma in migracij. Za Trumpa pa je dejal, da je pogosto žrtev pristranskih napačnih interpretacij, kar je med Trumpu nenaklonjenim občinstvom sprožilo nekaj negodovanja.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob zaključku Svetovnega gospodarskega forumu v švicarskem Davosu opisal, da ameriško gospodarstvo pod njegovim vodenjem znova cveti in da so ZDA "odprte za posel". (Foto: AP)

Na začetku govora je Trump opisal svoje dosežke in dejal, da so ZDA odprte za posel. Želijo si vlaganj in čas za to še nikoli ni bil boljši, je poudaril in izpostavil davčno reformo, ki je izboljšala gospodarsko okolje v ZDA. Po njegovem so "ZDA spet konkurenčne", konec je tudi nepotrebne in nepomembne regulacije.

"Ustvarjamo okolje, ki privablja kapital. ZDA so država, kjer lahko inovirate, ustvarjate, gradite. Verjamem v ZDA in vedno bom interese ZDA postavljal na prvo mesto, kot bi morali to početi tudi voditelji drugih držav. Ampak "najprej Amerika" ne pomeni "samo Amerika". Ko rastejo ZDA, se to pozna povsod."

Trump v govoru pravzaprav ni povedal nič novega, govor je bolj kot na kakšen jezen obračun s svetom, ki so ga pričakovali nekateri, spominjal na PR sporočilo o trenutnem stanju v ZDA. Je pa Trump izven uradnega nagovora nekoliko zamahnil po medijih, dejal je, da "dokler ni postal predsednik, ni vedel, kako zlobni, napadalni in lažni so lahko mediji".

Dejal je, da podpira vse poštene globalne pobude. Je za svobodno trgovino, a ta ne sme nikogar izkoriščati. Pri tem je izpostavil krajo intelektualne lastnine in dejal, da se na trgu pojavljajo "predatorske taktike". Dejal je, da mora biti v trgovini višja stopnja integritete, vzpostaviti je treba sistem, ki bo deloval za vse. "Z vsemi želimo bilateralne trgovinske dogovore, ki morajo biti pošteni."

"Vlagamo tudi v obrambo, ker rast ne more obstajati brez varnosti," je še poudaril Trump in tudi druge pozval, da k obrambi prispevajo "svoj delež". Kot nevarnosti je izpostavil džihadistične organizacije, Severno Korejo, Iran ...

Izpostavil je, da ZDA vodijo koalicijo, ki se bori proti teroristični organizaciji ISIS. "Veseli me, da lahko povem, da so ostali že skoraj brez vsega zasedenega ozemlja". Dejal je tudi, da si bo prizadeval, da Afganistan nikoli več ne postane gojišče teroristov: "Ko gre za vprašanje terorizma bomo storili vse, da zaščitimo svoje ljudi."

Dejal je, da ZDA ostajajo vodilna sila, da pa je njihov migracijski sistem zastarel. Zagotoviti je treba, da bo pred prihodi preverjeno, kako lahko ljudje prispevajo k družbi in skrbijo sami zase.

"Ko se ljudje čutijo pozabljene, se svet začne lomiti," je še opozoril Trump in zbrane pozval, da morajo narodi delovati za skupne cilje. "Ste voditelji na svojih področjih. Vsak od vas ima moč, da spreminja srca, prihodnost in vaše države. S tem pa pride tudi odgovornost do ljudi, ki so vas ustoličili. Izkoristimo torej naše glasove za naše ljudi, da bodo lahko zaščitili svoje družine, zgodovino, sanje. V ZDA to že počnemo. Naša prihodnost je svetla." Voditelje je pozval, da to prihodnost gradijo skupaj in se zahvalil "vsem delovnim ljudem", ki so tisti, ki države dejansko delajo velike.

IT giganti od inovatorjev do kreatorjev problemov

Ob Trumpovem govoru pa v Davosu še vedno odmeva tudi sinočnji govor bogataša madžarskih korenin Georgea Sorosa. Ta se je lotil tako "mafijske države", ki jo po njegovem skušajo ustvariti nekateri politiki, vključno s Trumpom, ki pa mu "to preprečujejo ustava, institucionalni ustroj države in živahna civilna družba", kot gigantov informacijske tehnologije.

Soros, ki mu sicer številni, vključno z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, očitajo, da po svetu preko svoje fundacije spodkopava tradicionalne vrednote, je prepričan, da je "odprta družba na preizkušnji": "Trenutek, v katerem se nahajamo, je precej kritičen. Naš cilj mora biti ne le, da zaščitimo dosežke demokratične družbe, ampak tudi vrednote odprte družbe."

Dejal je, da pričakuje demokratični preboj, Trumpa pa označil za grožnjo svetu, a tudi kot začasni fenomen, ki bo izginil do leta 2020 ali še prej. Ocenil je, da je Trump "brilijantno zmotiviral svoje podpornike", da pa je na vsakega podpornika ustvaril tudi veliko število enako motiviranih nasprotnikov.

Podobno ostro se je Soros lotil tudi tehnoloških gigantov. IT podjetja je obtožil "monopolističnega vedenja". "Ta podjetja so pogosto igrala vodilno vlogo, ko gre za inovativnost. A ko so se prelevila v velike sesteme, postajajo ovira inovativnosti in ustvarjajo probleme, ki se jih šele zdaj zavedamo."

