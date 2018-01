Protestniki v Zürichu kritični, da forum v Davosu nikakor ne vzpodbuja miru

(Foto: AP)

V švicarskem Davosu, kjer se sicer spopadajo z velikimi količinami snega, se je danes začelo zasedanje Svetovnega gospodarskega foruma (WEF).

Okoli 3000 gospodarstvenikov, politikov in akademikov tam razpravlja o aktualnih in prihodnjih izzivih sveta.

Zasedanje letos poteka pod naslovom Ustvarjanje skupne prihodnosti v razdrobljenem svetu. Ustanovitelj foruma Klaus Schwab ob tem pravi, da nihče v današnjem svetu ne more sam rešiti globalnih izzivov.

Še pred začetkom foruma so objavili 80 strani dolgo poročilo o tveganjih -Global Risks Report 2018, ki je nastalo s pomočjo prispevkov in analiz ljudi iz gospodarstva, politike, akademske sfere ...

Med pomembnejši izzivi, ki jih izpostavljajo, so okoljska vprašanja in kibernetska varnost.

Planet na robu

Identifikacija okoljske nevarnosti sledi letu, ko je svet videl pustošenje uničujočih orkanov, ekstremne temperature, ki so podirale rekorde in vnovično rast emisij CO2 po štirih letih. "Naš planet potiskamo na rob in to postaja vse bolj jasno," so zapisali v poročilu.

Orkani so pustošili predvsem po Ameriki, strokovnjaki pa jih pripisujejo klimatskim spremembam in menijo, da bo podobnih dogodkov le še več. In takšni dogodki bodo imeli, kot opozarjajo, posledice tako za ljudi kot gospodarstvo. Na eni strani bi lahko bilo število smrtnih žrtev izjemno visoko, na drugi pa bi lahko prišlo do zlomov lokalnih gospodarstev na prizadetih območjih - tudi zaradi velikih poškodb infrastrukture.

Poročilo tudi ugotavlja, da se podjetja in vlade premalo zavedajo izzivov kibernetske varnosti in na tem področju premalo vlagajo v ustrezne rešitve. Izpostavljajo tudi nevarnost lažnih novic, ki imajo potencial, da ob hitrem širjenju preko družbenih omrežij, celo zamajejo finančne trge.

Pet glavnih globalnih izzivov leta 2018 glede na verjetnost, da se bodo zgodili:

- ekstremni vremenski pojavi

- naravne katastrofe

- kibernetski napadi

- prevara s podatki ali kraja podatkov

- nezmožnost ublažiti klimatske spremembe

Pet glavnih globalnih izzivov leta 2018 glede na to, kako uničujoče bi bile njihove posledice:

- orožje za množično uničenje

- ekstremni vremenski pojavi

- naravne katastrofe

- nezmožnost ublažitve posledic klimatskih sprememb

- kriza zaradi pomanjkanja vode

Strokovnjaki so še pred forumom sicer opozorili, da morda na prvi pogled identificirani izzivi niso tako zelo problematični, še posebej, ker desetletje potem, ko je izbruhnila gospodarska kriza, svet vsaj v ekonomskem smislu spet deluje na običajnih tirnicah, da pa nekoliko rožnata ekonomska slika nekoliko zamegljuje pomembne izzive, ki bi nas morali skrbeti - in to je težava.

Neproduktivna razprava elit?

Forum v Davosu velja za enega najbolj elitnih letnih dogodkov, kjer se pravzaprav zberejo "vsi, ki kaj veljajo". Na okoliških letališčih mondenega letovišča so tako te dni našteli kar nekaj zasebnih letal bogatih in pomembnih.

Medtem ko bodo ti razpravljali o prihodnosti sveta pa ne manjka kritikov, ki pravijo, da gre le za elite, ki pametujejo o pravičnem svetu brez realnih rezultatov. Napovedani so protesti, ki jih razpravljavci sicer večinoma ne bodo niti opazili, saj je zaradi foruma širše območje zaprto za radovedno (in nejevoljno) javnost.

Lani je forum identificiral deset glavnih globalnih izzivov, med drugim so opozorili na neenakomerno razporeditev svetovnega bogastva. To se do letos ni spremenilo, pravzaprav se je razkorak med bogatimi in revnimi še povečal.

Superbogataši so lani po podatkih Oxfama postali še bogatejši, okoli 82 odstotkov denarja, ki je bil lani v obtoku, je bilo skoncentriranih v rokah enega odstotka najbogatejših Zemljanov. Pravzaprav je 42 ljudi v letu 2017 imelo v lasti toliko kot 3,7 milijarde ljudi skupaj. V zadnjih 12 mesecih so tudi z rekordno hitrostjo nastajali novi milijarderji – v povprečju en milijarder na dva dni.

Prav tako so že lani izpostavili okoljske izzive, ki pa se v enem letu tudi niso zmanjšali, ampak povečali.

Modi posvaril pred protekcionizmom

Forum je danes med drugim nagovoril indijski premier Narendra Modi. Razraščajoči protekcionizem in pomanjkanje volje za spopad s podnebnimi spremembami so po njegovih besedah največja grožnja svetu danes.

"Zdi se, da se dogaja ravno obratno od globalizacije," je dejal Modi. "Sile protekcionizma dvigajo svoje glave proti globalizaciji," je dejal in spomnil na nove carinske dajatve, ustavitev prizadevanj za oblikovanje večstranskih trgovinskih sporazumov ter zmanjševanje čezmejnih investicij.

Modijeve izjave so v izrazitem nasprotju s politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki v trgovinskih odnosih zagovarja načelo "Najprej Amerika"(America First).

Tudi pri vprašanju podnebnih sprememb zastopa Modi nasprotna stališča kot Trump, ki je napovedal izstop ZDA iz pariškega sporazuma. "Podnebne spremembe so danes največja grožnja človeštvu," je dejal. "Naravo smo izkoristili." Vsi sicer govorijo o zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida, a le malo držav je pripravljenih deliti okolju prijazne tehnologije z državami v razvoju. "Le malo jih pomaga," je poudaril.

Kot tretjo grožnjo pa je izpostavil terorizem. Še bolj nevarno pa je, če se poskuša ločevati med dobrim in slabim terorizmom, je dejal.

Razvpiti Donald Trump v Davos prihaja konec tedna, v Zürichu že na ulicah

Trumpova svetovalka Kellyanne Conway je danes sporočila, da bo predsednik ZDA v petek predstavil agendo "Najprej Amerika".

Na srečanju bo razpravljal o trgovini in sodelovanju ZDA v svetovnem gospodarstvu, o boju proti Islamski državi in Severni Koreji, kjer si želi sodelovanja sveta.

Prvega predsednika ZDA v Davosu po Billu Clintonu leta 2000 bo spremljala velika delegacija, saj s sabo pelje zajeten del svojega kabineta. Med njimi državnega sekretarja Rexa Tillersona, ministra za trgovino Wilburja Rossa, ministra za delo Alexandra Acosto, ministrico za transport Elaine Chao, ministra za finance Stevena Mnuchina in trgovinskega predstavnika ZDA Roberta Lighthizerja.

Sprva je bilo predvideno, da bo Trumpa spremljala tudi prva dama ZDA, sedaj pa so prišla vmes "logistična vprašanja in urnik". Pomanjkanje podrobnosti je v ameriškim medijih sprožilo govorice, da gre za posledico zadnjega škandala v zvezi s pornografsko filmsko zvezdo.

Srečanje v Davosu naj bi tudi letos spremljali protesti, čeprav se ti odvijajo daleč od oči svetovnih voditeljev. Švicarske varnostne sile namreč zaprejo dostop do celotne doline, v kateri veljaki kujejo prihodnost sveta. Zato bodo namesto v Davosu levičarske skupine svoj protest danes pripravile v Zürichu, in sicer pod naslovom Trump: Dobrodošel v peklu.

V švicarskem Zürichu so že danes pripravili proteste proti Svetovnemu gospodarskemu forumu in Donaldu Trumpu. Protestov se je udeležilo približno tisoč ljudi, potekal pa je pod naslovom Trump: Dobrodošel v peklu.

Protestniki so nosili napise z gesli proti Trumpu in forumu ter tudi prižigali bengalske bakle. Predsednica švicarskega socialističnega podmladka Tamara Funicillo je forum v Davosu kritizirala rekoč, da nikakor ne vzpodbuja k miru. Policija je proteste spremljala z okrepljeno prisotnostjo, a so doslej potekali mirno.

Mestne oblasti v Zürichu so proteste dovolile, medtem ko so jih v Davosu prepovedali, kot razlog pa navedli, da zaradi obilnega sneženja v minulih dneh v tem mondenem visokogorskem središču ni prostora za proteste.