Dejal je, da IT podjetja delujejo podobno kot podjetja, ki so v preteklosti kopala rudo ali črpala nafto, le da so ta izkoriščala fizično okolje, IT platforme pa izkoriščajo družbeno okolje. "Še posebej družbena omrežja vplivajo na to, kako ljudje razmišljajo in kako se vedejo, brez tega, da bi se sploh zavedali, kako velik je vpliv."

Facebook in Google je obtožil, da sta si prisvojila večino spletnega oglaševalskega kolača, da bi obdržala dominantno vlogo pa morata zdaj širiti lovke svoje mreže in storiti vse, da ujameta še več posameznikove pozornosti. Ob velikih zaslužkih pa se ta podjetja izogibajo vsakršni odgovornosti, je še dejal Soros, ki meni, da se IT giganti sprenevedajo, ko pravijo, da so le "distributerji informacij".

Opozoril je, da se "v digitalni dobi s človekovo pozornostijo dogaja nekaj škodljivega in morda nepopravljivo napačnega". Izrazil je tudi zaskrbljenost, da bi se povezali avtoritarni režimi in IT giganti ter ustvarili sistem korporativnega nadzora, povezanega z državnim nadzorom, rezultat pa bi bil hujši kot sta si ga kadar koli predstavljala celo Aldous Huxley ali George Orwell.

Da se z ameriškimi IT podjetji povezujejo politiki, ki kažejo avtoritarne tendence, ga ne preseneča. Dikratorji pač vedno želijo izboljšati metode nadzora, je opozoril in dodal, da internetni monopolisti ne kažejo nobenega interesa, da bi družbo zaščitili pred svojim škodljivim početjem.

Bitcoin se ne bo obdržal

Med odmevnejšimi četrtkovimi nastopi, je bil tudi nastop z Nobelovo nagrado nagrajenega ekonomista Roberta Shillerja, ki je ocenil, da kriptivalute ne bodo postale stalnica v globalnem finančnem sistemu.

Po njegovem je bitcoin "res pametna ideja", vendar pa jo vidi kot eksperiment, ki se ne bo obdržal.

Shiller je med tistimi, ki so že pred časom napovedovali padec vrednosti bitcoina, katerega vrednost je nato pred božičem zares kar precej zanihala.

Shillerjeva ocena prihaja v času, ko vse več vlad razmišlja, kaj storiti s kriptovalutami. Medtem ko eni razmišljajo, da bi jih povsem prepovedali, bi jih drugi regulirali. Britanska premierka Theresa May pa je v Davosu dejala, da jo skrbi predvsem dejstvo, da so kriptovalute tako uporabne za kriminalno podzemlje.

Cerar: Konferenca je naslovila prave svetovne teme

Cerar je pot v Davos izkoristil tudi za vrsto dvostranskih srečanj. O situaciji na Balkan je govoril s premierjema BiH in Črne gore, z irskim premierjem pa sta v daljšem pogovoru naslovila evropske teme - od finančne perspektive, evropske monetarne unije do migracij in gospodarskega sodelovanja. Srečal se je tudi s kanadskim premierjem in kanadsko zunanjo ministrico, s katerima je spregovoril predvsem o krepitvi gospodarskega sodelovanja. Krajša srečanja pa je imel tudi s francoskim predsednikom, premierjem Estonije, srbskim premierjem, albanskim premierjem ter predsednikom makedonske vlade. Govoril je tudi s predsedujočim Svetu EU ter posebnim pogajalcem EU za brexit.

Prav je, da je Slovenija letos na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu aktivno sodelovala z udeležbo na najvišji ravni, je ocenil premier Miro Cerar. "Konferenca je naslavljala tiste prave, najbolj aktualne svetovne teme, ki so pomembne tudi za Slovenijo - prvič, kako zagotoviti vzdržno rast in s tem povečevanje blagostanja, drugič, kako pomagati socialno šibkim, torej dosegati socialno pravičnost, in tretjič, kako ohraniti naš planet čist in zelen, torej kako nasloviti vprašanje podnebnih sprememb," je dejal.

Po njegovi oceni je pomembno, da se je v Švici slišal tudi glas Slovenije. "Izpostavil sem, da mora Evropa skupaj s Slovenijo ob varovanju svojih interesov varovati svoje vrednote, to so demokracija, solidarnost in vladavina prava," je poudaril. "Evropa je pomemben svetovni dejavnik," je dejal in dodal, da lahko stara celina ponudi dober zgled tako socialnih držav kot meddržavnega sodelovanja. "To moramo razvijati naprej, obenem pa moramo biti konkurenčni, kar pomeni, da moramo razvijati nove tehnologije," je nadaljeval. A vsaka modernizacija, tudi digitalizacija, mora imeti človeški obraz in smoter. "Treba je zagotoviti večjo vključenost ljudi, nevladnih organizacij, znanstvenih inštitucij in drugih deležnikov zasebnega in javnega sektorja. Le tako lahko svet doseže trajnostne cilje, ki si jih je zadal z agendo 2030," je poudaril premier.

Kot pravi, ga veseli Trumpovo pojasnilo, da njegovo vodilo Amerika na prvem mestu (America First) ne pomeni izključevanja drugih oz. trdega izolacionizma, ampak bodo ZDA ob tem težile k dobremu sodelovanju z drugimi državami in pomagale reševati svetovne probleme. "Samo upamo lahko, da se bodo te napovedi v prihodnjih mesecih udejanjale. Interes EU namreč je, da ostane ekonomsko, politično in drugače povezana z ZDA," je dodal. Je pa v Trumpovem govoru pogrešal omembo ključne teme, ki so se je v Davosu dotaknili praktično vsi ostali - podnebnih sprememb.